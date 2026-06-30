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Saudi Arabia - Ahly SCchatgpt

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Um verão escaldante... Os ventos da Arábia Saudita sopram sobre o Castelo do Al-Ahli

Especiais e Opinião
Al Ahly
Neom SC
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E. Ashour
M. Ben Romdhane
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Trezeguet, Ashour e Ben Ramadan no centro da ação

O Al-Ahly egípcio enfrenta agora um novo desafio durante a atual janela de transferências de verão, depois que os clubes sauditas voltaram suas atenções para vários de seus principais astros, em meio ao grande crescimento que a Liga Roshen da Arábia Saudita vem experimentando e à tendência contínua dos clubes de atrair nomes de destaque de diversas ligas.

Os ventos da Arábia Saudita sopram com força sobre a fortaleza do Al-Ahly, depois que os clubes de Riad, Neom e Al-Hazm entraram em negociações sérias para contratar três dos principais jogadores da equipe: Mahmoud Hassan “Trezeguet”, Imam Ashour e o tunisiano Mohamed Ali Ben Ramadan, em negociações que podem redefinir o elenco do time na próxima temporada, caso esses clubes consigam atender às exigências da diretoria do Al-Ahli.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Al-Riyad está prestes a fechar a contratação de Trezeguet

    O Al-Riyad está prestes a fechar uma das transferências mais importantes da janela de transferências, após chegar a um acordo preliminar com o Al-Ahly para contratar o ponta-esquerda da seleção egípcia Mahmoud Hassan “Trezeguet”, com vistas à sua contratação durante a atual janela de transferências de verão.

    Trezeguet, de 31 anos, tem contrato com o Al-Ahly válido até o verão de 2030, após ter retornado ao seu clube de origem no verão de 2025, ao final de uma longa trajetória profissional marcada por experiências bem-sucedidas em diversos campeonatos europeus, antes de recuperar rapidamente seu lugar nas fileiras da “Fortaleza Vermelha”.

    As negociações entre o Al-Riyadh e Trezeguet, de 31 anos, chegaram a um estágio avançado, especialmente no que diz respeito ao acordo sobre as condições pessoais, o que torna a transferência do astro egípcio para a Liga Saudita mais próxima do que nunca.

    O desejo de Trezeguet de viver uma nova experiência na Liga Roshen da Arábia Saudita desempenhou um papel fundamental na aceleração das negociações. Apesar do interesse de mais de um clube em contratá-lo, a determinação do jogador em dar esse passo, aliada à seriedade dos dirigentes do Al-Riyad, contribuiu para aproximar os pontos de vista de todas as partes.

    Espera-se que os trâmites da negociação sejam concluídos após o término da participação de Trezeguet com a seleção egípcia na fase final da Copa do Mundo de 2026, já que o jogador prefere se concentrar totalmente na seleção nacional antes de definir seu futuro de forma definitiva.

    Trezeguet continuou a apresentar um desempenho excepcional com a camisa da seleção egípcia, após marcar o terceiro gol na vitória histórica sobre a seleção da Nova Zelândia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026, confirmando sua preparação técnica e física.

    Quanto às suas atuações pelo Al-Ahly, o ponta internacional teve uma temporada excepcional, tendo disputado 32 partidas em diversas competições, nas quais marcou 18 gols e deu uma assistência, confirmando que continua sendo uma das principais armas ofensivas da equipe.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O Neom se depara com as exigências financeiras do Al-Ahly para contratar Imam Ashour

    Ao mesmo tempo, o clube Neom deu início às etapas oficiais para contratar o craque do meio-campo do Al-Ahly, Imam Ashour, já que a diretoria do clube saudita está convencida da capacidade do jogador de fazer a diferença, após as atuações notáveis que ele apresentou com seu time e com a seleção egípcia no último período.

    A diretoria do Neom apresentou sua primeira proposta oficial ao Al-Ahly, no valor total de seis milhões de dólares, sendo quatro milhões de dólares em valor fixo, além de dois milhões de dólares na forma de incentivos e bônus vinculados às participações do jogador e aos resultados da equipe.

    No entanto, a diretoria do Al-Ahli rejeitou a oferta de imediato, afirmando que o valor oferecido não reflete o prestígio técnico de Imam Ashour nem seu valor de mercado, especialmente depois que ele se tornou uma das principais estrelas do time nas duas últimas temporadas.

    O Al-Ahly exigiu dez milhões de dólares para concordar com a venda do jogador, dos quais oito milhões de dólares como valor fixo, além de dois milhões de dólares em incentivos e variáveis, o que reflete a determinação do clube em manter o meio-campista internacional.

    A insistência do Al-Ahly nesse valor se deve à grande importância que Imam Ashour representa dentro da equipe, depois de se tornar um elemento indispensável no meio-campo, graças ao seu grande potencial técnico, à sua capacidade de ligar as linhas, além de suas contribuições contínuas na marcação de gols e sua forte presença física.

    Ao longo de sua trajetória no Al-Ahly, Imam Ashour disputou mais de 80 partidas em diversas competições, nas quais marcou cerca de 30 gols e deu mais de 15 assistências, além de ter desempenhado um papel decisivo na conquista de vários títulos nacionais e continentais pela equipe, tornando-se uma das principais estrelas do “Castelo Vermelho”.

    A possibilidade da saída de Imam Ashour já havia sido cogitada anteriormente, mas a diretoria do Al-Ahly reavaliou a situação e decidiu mantê-lo no clube, após constatar a magnitude de sua influência dentro da equipe.

    Além disso, o desempenho excepcional de Imam Ashour pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 contribuiu para elevar significativamente seu valor de mercado, depois que ele se impôs como uma das principais estrelas da seleção, o que levou mais de um clube saudita e do Golfo a acompanhar de perto sua situação.

    Apesar da insistência do Al-Ahli em manter o jogador, as negociações continuam, enquanto se aguarda saber se o clube Neom decidirá melhorar sua oferta financeira de forma a atender às exigências da diretoria do Al-Ahli.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH17-PALMEIRAS-AHLYAFP

    O Al-Hazm está se movimentando para contratar Mohamed Ali bin Ramadan

    O interesse saudita não se limitou à dupla Trezeguet e Imam Ashour, já que o Al-Hazm também entrou nas negociações, com o objetivo de contratar o meio-campista tunisiano Mohamed Ali Ben Ramadan.

    A diretoria do Al-Hazm já iniciou as negociações oficiais para contratar o jogador, com base em uma recomendação direta do técnico tunisiano Jalal Al-Qadri, que considera que Bin Ramadan possui o potencial necessário para liderar o meio-campo da equipe na nova temporada.

    O Al-Hazm busca reforçar seu elenco com jogadores que possuam experiência internacional e qualidade técnica, e Mohamed Ali Ben Ramadan é uma das principais opções em pauta, devido às suas grandes habilidades na construção de jogadas, na ligação entre as linhas e na criação de oportunidades.

    O jogador tunisiano tem contrato com o Al-Ahly válido até junho de 2029, após ter se juntado ao time durante a janela de transferências de verão de 2025, vindo do clube húngaro Ferencváros, em uma negociação que despertou grande interesse na época.

    Apesar de a passagem de Ben Ramadan pelo Al-Ahly ser recente, o desempenho que ele tem apresentado o colocou na mira de vários clubes, com destaque para o Al-Hazm, que espera convencer a diretoria do clube egípcio a liberá-lo durante a janela de transferências deste verão.

  • emam ashour ben romdhane trezeguetchatgpt

    O Al-Ahly enfrenta um desafio difícil

    As negociações simultâneas da Arábia Saudita com mais de um jogador do Al-Ahly confirmam que o clube egípcio conta agora com um grupo de jogadores capazes de atrair o interesse dos principais clubes da região, o que coloca a diretoria diante de um difícil desafio: encontrar o equilíbrio entre manter o núcleo principal da equipe e aproveitar as generosas ofertas financeiras que chegam para suas estrelas.

    Com o mercado de transferências em pleno andamento, todos os cenários parecem possíveis, seja a permanência do trio no Al-Ahly, seja a saída de um ou mais deles; o certo é que as próximas semanas serão decisivas para definir o futuro do Al-Ahly, diante das crescentes tentativas de atração vindas da Liga Saudita, que continua de olho nas principais estrelas do futebol árabe.