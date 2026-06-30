Um verão escaldante... Os ventos da Arábia Saudita sopram sobre o Castelo do Al-Ahli

Ao mesmo tempo, o clube Neom deu início às etapas oficiais para contratar o craque do meio-campo do Al-Ahly, Imam Ashour, já que a diretoria do clube saudita está convencida da capacidade do jogador de fazer a diferença, após as atuações notáveis que ele apresentou com seu time e com a seleção egípcia no último período.

A diretoria do Neom apresentou sua primeira proposta oficial ao Al-Ahly, no valor total de seis milhões de dólares, sendo quatro milhões de dólares em valor fixo, além de dois milhões de dólares na forma de incentivos e bônus vinculados às participações do jogador e aos resultados da equipe.

No entanto, a diretoria do Al-Ahli rejeitou a oferta de imediato, afirmando que o valor oferecido não reflete o prestígio técnico de Imam Ashour nem seu valor de mercado, especialmente depois que ele se tornou uma das principais estrelas do time nas duas últimas temporadas.

O Al-Ahly exigiu dez milhões de dólares para concordar com a venda do jogador, dos quais oito milhões de dólares como valor fixo, além de dois milhões de dólares em incentivos e variáveis, o que reflete a determinação do clube em manter o meio-campista internacional.

A insistência do Al-Ahly nesse valor se deve à grande importância que Imam Ashour representa dentro da equipe, depois de se tornar um elemento indispensável no meio-campo, graças ao seu grande potencial técnico, à sua capacidade de ligar as linhas, além de suas contribuições contínuas na marcação de gols e sua forte presença física.

Ao longo de sua trajetória no Al-Ahly, Imam Ashour disputou mais de 80 partidas em diversas competições, nas quais marcou cerca de 30 gols e deu mais de 15 assistências, além de ter desempenhado um papel decisivo na conquista de vários títulos nacionais e continentais pela equipe, tornando-se uma das principais estrelas do “Castelo Vermelho”.

A possibilidade da saída de Imam Ashour já havia sido cogitada anteriormente, mas a diretoria do Al-Ahly reavaliou a situação e decidiu mantê-lo no clube, após constatar a magnitude de sua influência dentro da equipe.

Além disso, o desempenho excepcional de Imam Ashour pela seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026 contribuiu para elevar significativamente seu valor de mercado, depois que ele se impôs como uma das principais estrelas da seleção, o que levou mais de um clube saudita e do Golfo a acompanhar de perto sua situação.

Apesar da insistência do Al-Ahli em manter o jogador, as negociações continuam, enquanto se aguarda saber se o clube Neom decidirá melhorar sua oferta financeira de forma a atender às exigências da diretoria do Al-Ahli.