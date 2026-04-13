Os Gunners, que durante grande parte da temporada se mostraram tão dominantes, sofreram três derrotas nos últimos quatro jogos oficiais. Com isso, perderam a chance de conquistar o título da FA Cup e viram sua vantagem sobre o Manchester City, seu perseguidor na liga, diminuir. Segundo o Mundo Deportivo, Arteta deverá deixar o cargo no meio do ano, após sete anos, caso o clube acabe realmente ficando de mãos vazias tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões.
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Um velho conhecido pode substituir Mikel Arteta: supostamente, uma grande mudança na comissão técnica do Arsenal está se aproximando
O contrato de Arteta vai até 2027. As negociações para uma renovação já se arrastam há algum tempo e, caso a equipe termine a temporada sem conquistar nenhum título, a situação “mudará radicalmente”, segundo informações.
O Mundo Deportivo também escreve que a diretoria do Arsenal já teria escolhido o “sucessor ideal” para Arteta: seu compatriota espanhol Cesc Fàbregas (38) deve ser trazido de volta de Como 1907 para Londres. Lá, o ex-jogador atuou por oito anos durante sua carreira ativa. O campeão mundial de 2010 goza de grande prestígio entre os dirigentes devido ao seu trabalho bem-sucedido na Itália e ao estilo de jogo atraente do Como.
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O Arsenal tropeçou contra o Bournemouth: Mikel Arteta está farto
Fàbregas tem contrato com o Como até 2028. No verão passado, ele também foi cogitado como novo técnico do RB Leipzig, da Bundesliga, e, nas últimas semanas, surgiram rumores de que o Chelsea, outro ex-clube seu, estaria interessado nele.
Enquanto isso, o Arsenal ainda tem seis pontos de vantagem sobre o City na Premier League, após a derrota em casa para o Bournemouth (1 a 2). No entanto, os Skyblues ainda têm um jogo a menos e, no próximo fim de semana, acontecerá o tão aguardado confronto entre os dois candidatos ao título no Etihad Stadium.
Após a derrota em casa para o Cherries, Arteta criticou duramente sua equipe na TNT Sports: “Hoje foi um tapa na cara. Agora o que importa é a reação que vamos mostrar. (…) Fizemos muitas coisas estranhas hoje, eu diria. Estávamos muito longe do nosso nível.”
Antes do grande confronto contra o ManCity na tarde de domingo, o Arsenal ainda disputará a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. A partida de ida em Lisboa terminou em 1 a 0 para a equipe de Arteta, graças a um gol no final da partida do atacante alemão Kai Havertz. Caso o Arsenal se classifique para as semifinais, o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e FC Barcelona será seu adversário.
O histórico de Mikel Arteta como técnico do Arsenal FC
Jogos 342 Vitórias 211 Empates 58 Derrotas 73 Diferença de gols 683:348 Média de pontos 2,02 Títulos 3