Um velho conhecido pode substituir Mikel Arteta: supostamente, uma grande mudança na comissão técnica do Arsenal está se aproximando

Fàbregas tem contrato com o Como até 2028. No verão passado, ele também foi cogitado como novo técnico do RB Leipzig, da Bundesliga, e, nas últimas semanas, surgiram rumores de que o Chelsea, outro ex-clube seu, estaria interessado nele.

Enquanto isso, o Arsenal ainda tem seis pontos de vantagem sobre o City na Premier League, após a derrota em casa para o Bournemouth (1 a 2). No entanto, os Skyblues ainda têm um jogo a menos e, no próximo fim de semana, acontecerá o tão aguardado confronto entre os dois candidatos ao título no Etihad Stadium.

Após a derrota em casa para o Cherries, Arteta criticou duramente sua equipe na TNT Sports: “Hoje foi um tapa na cara. Agora o que importa é a reação que vamos mostrar. (…) Fizemos muitas coisas estranhas hoje, eu diria. Estávamos muito longe do nosso nível.”

Antes do grande confronto contra o ManCity na tarde de domingo, o Arsenal ainda disputará a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP. A partida de ida em Lisboa terminou em 1 a 0 para a equipe de Arteta, graças a um gol no final da partida do atacante alemão Kai Havertz. Caso o Arsenal se classifique para as semifinais, o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e FC Barcelona será seu adversário.