"Um treinador realmente excelente": o craque do meio-campo do Real Madrid recebeu uma mensagem especial do ex-treinador Xabi Alonso após a derrota para o Bayern de Munique

Aquele confronto com o Bayern também foi bastante intenso para Güler, pessoalmente. Após a vitória por 2 a 1 do time de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, as duas equipes travaram uma disputa acirrada na partida de volta em Munique, que o FC Bayern venceu por 4 a 3.

Güler foi o destaque em vários momentos. Primeiro, o ex-jogador do Fenerbahçe surpreendeu o goleiro do FCB, Manuel Neuer, logo após o apito inicial e marcou de longe, dando a vantagem inicial aos visitantes. Após quase meia hora, ele também marcou o gol que colocou o placar em 1 a 2, em cobrança de falta.

Em um final de jogo acirrado, o companheiro de equipe de Güler, Eduardo Camavinga, recebeu um cartão vermelho polêmico, e o Bayern acabou avançando para as semifinais graças a dois gols no final da partida, marcados por Luis Diaz (88') e Michael Olise (90'+3). Güler perdeu a cabeça após o apito final e, após uma confusão e discussões com os árbitros liderados por Slavko Vincic (46, Eslovênia), recebeu o cartão amarelo-vermelho a caminho dos vestiários.