"Depois do jogo contra o Bayern de Munique, ele me escreveu dizendo que estava muito orgulhoso de mim", contou o jogador da seleção turca à TRT Sport. "Fiquei muito feliz com a mensagem. Que Deus lhe abra o caminho. Acho que ele é um técnico realmente excelente."
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"Um treinador realmente excelente": o craque do meio-campo do Real Madrid recebeu uma mensagem especial do ex-treinador Xabi Alonso após a derrota para o Bayern de Munique
Aquele confronto com o Bayern também foi bastante intenso para Güler, pessoalmente. Após a vitória por 2 a 1 do time de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, as duas equipes travaram uma disputa acirrada na partida de volta em Munique, que o FC Bayern venceu por 4 a 3.
Güler foi o destaque em vários momentos. Primeiro, o ex-jogador do Fenerbahçe surpreendeu o goleiro do FCB, Manuel Neuer, logo após o apito inicial e marcou de longe, dando a vantagem inicial aos visitantes. Após quase meia hora, ele também marcou o gol que colocou o placar em 1 a 2, em cobrança de falta.
Em um final de jogo acirrado, o companheiro de equipe de Güler, Eduardo Camavinga, recebeu um cartão vermelho polêmico, e o Bayern acabou avançando para as semifinais graças a dois gols no final da partida, marcados por Luis Diaz (88') e Michael Olise (90'+3). Güler perdeu a cabeça após o apito final e, após uma confusão e discussões com os árbitros liderados por Slavko Vincic (46, Eslovênia), recebeu o cartão amarelo-vermelho a caminho dos vestiários.
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Güler sobre Alonso: “Tínhamos realmente uma ótima relação”
Güler lembra-se muito mais da boa relação com Alonso do que da partida na Allianz Arena. “Tínhamos realmente uma ótima relação. Tive a sensação de que ele me entregou as chaves. Era exatamente isso que eu procurava, de verdade.”
O ex-técnico do Leverkusen trabalhou apenas cerca de meio ano no Real Madrid até ser demitido em janeiro. Muitas estrelas teriam ficado insatisfeitas com a abordagem de Alonso, que incluía intensos treinos táticos.
Güler aparentemente não estava entre eles: “Quando ele te convida para entrar no escritório dele e explica algo tático, é difícil não ficar convencido.” E continuou: “Ele era alguém que provavelmente pensava todos os dias, ao acordar, em como poderia melhorar um jogador, em como se comunicar com ele.”
Güler foi um dos grandes destaques do Real na fase inicial da temporada e assumiu um papel fundamental no meio-campo. “Arda precisa estar perto da bola. Quanto mais contato ele tiver com a bola, melhor ele e a equipe jogam”, disse Alonso, por exemplo, já durante o Mundial de Clubes no verão passado. Güler confirmou: “Antes do nosso primeiro jogo, quando eu estava no time titular, ele me disse de manhã: ‘Quero que você tenha a bola com mais frequência do que todos à sua direita.’ Quando você ouve isso, não é mais difícil ficar convencido.”
Güler torce pelo Alonso no Chelsea
Após a saída de Alonso, Álvaro Arbeola (43) assumiu o comando do time principal do Real, mas nem mesmo o ex-jogador da seleção espanhola conseguiu evitar a segunda temporada consecutiva sem títulos. Ele agora deixa o cargo, e tudo indica que José Mourinho (63, Benfica) retornará para treinar Güler e companhia.
Enquanto isso, Alonso assinou contrato há poucos dias com o Chelsea, da primeira divisão inglesa. Güler torce por ele: “Espero que tudo corra bem para ele. É claro que continuaremos trocando mensagens.”
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Estatísticas de Arda Güler no Real Madrid na temporada 2025/26
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões 51 6 14 2 1