Um teste que não admite erros... Arbeloa traça um plano de resistência contra o ataque avassalador do Bayern

Em uma análise pré-jogo, o jornal Sport identificou a chave da defesa do Real Madrid diante da ausência mais impactante: o goleiro Thibaut Courtois.

E afirmou: “Arbeloa considera que a chave principal para resistir à máquina de gols do Bayern é o brasileiro Éder Militão. O zagueiro brasileiro é, sem dúvida, a primeira opção, graças às suas características físicas e à sua capacidade de ler o jogo e lidar com situações individuais complexas”.

A confiança de Arbeloa em Militão não surge do nada, mas sim da convicção de que confrontos dessa magnitude são frequentemente decididos pelos detalhes defensivos, especialmente diante de um time que marcou 100 gols nesta temporada na Bundesliga, com uma média de quase quatro gols por partida.

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