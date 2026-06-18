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Um terremoto atinge Al-Dosari, Salah e Mahrez... Será que a era da imunidade no futebol chegou ao fim?

Especiais e Opinião
M. Salah
R. Mahrez
Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
RD Congo
Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
S. Al-Dawsari
Campeonato Saudita
Al-Ahli
Al Hilal
Liverpool
Egito
Argélia
Bélgica
EUA
Congo - Kinshasa
Argentina
Arábia Saudita
England

Uma grande crise assombra o trio de ouro

Quando o placar eletrônico se eleva, anunciando a mudança de camisa de um dos grandes astros, a cena não é mais apenas uma decisão técnica passageira, mas passa a ser um reflexo de uma nova realidade que se impõe ao futebol moderno.

E na Copa do Mundo de 2026, a “imunidade das estrelas” que há muito cercava nomes do calibre de Mohamed Salah, Riyad Mahrez e Salem Al-Dossari parece estar prestes a desaparecer, depois que as considerações táticas e físicas se tornaram uma prioridade que se sobrepõe aos nomes e à história.

A questão já não gira em torno da importância desses jogadores ou de seu valor técnico, mas sim da melhor maneira de aproveitá-los, de quantos minutos devem atuar e se ainda são capazes de suportar a carga de partidas inteiras, como acontecia no auge de suas carreiras.


  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terremoto atinge o trio da liderança

    Ao longo de muitos anos, a torcida se acostumou a ver esse trio em campo até o apito final, considerando-os os líderes de suas seleções e suas principais armas ofensivas.

    Mas o cenário mudou na Copa do Mundo atual, onde começaram a surgir vozes pedindo que lhes fossem atribuídos papéis diferentes, seja substituindo-os durante as partidas ou até mesmo utilizando-os como trunfo vindo do banco de reservas, diante de exigências físicas e táticas que se tornaram mais rigorosas do que nunca.

    E surge aqui a pergunta: será que a Copa do Mundo de 2026 se tornou o torneio que derrubou as últimas barreiras em torno das grandes estrelas? Estaremos testemunhando o início de uma nova era, na qual não há mais lugar para o jogador que não pode ser substituído, independentemente de seu histórico e prestígio?

    • Publicidade
  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mohamed Salah... Uma substituição que não diminui seu valor

    Talvez Mohamed Salah seja o caso mais equilibrado desse trio, já que o astro egípcio não foi alvo de críticas severas por causa de seu desempenho técnico; pelo contrário, ele provou, durante sua participação contra a Bélgica, que ainda é capaz de fazer a diferença e liderar o ataque egípcio com grande eficácia.

    No entanto, o que chamou a atenção na partida não foi tanto o desempenho de Salah, mas sim a decisão de Husam Hassan de substituí-lo nos últimos quinze minutos da partida; pois, há poucos anos, só de pensar em tirar “Mo” de campo durante uma partida decisiva já parecia uma decisão quase impossível, enquanto hoje isso se tornou parte das considerações naturais de qualquer comissão técnica.

    A mensagem aqui não diz respeito a uma queda no nível do capitão da seleção egípcia, mas sim a uma mudança na filosofia de gestão das partidas: o técnico não vê mais o jogador como um ícone que deve permanecer em campo até o fim, mas sim como um elemento dentro de um sistema que pode precisar de descanso ou substituição de acordo com o andamento da partida e com sua idade avançada.

    Por isso, a substituição de Salah não significa que ele tenha perdido seu valor ou influência, mas sim que o futebol se tornou mais realista e menos submetido ao domínio dos grandes nomes.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Riyad Mahrez... De capitão da seleção a reserva

    Se Salah saiu substituído após uma boa atuação, a situação de Riyad Mahrez parecia ainda mais delicada após a pesada derrota da Argélia para a Argentina por 3 a 0.

    O técnico Vladimir Petković surpreendeu muitos ao decidir manter o capitão da seleção argelina no banco de reservas desde o início, antes de colocá-lo em campo no segundo tempo. A decisão reacendeu o debate sobre a preparação física de Mahrez e sua capacidade de acompanhar o ritmo das grandes partidas nesta fase de sua carreira.

    Por muitos anos, Mahrez foi um dos jogadores mais influentes da seleção argelina e uma das maiores estrelas do futebol árabe e africano, mas a polêmica desta vez não girou em torno de seu talento ou de suas qualidades técnicas, e sim sobre a melhor maneira de aproveitá-lo.

    Entre aqueles que consideram que ele ainda merece um papel titular e aqueles que acreditam que sua participação em momentos específicos das partidas pode ser mais proveitosa, a verdade evidente é que a ideia de garantir seu lugar na escalação titular sem questionamentos não é mais válida como antes.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Salem Al-Dosari... Quando o banco de reservas se tornou uma opção viável

    Ao longo dos últimos anos, Salem Al-Dossari foi um dos nomes de destaque do futebol saudita, o jogador em quem a torcida costumava confiar nos momentos decisivos, graças às suas habilidades individuais e à sua capacidade de fazer a diferença.

    No entanto, a partida contra o Uruguai, que marcou a estreia da seleção saudita na Copa do Mundo, apresentou um cenário diferente para o capitão do “Verde”.

    Durante a partida, Al-Dosari pareceu estar aquém de seu nível habitual e não conseguiu oferecer o contributo ofensivo esperado dele, além de parecer claramente afetado fisicamente, já que não apresentou as arrancadas rápidas e as fintas que sempre foram uma de suas principais armas, além de ter diminuído sua capacidade de vencer duelos individuais e criar perigo no último terço do campo.

    Leia também... Salem Al-Dosari: “A sorte não esteve do nosso lado contra o Uruguai”

    Com o passar dos minutos, as exigências da torcida por uma substituição antecipada e pela saída do capitão da seleção começaram a aumentar, especialmente diante da necessidade da equipe de contar com jogadores mais dinâmicos, capazes de pressionar e de transições rápidas. No entanto, o técnico Georgios Donis manteve Al-Dossari em campo até o apito final — decisão que gerou mais críticas após a partida do que o próprio desempenho do jogador.

    O interessante é que a polêmica não girou em torno da posição de Al-Dosari ou de sua trajetória na seleção, mas sim em torno de uma ideia que vem ganhando cada vez mais espaço no futebol moderno: a de que um grande astro, por mais valioso que seja, não deve estar imune à substituição quando as condições técnicas e físicas assim o exigirem.

    Por isso, após o confronto contra o Uruguai, as discussões passaram dos elogios habituais ao capitão da Seleção Saudita para questionamentos diretos sobre a necessidade de uma gestão diferente de seus minutos durante o torneio, de modo a garantir o aproveitamento de sua experiência sem sobrecarregá-lo fisicamente, o que poderia afetar seu desempenho em campo.

  • O futebol moderno não leva em conta a história

    O que une Mohamed Salah, Riyad Mahrez e Salem Al-Dossari não é apenas o estrelato e a popularidade; eles representam uma geração que criou momentos excepcionais para suas seleções e clubes, e carregou nas costas as esperanças de torcidas inteiras por muitos anos.

    No entanto, o futebol moderno tornou-se mais implacável do que nunca: o ritmo ficou mais acelerado, os espaços diminuíram e os índices de corrida e pressão aumentaram enormemente, enquanto os indicadores físicos e os dados numéricos passaram a ser parte essencial da tomada de decisões técnicas.

    No passado, o técnico hesitava muito antes de substituir seu principal craque, por medo das reações da torcida ou da mídia; hoje, porém, o interesse da equipe e a condição física dos jogadores prevalecem sobre os nomes e a história.

    Por isso, não é mais surpreendente que Mohamed Salah seja substituído, apesar do bom desempenho que apresentou com a seleção egípcia, ou que Riyad Mahrez comece a partida da Argélia contra a Argentina no banco de reservas, ou que aumentem as exigências da torcida saudita para que Salem Al-Dossari seja substituído após a queda em seu desempenho físico e técnico contra o Uruguai.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    A imunidade já acabou?

    Talvez a Copa do Mundo de 2026 não seja o fim da era de Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou Salem Al-Dossari, mas pode ser o torneio que derrubou a ideia da “imunidade absoluta” dos grandes astros.

    O trio ainda possui experiência, qualidade e capacidade de fazer a diferença, mas já não está tão imune às decisões técnicas ou às limitações físicas como era o caso nos anos de auge.

    O futebol mudou, e com ele mudou a visão da torcida e dos treinadores; a pergunta já não é mais: “É possível substituir o astro?”, mas sim: “Quando sua substituição será a melhor decisão para a equipe?”.

    E talvez seja justamente aí que resida a história mais marcante da Copa do Mundo de 2026; não o declínio das estrelas, mas o fim da ideia de que existe uma estrela intocável.