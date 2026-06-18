Um terremoto atinge Al-Dosari, Salah e Mahrez... Será que a era da imunidade no futebol chegou ao fim?

Ao longo dos últimos anos, Salem Al-Dossari foi um dos nomes de destaque do futebol saudita, o jogador em quem a torcida costumava confiar nos momentos decisivos, graças às suas habilidades individuais e à sua capacidade de fazer a diferença.

No entanto, a partida contra o Uruguai, que marcou a estreia da seleção saudita na Copa do Mundo, apresentou um cenário diferente para o capitão do “Verde”.

Durante a partida, Al-Dosari pareceu estar aquém de seu nível habitual e não conseguiu oferecer o contributo ofensivo esperado dele, além de parecer claramente afetado fisicamente, já que não apresentou as arrancadas rápidas e as fintas que sempre foram uma de suas principais armas, além de ter diminuído sua capacidade de vencer duelos individuais e criar perigo no último terço do campo.

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Com o passar dos minutos, as exigências da torcida por uma substituição antecipada e pela saída do capitão da seleção começaram a aumentar, especialmente diante da necessidade da equipe de contar com jogadores mais dinâmicos, capazes de pressionar e de transições rápidas. No entanto, o técnico Georgios Donis manteve Al-Dossari em campo até o apito final — decisão que gerou mais críticas após a partida do que o próprio desempenho do jogador.

O interessante é que a polêmica não girou em torno da posição de Al-Dosari ou de sua trajetória na seleção, mas sim em torno de uma ideia que vem ganhando cada vez mais espaço no futebol moderno: a de que um grande astro, por mais valioso que seja, não deve estar imune à substituição quando as condições técnicas e físicas assim o exigirem.

Por isso, após o confronto contra o Uruguai, as discussões passaram dos elogios habituais ao capitão da Seleção Saudita para questionamentos diretos sobre a necessidade de uma gestão diferente de seus minutos durante o torneio, de modo a garantir o aproveitamento de sua experiência sem sobrecarregá-lo fisicamente, o que poderia afetar seu desempenho em campo.