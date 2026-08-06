Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

Traduzido por

Um telefonema em um idioma inesperado: Mourinho, o "soldado desconhecido" na contratação de Diomande

Especiais e Opinião
Y. Diomande
Real Madrid
J. Mourinho
La Liga
Liverpool
PSG
Leipzig
Espanha

A contratação de Yan Diomande, vindo do Leipzig, em uma negociação que pode chegar a 140 milhões de euros, mostra o quanto o Real Madrid está determinado a reforçar seu elenco com força, após duas temporadas decepcionantes.

Diomande é a sexta contratação do clube durante a janela de transferências de verão dentro do novo projeto do técnico que retorna, José Mourinho, no estádio Santiago Bernabéu, após as contratações de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella e Carlos Espí.

O jornal The Athletic, em uma reportagem, detalhou como o Real Madrid superou o Liverpool e o Paris Saint-Germain para fechar a contratação de Yan Diomande.

Inicialmente, o nome de Diomande não estava ligado ao Real Madrid, e os desdobramentos mais recentes indicavam que ele estava próximo de se transferir para o Paris Saint-Germain.

  • DiomandeGetty Images

    Liverpool esteve mais perto de contratar Diomandé

    Na última temporada, o Real Madrid não estava seriamente interessado em contratar o jogador marfinense, pois o clube não buscava um novo ponta, além de ser esperado o retorno de Nico Paz por meio da cláusula de recompra, após seu brilho com o Como desde sua saída do clube merengue em 2024.

    Por outro lado, o Liverpool era o destino mais próximo, já que a ideia de suceder o ídolo do clube, Mohamed Salah, agradava a Diomandé.

    Além disso, o jogador consegue atuar em ambas as pontas, uma característica muito valorizada pela diretoria esportiva do Liverpool.

    Durante a última temporada, Diomandé marcou 13 gols e deu outras 9 assistências em 36 partidas com o Leipzig.

    Com seu contrato válido até 2030 e sem cláusula de rescisão, o Leipzig tentou estender seu vínculo, enquanto o jogador preferia se transferir para um nível mais alto, apesar de seus agentes saberem que o clube exigiria um valor recorde para concordar com sua venda.

    Seus representantes realizaram reuniões com vários clubes, entre eles Manchester City e Atlético de Madrid, mas ambos os clubes os informaram que o jogador não se encaixava em suas necessidades.

    Em maio passado, o Liverpool intensificou seu interesse, e o Leipzig pediu 130 milhões de euros, valor que o clube inglês tentou reduzir, especialmente após seu gasto líquido ter chegado a cerca de 223 milhões de libras esterlinas durante a temporada 2025-2026, com necessidade de fechar outros negócios.

    Diomandé estava empolgado em se transferir para o Liverpool e já havia conversado com o novo técnico, Andoni Iraola.

    Após o primeiro contato oficial, o clube inglês informou ao Leipzig sua disposição de apresentar uma proposta no valor de cerca de 100 milhões de euros, mas isso estava muito distante das exigências do clube alemão.

    • Publicidade
  • DiomandeGetty Images

    Entrada do Paris Saint-Germain

    Foi então que o Paris Saint-Germain entrou em cena, já que o presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaifi, mantém uma boa relação com o diretor-executivo do grupo Red Bull, Oliver Mintzlaff.

    O assessor esportivo Luís Campos e o técnico Luis Enrique também tiveram um papel importante em convencer Diomandé de que o Paris Saint-Germain era a opção mais adequada para ele.

    O jogador se convenceu de que o Liverpool entraria em uma fase de transição na próxima temporada e, por isso, preferiu trabalhar sob o comando de Luis Enrique e disputar a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa pela terceira vez consecutiva.

    Os mais próximos do jogador estavam convictos, inclusive, de que ele poderia vencer a Bola de Ouro caso se transferisse para Paris, mas o negócio acabou não se concretizando por conta da hesitação do Paris em atender às exigências financeiras do jogador, além de sua recusa em pagar o valor pedido pelo Leipzig.

  • Jose MourinhoGetty Images

    A surpresa: o surgimento do Real Madrid e o papel de Mourinho

    Ninguém esperava o que aconteceria em seguida, quando o Real Madrid surgiu de repente no cenário.

    O jornal The Athletic havia revelado, no fim de junho passado, que o novo treinador José Mourinho, que retornou ao Real Madrid 13 anos depois do fim de sua primeira passagem, e a equipe de observadores do clube estavam monitorando um ponta-direita.

    Ao mesmo tempo, o Real Madrid tentava vender Brahim Díaz, apesar do desejo do jogador de permanecer, e circularam rumores sobre o interesse do clube em Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, mas o Real Madrid negou o assunto em suas conversas privadas e, inclusive, emitiu um comunicado oficial negando a existência de negociações.

    E, apesar da continuidade dos relatos que ligavam Olise ao clube, a diretoria trabalhava nos bastidores no negócio de Diomande. Durante as reuniões de planejamento entre Mourinho e a diretoria do Real Madrid, ficou acertada a necessidade de reforçar o lado direito do ataque.

    A diretoria havia percebido que a equipe dependia de forma acentuada do flanco esquerdo, onde brilha Vinícius Júnior, além da grande influência tanto de Jude Bellingham quanto de Kylian Mbappé naquele setor.

    No Real Madrid, entendia-se que a ausência de perigo ofensivo pelo flanco oposto limitava as opções de ataque da equipe e tornava mais fácil a tarefa dos adversários na defesa. Essa visão foi explicada a Diomande durante as negociações com ele, nas quais Mourinho desempenhou um papel central.

    Nathan Campbell, chefe do departamento de recrutamento global de jogadores da agência ROC Nation e empresário de Diomande, disse: "A peça final que resolveu tudo foi José Mourinho".

    E acrescentou: "Conversou com ele em francês fluente, e isso teve um impacto enorme sobre ele. Não sabíamos que Mourinho falava francês tão fluentemente, porque ele nunca havia treinado nenhum clube francês. Mas o momento da ligação que fez com Yan, e a maneira como falou com ele em francês fluente sobre suas ideias, o projeto e como ele se encaixaria na equipe, mostraram que ele dava grande importância a essa conversa. Aquele foi um ponto decisivo, e foi a chave para convencê-lo".

    O Real Madrid também recorreu a um de seus toques habituais nesse tipo de negócio, presenteando Diomande com uma camisa branca com o escudo do clube.

    E não parou por aí: também lhe apresentou um plano claro para sua carreira, detalhando as perspectivas de seu desenvolvimento individual e coletivo dentro do clube, incluindo estudos de caso, entre eles como evoluiu a trajetória de Vinícius Júnior desde sua chegada ao Bernabéu.

    Michael Yormark, presidente internacional da agência ROC Nation, disse que o trabalho árduo e os sacrifícios que Diomande fez ao longo de sua carreira são a razão para a "realização de seu sonho" de jogar pelo Real Madrid.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • DiomandeGetty Images

    Paris se retira: Real Madrid intensifica negociações

    No último dia 26 de julho, o Paris Saint-Germain se retirou oficialmente da disputa pela contratação do jogador, anunciando que rejeitava as condições financeiras exigidas tanto pelo entorno do atleta quanto pelo Leipzig.

    Ao mesmo tempo, fontes próximas ao jogador confirmaram que o Paris Saint-Germain já havia sido informado de que Diomande preferia a transferência para o Real Madrid.

    O clube espanhol considerou isso uma vitória parcial, embora as negociações ainda não tivessem terminado.

    Em meados de julho, o Real Madrid havia apresentado a primeira proposta, no valor total de cerca de 100 milhões de euros, mas o Leipzig a recusou. Depois, apresentou uma segunda proposta que incluía uma quantia fixa de aproximadamente 100 milhões de euros, com um pacote total que chegava a 120 milhões de euros, mas o clube alemão também a recusou, apesar de a oferta ter permanecido em aberto por cerca de uma semana.

    Ainda assim, permanecia uma sensação geral de que as duas partes acabariam chegando a um acordo, e no início de agosto Diomande faltou aos treinos do Leipzig, com o clube anunciando que o motivo da ausência era uma doença.

    Nesta quarta-feira, Diomande se reintegrou aos treinos do Leipzig, enquanto aguardava a luz verde da diretoria do clube para viajar à Espanha e passar pelos exames médicos.

    Poucas horas depois, o Real Madrid e o Leipzig chegaram a um acordo definitivo sobre o valor do negócio, que pode chegar a 140 milhões de euros, um recorde na história do clube alemão, antes do anúncio oficial da transferência do jogador, nesta quinta-feira.