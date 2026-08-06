Ninguém esperava o que aconteceria em seguida, quando o Real Madrid surgiu de repente no cenário.

O jornal The Athletic havia revelado, no fim de junho passado, que o novo treinador José Mourinho, que retornou ao Real Madrid 13 anos depois do fim de sua primeira passagem, e a equipe de observadores do clube estavam monitorando um ponta-direita.

Ao mesmo tempo, o Real Madrid tentava vender Brahim Díaz, apesar do desejo do jogador de permanecer, e circularam rumores sobre o interesse do clube em Michael Olise, jogador do Bayern de Munique, mas o Real Madrid negou o assunto em suas conversas privadas e, inclusive, emitiu um comunicado oficial negando a existência de negociações.

E, apesar da continuidade dos relatos que ligavam Olise ao clube, a diretoria trabalhava nos bastidores no negócio de Diomande. Durante as reuniões de planejamento entre Mourinho e a diretoria do Real Madrid, ficou acertada a necessidade de reforçar o lado direito do ataque.

A diretoria havia percebido que a equipe dependia de forma acentuada do flanco esquerdo, onde brilha Vinícius Júnior, além da grande influência tanto de Jude Bellingham quanto de Kylian Mbappé naquele setor.

No Real Madrid, entendia-se que a ausência de perigo ofensivo pelo flanco oposto limitava as opções de ataque da equipe e tornava mais fácil a tarefa dos adversários na defesa. Essa visão foi explicada a Diomande durante as negociações com ele, nas quais Mourinho desempenhou um papel central.

Nathan Campbell, chefe do departamento de recrutamento global de jogadores da agência ROC Nation e empresário de Diomande, disse: "A peça final que resolveu tudo foi José Mourinho".

E acrescentou: "Conversou com ele em francês fluente, e isso teve um impacto enorme sobre ele. Não sabíamos que Mourinho falava francês tão fluentemente, porque ele nunca havia treinado nenhum clube francês. Mas o momento da ligação que fez com Yan, e a maneira como falou com ele em francês fluente sobre suas ideias, o projeto e como ele se encaixaria na equipe, mostraram que ele dava grande importância a essa conversa. Aquele foi um ponto decisivo, e foi a chave para convencê-lo".

O Real Madrid também recorreu a um de seus toques habituais nesse tipo de negócio, presenteando Diomande com uma camisa branca com o escudo do clube.

E não parou por aí: também lhe apresentou um plano claro para sua carreira, detalhando as perspectivas de seu desenvolvimento individual e coletivo dentro do clube, incluindo estudos de caso, entre eles como evoluiu a trajetória de Vinícius Júnior desde sua chegada ao Bernabéu.

Michael Yormark, presidente internacional da agência ROC Nation, disse que o trabalho árduo e os sacrifícios que Diomande fez ao longo de sua carreira são a razão para a "realização de seu sonho" de jogar pelo Real Madrid.