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Um talento de geração? Por que a Inglaterra está certa em tratar Jude Bellingham da mesma forma que Paul Gascoigne e Glenn Hoddle, com David James apoiando a abordagem de Thomas Tuchel
Bellingham, o "galáctico", não tem vaga garantida no time titular da Inglaterra
Bellingham, que em determinado momento enfrentou dúvidas quanto à sua convocação, conquistou um lugar nos planos da Inglaterra para a fase final da Copa do Mundo na América do Norte. É provável que ele tenha um papel de destaque lá.
No entanto, a concorrência na posição de camisa 10 é acirrada e não há garantias de que um “Galáctico” do Santiago Bernabéu consiga garantir uma vaga no time titular. Isso pode parecer um pouco estranho para alguns, dada a inquestionável habilidade que o jogador de 22 anos possui, mas a força coletiva está sendo priorizada em detrimento do brilhantismo individual.
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A Inglaterra deveria construir sua equipe em torno de jogadores com o talento de Bellingham?
Questionado sobre se Bellingham é o tipo de jogador que deveria disputar todas as partidas, com os demais se adaptando ao seu redor, o ex-goleiro da Inglaterra James — falando em nome da Grosvenor Sport, que oferece as últimas cotações da Copa do Mundo — disse ao GOAL: “Não, não no time titular. Não, não, não. Acho que tudo o que Thomas disse, especialmente sobre este elenco — no momento, só podemos nos concentrar na Copa do Mundo —, sugere que há um equilíbrio nesta equipe, não há um jogador central.
“Acho que o perigo de construir uma equipe em torno de um jogador central é que, se houver algum problema com esse jogador, tudo começa a dar errado. Jude é um jogador incrível; quando está no auge, praticamente não há jogador melhor do que Jude Bellingham, mas é preciso que todos compartilhem a responsabilidade para ganhar uma Copa do Mundo, e acho que o que Thomas busca fazer é utilizar o que tem em seu elenco, em vez de se concentrar apenas em um jogador e fazer com que todos trabalhem em torno dele.
“Haverá momentos em que o Jude assumirá o controle, tenho certeza, essa é a qualidade do jogador. Mas acho que a formação atual é baseada no elenco para maximizar o potencial de sucesso.”
Hoddle, Gazza e Scholes: a Inglaterra desperdiçou certos talentos?
James já integrou seleções da Inglaterra que contavam com nomes como Wayne Rooney, Steven Gerrard e Paul Scholes. Naquela época, havia muitos dilemas na escolha dos jogadores, e nada mudou ao longo dos anos.
Os Três Leões são famosos por não terem aproveitado ao máximo a presença da lenda do Tottenham, Hoddle, à sua disposição na década de 1980, enquanto o talento imprevisível de Gazza foi ignorado — por Hoddle — na Copa do Mundo de 1998.
Questionado sobre se a Inglaterra historicamente administrou mal jogadores que outros países teriam transformado em pilares de suas respectivas seleções, James acrescentou: “Deixe-me pensar sobre o sucesso. Em primeiro lugar, não tivemos sucesso com esses jogadores e seu sucesso final, ou seja, conquistar troféus.
“Acho que, quando se olha para seleções de sucesso mundial, estamos falando de talentos excepcionais. Não estou dizendo que Jude Bellingham não tenha um talento excepcional, mas a França, [Zinedine] Zidane, [Andrés] Iniesta pela Espanha, Lionel Messi pela Argentina. Mas, então, eu diria que eles foram excepcionais em uma época, muito superiores a qualquer outro jogador em suas respectivas épocas.
“Por mais talentoso que Jude seja, e já vimos na Copa do Mundo a qualidade dos jogadores que eles enfrentam, eles estão em um nível tão alto agora, acho que a ideia de depender de uma única pessoa para tentar garantir o sucesso simplesmente não funciona.
“Portanto, você pode usá-los, tirar o melhor proveito deles em determinados momentos, mas depois precisa se adaptar a uma estratégia diferente, usando jogadores diferentes. Acho que é isso que a Inglaterra tem no momento: o equilíbrio com a qualidade de não precisarmos depender de um único jogador.”
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Quem será o titular da Inglaterra na estreia da Copa do Mundo de 2026 contra a Croácia?
Resta saber se Bellingham será escalado para a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, contra a Croácia, na quarta-feira. O meia do Aston Villa, Morgan Rogers, está bem na disputa por uma vaga, ao lado do campeão da Premier League Eberechi Eze, do Arsenal.
Tuchel mostrou que não tem medo de tomar decisões polêmicas — tendo deixado de lado nomes como Phil Foden, Cole Palmer e Morgan Gibbs-White — e Bellingham está dolorosamente ciente de que nenhum jogador jamais será mais importante do que os interesses de uma nação inteira.