James já integrou seleções da Inglaterra que contavam com nomes como Wayne Rooney, Steven Gerrard e Paul Scholes. Naquela época, havia muitos dilemas na escolha dos jogadores, e nada mudou ao longo dos anos.

Os Três Leões são famosos por não terem aproveitado ao máximo a presença da lenda do Tottenham, Hoddle, à sua disposição na década de 1980, enquanto o talento imprevisível de Gazza foi ignorado — por Hoddle — na Copa do Mundo de 1998.

Questionado sobre se a Inglaterra historicamente administrou mal jogadores que outros países teriam transformado em pilares de suas respectivas seleções, James acrescentou: “Deixe-me pensar sobre o sucesso. Em primeiro lugar, não tivemos sucesso com esses jogadores e seu sucesso final, ou seja, conquistar troféus.

“Acho que, quando se olha para seleções de sucesso mundial, estamos falando de talentos excepcionais. Não estou dizendo que Jude Bellingham não tenha um talento excepcional, mas a França, [Zinedine] Zidane, [Andrés] Iniesta pela Espanha, Lionel Messi pela Argentina. Mas, então, eu diria que eles foram excepcionais em uma época, muito superiores a qualquer outro jogador em suas respectivas épocas.

“Por mais talentoso que Jude seja, e já vimos na Copa do Mundo a qualidade dos jogadores que eles enfrentam, eles estão em um nível tão alto agora, acho que a ideia de depender de uma única pessoa para tentar garantir o sucesso simplesmente não funciona.

“Portanto, você pode usá-los, tirar o melhor proveito deles em determinados momentos, mas depois precisa se adaptar a uma estratégia diferente, usando jogadores diferentes. Acho que é isso que a Inglaterra tem no momento: o equilíbrio com a qualidade de não precisarmos depender de um único jogador.”