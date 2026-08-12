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Um substituto para Bruno Guimaraes? O Newcastle United recebeu a oportunidade de contratar o renegado da Inter de Milão, Davide Frattesi

Mercado da bola
Newcastle
D. Frattesi
Inter Milan
Premier League

O Newcastle United recebeu a oportunidade de contratar o meio-campista da Inter de Milão, Davide Frattesi. O clube busca reforços para preencher a lacuna deixada por Bruno Guimaraes.

  • Newcastle oferece Frattesi

    De acordo com o TeamTalk, o Newcastle United recebeu a oportunidade de contratar o meio-campista da Inter Frattesi. O meio-campista central foi basicamente oferecido ao time enquanto o clube avalia possíveis reforços para o elenco.

    Reforçar o meio-campo segue sendo uma prioridade urgente para a diretoria. Garantir a chegada de um jogador já comprovado pode ser decisivo para as ambições da equipe nesta temporada.

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  • Preenchendo o vazio deixado por Guimaraes

    O Newcastle ainda busca preencher o enorme vazio deixado pela dolorosa saída de Bruno Guimaraes. Encontrar um jogador capaz de replicar essa influência é fundamental para a comissão técnica.

    As discussões sobre a transferência seguem em andamento, enquanto os diretores esportivos avaliam valores e encaixes no elenco. A atual disponibilidade do jogador naturalmente chamou a atenção da equipe de recrutamento.

  • Stankovic surge como alvo

    Outro jogador a ser ligado ao St. James' Park é Aleksandar Stankovic, que surgiu como alvo do clube. Redes de observação acompanharam de perto sua evolução.

    Trazer novos perfis para disputar vagas entre os titulares é essencial para manter altos níveis de desempenho. O clube segue avaliando múltiplas opções no mercado.

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  • O que acontece agora?

    À medida que a janela de transferências avança, o Newcastle precisará decidir se vai buscar esses alvos para o meio-campo com propostas oficiais. As negociações dependerão muito das avaliações e do planejamento do elenco.

    Por enquanto, o departamento de recrutamento analisa cuidadosamente todas as opções para garantir uma janela bem-sucedida. As próximas semanas revelarão os próximos passos do clube no mercado de transferências.

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