AFP
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Um substituto para Bruno Guimaraes? O Newcastle United recebeu a oportunidade de contratar o renegado da Inter de Milão, Davide Frattesi
Newcastle oferece Frattesi
De acordo com o TeamTalk, o Newcastle United recebeu a oportunidade de contratar o meio-campista da Inter Frattesi. O meio-campista central foi basicamente oferecido ao time enquanto o clube avalia possíveis reforços para o elenco.
Reforçar o meio-campo segue sendo uma prioridade urgente para a diretoria. Garantir a chegada de um jogador já comprovado pode ser decisivo para as ambições da equipe nesta temporada.
Preenchendo o vazio deixado por Guimaraes
O Newcastle ainda busca preencher o enorme vazio deixado pela dolorosa saída de Bruno Guimaraes. Encontrar um jogador capaz de replicar essa influência é fundamental para a comissão técnica.
As discussões sobre a transferência seguem em andamento, enquanto os diretores esportivos avaliam valores e encaixes no elenco. A atual disponibilidade do jogador naturalmente chamou a atenção da equipe de recrutamento.
Stankovic surge como alvo
Outro jogador a ser ligado ao St. James' Park é Aleksandar Stankovic, que surgiu como alvo do clube. Redes de observação acompanharam de perto sua evolução.
Trazer novos perfis para disputar vagas entre os titulares é essencial para manter altos níveis de desempenho. O clube segue avaliando múltiplas opções no mercado.
O que acontece agora?
À medida que a janela de transferências avança, o Newcastle precisará decidir se vai buscar esses alvos para o meio-campo com propostas oficiais. As negociações dependerão muito das avaliações e do planejamento do elenco.
Por enquanto, o departamento de recrutamento analisa cuidadosamente todas as opções para garantir uma janela bem-sucedida. As próximas semanas revelarão os próximos passos do clube no mercado de transferências.
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