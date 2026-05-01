Conforme relatado pelo especialista em transferências Gianluca Di Marzio no podcast Sky Calcio Unplugged, Jesus está na lista do Milan de possíveis reforços para a posição de centroavante. Mais ainda, o brasileiro seria até mesmo um dos principais alvos de transferência do clube italiano, segundo as informações.
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Um substituto de peso para Niclas Füllkrug? Parece que um grande nome vai resolver o problema do ataque do AC Milan
Segundo Di Marzio, o Milan espera resolver seus problemas no ataque com um atacante ágil como Jesus. Como Santiago Gimenez, contratado no ano passado do Feyenoord de Roterdã, ficou fora dos gramados por muito tempo devido a uma lesão, os Rossoneri reforçaram o elenco no meio do ano com Niclas Füllkrug. No entanto, o jogador da seleção alemã, emprestado pelo West Ham United ao San Siro, tem se mostrado até agora menos convincente do que Gimenez, razão pela qual o Milan provavelmente não exercerá a opção de compra e deixará Füllkrug retornar à Inglaterra ao final da temporada. O futuro do jogador de 33 anos ainda é incerto, mas o VfL Wolfsburg teria demonstrado interesse.
No Milan, o técnico Massimiliano Allegri, na falta de um centroavante de verdade em boa forma, testou repetidamente Christopher Nkunku, Rafael Leão ou Christian Pulisic na posição de camisa 9 nesta temporada. Na próxima temporada, na qual o time provavelmente voltará a disputar a Liga dos Campeões, os italianos querem, a todo custo, ter à disposição um atacante central de alto nível.
- AFP
Gabriel Jesus será o novo centroavante do Milan?
Apesar de seu grande nome, Jesus deve ser uma opção relativamente acessível, já que seu contrato com o Arsenal expira em 2027. Portanto, este verão oferece aos Gunners a última oportunidade de receber uma quantia adequada pela transferência do jogador de 29 anos, o que prejudica a posição do Arsenal nas negociações.
A contratação de Jesus representaria um certo risco para o Milan, já que o jogador, que disputou 64 partidas pela seleção brasileira, só voltou em dezembro após uma pausa de quase um ano devido a uma lesão no ligamento cruzado. Jesus continua em busca de sua melhor forma e, recentemente, tem entrado em campo apenas esporadicamente pelo Arsenal.
No total, ele soma cinco gols e duas assistências em 25 partidas nesta temporada; na hierarquia de atacantes do time londrino, Jesus está atualmente claramente atrás de Viktor Gyökeres e Kai Havertz. O atacante ganhou fama no Palmeiras e, em 2017, deixou o clube brasileiro para se transferir para o Manchester City. Após cinco anos lá, Jesus se transferiu para o Arsenal em 2022, e até agora soma 121 partidas (31 gols) pelos Gunners.
Gabriel Jesus para o AC Milan? Seus números nesta temporada
Jogos
25
Minutos em campo
887
Gols
5
Assistências
2