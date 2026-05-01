Um substituto de peso para Niclas Füllkrug? Parece que um grande nome vai resolver o problema do ataque do AC Milan

Segundo Di Marzio, o Milan espera resolver seus problemas no ataque com um atacante ágil como Jesus. Como Santiago Gimenez, contratado no ano passado do Feyenoord de Roterdã, ficou fora dos gramados por muito tempo devido a uma lesão, os Rossoneri reforçaram o elenco no meio do ano com Niclas Füllkrug. No entanto, o jogador da seleção alemã, emprestado pelo West Ham United ao San Siro, tem se mostrado até agora menos convincente do que Gimenez, razão pela qual o Milan provavelmente não exercerá a opção de compra e deixará Füllkrug retornar à Inglaterra ao final da temporada. O futuro do jogador de 33 anos ainda é incerto, mas o VfL Wolfsburg teria demonstrado interesse.

No Milan, o técnico Massimiliano Allegri, na falta de um centroavante de verdade em boa forma, testou repetidamente Christopher Nkunku, Rafael Leão ou Christian Pulisic na posição de camisa 9 nesta temporada. Na próxima temporada, na qual o time provavelmente voltará a disputar a Liga dos Campeões, os italianos querem, a todo custo, ter à disposição um atacante central de alto nível.