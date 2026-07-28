Assumir o comando da seleção francesa há muito tempo é visto como o objetivo final de Zidane. Depois de passagens incrivelmente bem-sucedidas no nível de clubes, o lendário meio-campista expressou abertamente seu desejo de dirigir seu país.

"Já disse isso muitas vezes: não há nada maior do que a seleção francesa. Portanto, é uma alegria e, claro, um grande motivo de orgulho me tornar o técnico desta seleção francesa", disse Zidane ao site oficial da FFF.

"Isso também é uma responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Philippe Diallo, ao Comitê Executivo e à Federação Francesa de Futebol pela confiança e reconhecer os quatorze anos de serviço de Didier e sua comissão técnica. Também tenho hoje um pensamento especial para todos os meus treinadores. Nem é preciso dizer que tenho grandes ambições para a seleção francesa."

Falando em uma entrevista coletiva, ele disse: "Há uma grande equipe aqui, e estou feliz por poder dar continuidade a isso. É um sonho realizado. Posso dizer a vocês que recebi ofertas para comandar clubes, mas recusei todas pela seleção francesa. Era a única coisa que eu queria fazer depois da minha passagem pelo Real Madrid. Conheci a seleção francesa quando era criança e passei por todas as etapas até chegar à equipe principal. Hoje, tornar-me seu técnico representa o auge. Vou dar tudo para manter a França no topo."