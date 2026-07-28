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'Um sonho realizado': Zinedine Zidane é FINALMENTE nomeado novo técnico da França, e ídolo do Real Madrid substitui Didier Deschamps em contrato de quatro anos
Uma nova era começa
Zidane foi finalmente confirmado como o novo técnico da seleção francesa. A lenda do Real Madrid assume o cargo no lugar de Deschamps, assinando um contrato de quatro anos para liderar a França em uma nova era muito aguardada. O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, apresentou oficialmente o campeão da Copa do Mundo de 1998 durante uma grande coletiva de imprensa na sede da entidade, em Paris.
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Realizando um sonho de toda a vida como treinador
Assumir o comando da seleção francesa há muito tempo é visto como o objetivo final de Zidane. Depois de passagens incrivelmente bem-sucedidas no nível de clubes, o lendário meio-campista expressou abertamente seu desejo de dirigir seu país.
"Já disse isso muitas vezes: não há nada maior do que a seleção francesa. Portanto, é uma alegria e, claro, um grande motivo de orgulho me tornar o técnico desta seleção francesa", disse Zidane ao site oficial da FFF.
"Isso também é uma responsabilidade. Quero agradecer ao presidente Philippe Diallo, ao Comitê Executivo e à Federação Francesa de Futebol pela confiança e reconhecer os quatorze anos de serviço de Didier e sua comissão técnica. Também tenho hoje um pensamento especial para todos os meus treinadores. Nem é preciso dizer que tenho grandes ambições para a seleção francesa."
Falando em uma entrevista coletiva, ele disse: "Há uma grande equipe aqui, e estou feliz por poder dar continuidade a isso. É um sonho realizado. Posso dizer a vocês que recebi ofertas para comandar clubes, mas recusei todas pela seleção francesa. Era a única coisa que eu queria fazer depois da minha passagem pelo Real Madrid. Conheci a seleção francesa quando era criança e passei por todas as etapas até chegar à equipe principal. Hoje, tornar-me seu técnico representa o auge. Vou dar tudo para manter a França no topo."
Trazendo um pedigree lendário
A nomeação de Zidane une um dos maiores jogadores da história da França a um elenco incrivelmente talentoso. O presidente da FFF, Diallo, destacou essa combinação perfeita, descrevendo o novo treinador como um dos técnicos mais respeitados e vitoriosos de sua geração.
"A nomeação de Zinedine Zidane como treinador da seleção francesa é motivo de imenso orgulho para a Federação Francesa de Futebol", admitiu. "Ela marca o encontro de uma lenda da história da França, que se tornou um dos técnicos mais vitoriosos e respeitados de sua geração, com uma equipe de potencial raro, movida pelas mais altas ambições."
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Começar com tudo
Zidane iniciará oficialmente sua nova função em 1º de agosto e deve definir sua comissão técnica até o início de setembro. Ele terá pouco tempo para se adaptar antes da chegada de seus primeiros compromissos oficiais. Sua campanha de estreia será a Liga das Nações da Uefa de 2026-27, que começa em setembro. A partir daí, o foco rapidamente passa a ser garantir a classificação para a Euro 2028. No fim das contas, a principal missão de Zidane é preparar seu elenco repleto de estrelas para a Copa do Mundo de 2030.
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