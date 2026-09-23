AFP
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'Um sonho para ele' - Emiliano 'Dibu' Martínez mira despedida especial para Lionel Messi em meio à dor persistente da final da Copa do Mundo
Goleiro prioriza tributo memorável ao capitão
Martinez desembarcou na Argentina para se apresentar à seleção ao lado de um grupo de 37 jogadores antes da próxima Data Fifa. A goleira do Chelsea ressaltou a determinação coletiva do grupo de proporcionar a Messi uma despedida inesquecível quando a equipe enfrentar Benin em 6 de outubro. Para a arqueira, ver o ícone global fazer uma última aparição com as cores da seleção em casa representa um marco profundamente emocionante.
- Anadolu Agency
Goleiro reflete sobre despedida emocionante
O goleiro carinhosamente conhecido como 'Dibu' admitiu com franqueza que imaginava que seu capitão já havia encerrado a cortina de sua histórica carreira internacional. Ao falar sobre a partida de despedida diante de uma torcida apaixonada em Buenos Aires, em entrevista à ESPN Argentina, Martinez revelou: "Para ser honesto, eu achei que ele já tinha se aposentado... Ter a chance de se despedir aqui na Argentina é um sonho para ele, e vamos tentar fazer disso um dia maravilhoso para ele."
Desilusão persistente marca ocasião memorável
Por trás da empolgação crescente de receber uma grande celebração em casa, a dor persistente da derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo há dois meses ainda não desapareceu completamente.
Reconhecendo que ainda sente o peso daquela derrota na decisão, a goleira confessou: "É bom chegar a uma final de novo, mas, infelizmente, não conseguimos vencê-la. Esse espinho vai ficar comigo por muito tempo."
Para homenagear devidamente a lendária camisa 10, a federação convidou formalmente todo o elenco campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e suas famílias para participar da ocasião histórica nas arquibancadas.
- ZUMA Press Wire
Monumental lotado se prepara para celebração emocionante
Um Estadio Monumental com ingressos esgotados servirá de cenário vibrante quando a Argentina enfrentar Benin na última partida de Messi em solo nacional. A ocasião apresenta um difícil desafio mental para o time de Lionel Scaloni, que busca se manter competitivo apesar da atmosfera de carnaval. Quando a homenagem terminar, a comissão técnica terá de voltar rapidamente o foco para estabilizar o elenco em um futuro sem seu icônico armador.
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