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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Um sonho para ele' - Emiliano 'Dibu' Martínez mira despedida especial para Lionel Messi em meio à dor persistente da final da Copa do Mundo

E. Martinez
L. Messi
Argentina
Chelsea
Premier League

Emiliano Martinez se apresentou à seleção determinado a dar a Lionel Messi uma despedida inesquecível da Argentina no Estadio Monumental, apesar da dor persistente pela final da Copa do Mundo. O goleiro admitiu que a derrota apertada para a Espanha continua sendo uma ferida duradoura, mas insistiu que o elenco vai se unir para garantir que seu capitão se despeça em uma ocasião de celebração.

  • Goleiro prioriza tributo memorável ao capitão

    Martinez desembarcou na Argentina para se apresentar à seleção ao lado de um grupo de 37 jogadores antes da próxima Data Fifa. A goleira do Chelsea ressaltou a determinação coletiva do grupo de proporcionar a Messi uma despedida inesquecível quando a equipe enfrentar Benin em 6 de outubro. Para a arqueira, ver o ícone global fazer uma última aparição com as cores da seleção em casa representa um marco profundamente emocionante.

    • Publicidade
  • imago-sport-1079712164.jpgAnadolu Agency

    Goleiro reflete sobre despedida emocionante

    O goleiro carinhosamente conhecido como 'Dibu' admitiu com franqueza que imaginava que seu capitão já havia encerrado a cortina de sua histórica carreira internacional. Ao falar sobre a partida de despedida diante de uma torcida apaixonada em Buenos Aires, em entrevista à ESPN Argentina, Martinez revelou: "Para ser honesto, eu achei que ele já tinha se aposentado... Ter a chance de se despedir aqui na Argentina é um sonho para ele, e vamos tentar fazer disso um dia maravilhoso para ele."

  • Desilusão persistente marca ocasião memorável

    Por trás da empolgação crescente de receber uma grande celebração em casa, a dor persistente da derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo há dois meses ainda não desapareceu completamente.

    Reconhecendo que ainda sente o peso daquela derrota na decisão, a goleira confessou: "É bom chegar a uma final de novo, mas, infelizmente, não conseguimos vencê-la. Esse espinho vai ficar comigo por muito tempo."

    Para homenagear devidamente a lendária camisa 10, a federação convidou formalmente todo o elenco campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e suas famílias para participar da ocasião histórica nas arquibancadas.

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  • imago-sport-1006505420.jpgZUMA Press Wire

    Monumental lotado se prepara para celebração emocionante

    Um Estadio Monumental com ingressos esgotados servirá de cenário vibrante quando a Argentina enfrentar Benin na última partida de Messi em solo nacional. A ocasião apresenta um difícil desafio mental para o time de Lionel Scaloni, que busca se manter competitivo apesar da atmosfera de carnaval. Quando a homenagem terminar, a comissão técnica terá de voltar rapidamente o foco para estabilizar o elenco em um futuro sem seu icônico armador.

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