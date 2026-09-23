'Um sonho para ele' - Emiliano 'Dibu' Martínez mira despedida especial para Lionel Messi em meio à dor persistente da final da Copa do Mundo

Por trás da empolgação crescente de receber uma grande celebração em casa, a dor persistente da derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo há dois meses ainda não desapareceu completamente.

Reconhecendo que ainda sente o peso daquela derrota na decisão, a goleira confessou: "É bom chegar a uma final de novo, mas, infelizmente, não conseguimos vencê-la. Esse espinho vai ficar comigo por muito tempo."

Para homenagear devidamente a lendária camisa 10, a federação convidou formalmente todo o elenco campeão da Copa do Mundo de 2022, no Catar, e suas famílias para participar da ocasião histórica nas arquibancadas.