Borja está de volta aos treinos de pré-temporada com o Celta de Vigo, ainda assimilando a espetacular conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026, em Nova York. O atacante de 33 anos tem refletido sobre a experiência surreal de conquistar o maior prêmio do futebol, descrevendo o triunfo como um sonho de infância que ele nunca ousou imaginar que se tornaria realidade.

"É incrível, ainda estou assimilando tudo", disse Borja aos canais oficiais de mídia do Celta. "Há tantas emoções e lembranças, não apenas da Copa do Mundo, mas também dos sacrifícios da família para me dar a oportunidade de me tornar um jogador de futebol profissional."