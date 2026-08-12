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Um sonho de infância! Borja Iglesias reflete sobre o triunfo surreal da Espanha na Copa do Mundo
Um sonho realizado
Borja está de volta aos treinos de pré-temporada com o Celta de Vigo, ainda assimilando a espetacular conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026, em Nova York. O atacante de 33 anos tem refletido sobre a experiência surreal de conquistar o maior prêmio do futebol, descrevendo o triunfo como um sonho de infância que ele nunca ousou imaginar que se tornaria realidade.
"É incrível, ainda estou assimilando tudo", disse Borja aos canais oficiais de mídia do Celta. "Há tantas emoções e lembranças, não apenas da Copa do Mundo, mas também dos sacrifícios da família para me dar a oportunidade de me tornar um jogador de futebol profissional."
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A constatação de "2010"
A seleção espanhola manteve o foco em sua tarefa durante todo o torneio e só compreendeu de fato a dimensão da conquista depois de superar a França na semifinal. Foi então que os jogadores viram as imagens dos telões em suas cidades natais e o apoio fervoroso em todo o país.
"Aquele foi o momento do 'clique'", explicou Borja. "Isso nos lembrou das memórias de 2010 que vivemos nas ruas como torcedores. Percebemos que algo muito maior do que aquilo que estávamos vivendo dentro da bolha estava acontecendo em casa, e sabíamos que o troféu tinha que ser nosso."
Gratidão pelo apoio
Apesar dos poucos minutos em campo, Iglesias ficou profundamente comovido com a demonstração de carinho que recebeu dos torcedores. O atacante fez sua estreia na vitória sobre Portugal, mas insiste que a sensação de sucesso coletivo foi o aspecto mais gratificante de seu período com a seleção.
Borja também fez questão de creditar aos seus colegas do Celta o apoio inabalável ao longo da campanha. Ele compartilhou uma mensagem emocionante com seus companheiros de clube, afirmando: "Enviei um vídeo ao grupo para envolvê-los, porque realmente sinto que eles têm muita importância. Se não fosse por eles, eu não teria vivido essa situação."
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De olho no Celta
Com a Copa do Mundo agora para trás, Iglesias está voltando seu foco para uma temporada "muito especial" com o Celta de Vigo. O atacante está particularmente motivado pelo desafio de competir na Europa e aproveitando a oportunidade de jogar ao lado da lenda do clube Iago Aspas no que pode ser sua última temporada.
"É especial aproveitar o Iago", acrescentou Borja. "Ainda tenho a sensação de que podemos convencê-lo a continuar, mas não há pressão. Aproveitá-lo todos os dias, não apenas pelo seu nível esportivo, mas pelo seu impacto pessoal, é fantástico."
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