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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

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“Um sistema completamente diferente, mais uma vez” – Alan Shearer critica Pep Guardiola e afirma que o Manchester City “teve o que merecia” na goleada sofrida contra o Real Madrid

Alan Shearer criticou duramente Pep Guardiola após a derrota do Manchester City por 3 a 0 para o Real Madrid. Shearer expressou sua surpresa com a escalação, que revelou a preferência de Guardiola por um estilo de jogo ofensivo ao enfrentar uma equipe do calibre do Real Madrid fora de casa. A lenda do Newcastle United afirma que o City “teve o que merecia” no final, dada sua tática e abordagem ao jogo.

  • O Manchester City foi derrotado pelo Real Madrid

    As táticas e a escolha de jogadores de Guardiola foram alvo de críticas após a partida. Apesar de terem recuperado no segundo tempo, a formação experimental do técnico espanhol não conseguiu o resultado desejado, deixando a equipe vulnerável ao ataque do Real Madrid. O City pode pelo menos se consolar com o fato de que Gianluigi Donnarumma defendeu o pênalti de Vinícius e manteve a diferença de gols em três, em vez de quatro, antes da partida de volta.

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    A tática de Guardiola foi considerada ousada demais

    A abordagem tática de Guardiola surpreendeu Shearer. O estilo ofensivo que o técnico desejava não deu certo, já que o Real Madrid conseguiu punir o City nos contra-ataques. O ex-atacante do Newcastle disse à Betfair: “Fiquei muito surpreso ao ver tantas mudanças no City e um pouco surpreso ao ver uma escalação tão ofensiva. Acho que Pep achou que poderia ir lá e vencê-los porque eles não têm jogado muito bem. Já vi o Real Madrid algumas vezes. Mas, dada a história deles nesta competição, provavelmente é agora que eles ganham vida.”

    Apesar de criticar as táticas de Guardiola, Shearer ainda espera que o técnico encontre a fórmula ideal para reverter a situação quando o City receber o Real Madrid na segunda partida. Ele disse: “É agora que realmente importa para o Real Madrid. Eles certamente mostraram isso ontem à noite e puniram o City de forma contundente. Eles perderam um pênalti; poderiam ter marcado quatro, e tudo teria acabado. Com 3 a 0, não acabou. Já assisti a jogos em que uma desvantagem de três gols foi revertida. Acho que tudo vai depender do primeiro gol na próxima semana. Se o Real Madrid marcar o primeiro, está tudo acabado. Se for o City, então o jogo continua.”

  • As chances do Manchester City na Premier League

    Guardiola ainda tem contrato até o próximo verão. No entanto, os rumores sobre sua saída no final da temporada estão em alta, em meio às dificuldades do City para acompanhar o Arsenal na liderança da tabela da Premier League. “Tem havido muitos rumores, e o Pep parece sempre negá-los, mas os rumores não desaparecem”, acrescentou Shearer. “Estamos apenas especulando. Mas eu diria que eles ainda estão na final de uma competição de copa e nas quartas de final da FA Cup. Ainda têm o Arsenal para enfrentar em casa. Estão sete pontos atrás, mas têm um jogo a menos. Mesmo que a próxima semana não saia como planejado, eles ainda têm a chance de fazer uma temporada realmente grandiosa. Mas, e há um mas, eles enfrentam um grande desafio no campeonato.”

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    O City não pode se dar ao luxo de cometer mais deslizes

    Com nove partidas restantes no campeonato, o City precisa evitar repetir os mesmos erros cometidos no empate contra o Nottingham Forest na última rodada. Além disso, o West Ham, adversário deste sábado, não é um time que possa ser subestimado, dada a recente melhora dos Hammers.

    “Cada jogo é importante nesta fase da temporada, cada erro que você comete, cada falha”, explicou Shearer. “Houve um erro grave da parte deles quando jogaram contra o Forest em casa, empatando em 2 a 2, especialmente considerando a posição do Forest na tabela. E eles têm outro jogo difícil neste fim de semana, fora de casa, contra o West Ham. O West Ham realmente encontrou seu ritmo. Estamos na reta final da temporada.”

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