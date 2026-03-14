A abordagem tática de Guardiola surpreendeu Shearer. O estilo ofensivo que o técnico desejava não deu certo, já que o Real Madrid conseguiu punir o City nos contra-ataques. O ex-atacante do Newcastle disse à Betfair: “Fiquei muito surpreso ao ver tantas mudanças no City e um pouco surpreso ao ver uma escalação tão ofensiva. Acho que Pep achou que poderia ir lá e vencê-los porque eles não têm jogado muito bem. Já vi o Real Madrid algumas vezes. Mas, dada a história deles nesta competição, provavelmente é agora que eles ganham vida.”

Apesar de criticar as táticas de Guardiola, Shearer ainda espera que o técnico encontre a fórmula ideal para reverter a situação quando o City receber o Real Madrid na segunda partida. Ele disse: “É agora que realmente importa para o Real Madrid. Eles certamente mostraram isso ontem à noite e puniram o City de forma contundente. Eles perderam um pênalti; poderiam ter marcado quatro, e tudo teria acabado. Com 3 a 0, não acabou. Já assisti a jogos em que uma desvantagem de três gols foi revertida. Acho que tudo vai depender do primeiro gol na próxima semana. Se o Real Madrid marcar o primeiro, está tudo acabado. Se for o City, então o jogo continua.”