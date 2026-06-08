O médico da equipe, Morten Boesen, informou nesta segunda-feira em um comunicado da Federação Dinamarquesa de Futebol: “Conversei com o Christian esta manhã, e ele está bem. Ele está com a família e de bom humor. Espera-se que ele receba alta do hospital em breve e volte para casa.”
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Um sinal de alívio cauteloso: como está Christian Eriksen após seu novo desmaio
Boesen explicou ainda que estava relativamente certo de que o marcapasso de Eriksen havia disparado um impulso. No entanto, o jogador de 34 anos teria recuperado a consciência rapidamente e até pedido para sair do campo por conta própria até a ambulância.
O jogador do VfL Wolfsburg desmaiou no domingo, aos 65 minutos, durante a partida internacional contra a Ucrânia, em Odense. A partida foi então interrompida. Eriksen foi posteriormente examinado no Hospital Universitário de Odense, “para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para mandar um abraço a todos os jogadores e dizer a eles que está tudo bem”, disse Boesen.
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Eriksen desmaia novamente em campo: “Foi um grande susto”
O incidente causou grande consternação na Dinamarca. A primeira-ministra Mette Frederiksen escreveu no Facebook: “Meus sinceros pensamentos estão com Christian Eriksen e com todos os envolvidos ao seu redor. Foi um grande susto. E é um grande alívio saber que ele está bem, dadas as circunstâncias.”
Eriksen, que acabara de ser rebaixado da Bundesliga com o Wolfsburg, havia sofrido uma parada cardíaca há quase cinco anos, no dia 12 de junho de 2021, durante a partida da fase de grupos do Euro contra a Finlândia, em Copenhague, e fora reanimado. Em seguida, foi-lhe implantado um desfibrilador. Os médicos haviam dado ao jogador com mais partidas pela seleção nacional o aval médico para continuar sua carreira profissional.