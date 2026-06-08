Um sinal de alívio cauteloso: como está Christian Eriksen após seu novo desmaio

Boesen explicou ainda que estava relativamente certo de que o marcapasso de Eriksen havia disparado um impulso. No entanto, o jogador de 34 anos teria recuperado a consciência rapidamente e até pedido para sair do campo por conta própria até a ambulância.

O jogador do VfL Wolfsburg desmaiou no domingo, aos 65 minutos, durante a partida internacional contra a Ucrânia, em Odense. A partida foi então interrompida. Eriksen foi posteriormente examinado no Hospital Universitário de Odense, “para descobrir o que causou o incidente. Estamos em contato constante com ele e com os médicos do hospital. Mas Christian está bem e me pediu para mandar um abraço a todos os jogadores e dizer a eles que está tudo bem”, disse Boesen.