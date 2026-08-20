AFP
Traduzido por
'Um salto de qualidade' - Diego Simeone elogia substitutos após o Atlético de Madrid abrir a campanha em La Liga com vitória
Finalizações sublimes garantem a vitória
O Atlético foi frustrado pelo Málaga durante um primeiro tempo sem brilho, gerando um total de gols esperados (xG) de apenas 0,10 em quatro finalizações na ausência de Julian Alvarez. A falta de um avanço no placar levou Simeone a fazer uma tripla mudança aos 57 minutos, colocando Lee, Baena e Giuliano Simeone. A alteração tática trouxe resultado imediato, já que Lee marcou em sua estreia com uma bela finalização colocada, antes de a cobrança de falta espetacular de Baena selar a vitória por 2 a 0.
- ZUMA Press Wire
Técnico argentino elogia resposta
Falando aos jornalistas em sua entrevista coletiva pós-jogo, o técnico argentino refletiu sobre um primeiro tempo frustrante antes de elogiar o impacto decisivo de seu banco de reservas na mudança de momento: "Tentamos começar o jogo com os garotos que estão em melhores condições de competir", disse Simeone aos repórteres.
"No primeiro tempo, foi correria. Não tivemos chances de gol. No segundo tempo, as mudanças deram um salto de qualidade. Todos os garotos nos deram o salto de que precisávamos. Os dois gols são dois grandes gols e conseguimos vencer um jogo que não foi fácil."
Gol na estreia ressalta potencial
Lee marcou sua estreia competitiva em grande estilo ao se tornar o terceiro jogador mais jovem do Atlético a marcar em uma estreia no século 21 em La Liga, aos 25 anos e 181 dias. O ex-meio-campista de Valencia, Mallorca e PSG, que também terminou com os maiores números do time, ao lado de outros jogadores, em chances criadas e desarmes vencidos, refletiu sobre sua adaptação: "Os primeiros jogos foram muito importantes. Faltou treino. Foi muito importante conquistar a vitória", disse Lee.
"A equipe toda fez um grande trabalho. Graças ao trabalho do primeiro tempo conseguimos a vitória. Seguimos trabalhando duro. Falta ritmo, mas com trabalho vamos melhorar individual e coletivamente."
- SOPA Images
Profundidade tática alimenta ambições
Uma vitória na estreia dá ao Atlético um impulso inicial crucial, enquanto a equipe segue ganhando ritmo de jogo antes de uma exigente campanha de La Liga de 2026-27. A contribuição decisiva do banco de reservas destaca a profundidade do elenco à disposição de Simeone em meio às especulações em andamento sobre o futuro de Alvarez. O Atlético agora precisa voltar rapidamente sua atenção para outro jogo em casa, quando receberá o Villarreal no domingo, 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.