Falando aos jornalistas em sua entrevista coletiva pós-jogo, o técnico argentino refletiu sobre um primeiro tempo frustrante antes de elogiar o impacto decisivo de seu banco de reservas na mudança de momento: "Tentamos começar o jogo com os garotos que estão em melhores condições de competir", disse Simeone aos repórteres.

"No primeiro tempo, foi correria. Não tivemos chances de gol. No segundo tempo, as mudanças deram um salto de qualidade. Todos os garotos nos deram o salto de que precisávamos. Os dois gols são dois grandes gols e conseguimos vencer um jogo que não foi fácil."