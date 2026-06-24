Segundo reportagem do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a franquia de Nova York está tentando atrair o jogador de ataque com um contrato de cinco anos, que deve render a ele um total de 50 milhões de euros.
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Um salário astronômico está à vista! Será que um ex-jogador do BVB está fugindo para os EUA para escapar do caos?
O ex-ponta do Borussia Dortmund e do Chelsea FC está, segundo a reportagem, bastante “tentado” pela oferta vinda do exterior. O New York City FC estaria, portanto, preparando tudo nos bastidores para levar o jogador de 27 anos aos Estados Unidos pela primeira vez em sua carreira profissional no futebol de clubes.
Enquanto isso, no AC Milan, a situação está complicada. A oferta dos EUA surge em um momento de crise esportiva do clube milanês, que não conseguiu se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões.
A ausência da Liga dos Campeões abalou as estruturas do San Siro, e toda a diretoria esportiva foi demitida. Desde então, o futuro de vários jogadores profissionais é considerado incerto. O caso de Pulisic também está no centro dessa reestruturação.
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Até o momento, não houve acordo entre o Milan e Pulisic
Nesse contexto, já haviam ocorrido negociações em diferentes fases da última temporada sobre uma renovação de contrato de longo prazo para o astro norte-americano na Itália. A diretoria do Rossoneri havia discutido, no decorrer dessas conversas, uma oferta salarial máxima de cerca de cinco milhões de euros por temporada. Até o momento, não se chegou a um acordo sobre um novo contrato em Milão.
Embora, contratualmente, o Milan ainda esteja formalmente em uma posição confortável, a pressão para agir está aumentando. Pulisic está entrando no último ano de seu contrato, que vence no verão de 2027. O clube, no entanto, possui a opção de prorrogar unilateralmente o contrato por mais doze meses, até o verão de 2028.
Será que Pulisic se tornará a contratação mais cara da história da MLS?
Por enquanto, ainda não há uma oferta oficial de Nova York sobre a mesa dos dirigentes do Milan. Assim, resta aguardar qual será, no fim das contas, o valor financeiro necessário para convencer o clube milanês a vender seu craque nesta janela de transferências.
Uma coisa é certa: uma transferência provavelmente ultrapassaria todas as dimensões já vistas na Major League Soccer. Até o momento, o atacante sul-coreano Heung-min Son é a contratação mais cara da história da liga profissional, com um valor de transferência estimado em 22 milhões de euros.
A marca de 20 milhões de euros só foi ultrapassada duas vezes em toda a história da MLS. Portanto, é certo que Nova York teria que oferecer uma quantia recorde histórica para convencer o Milan a ceder.