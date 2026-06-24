O ex-ponta do Borussia Dortmund e do Chelsea FC está, segundo a reportagem, bastante “tentado” pela oferta vinda do exterior. O New York City FC estaria, portanto, preparando tudo nos bastidores para levar o jogador de 27 anos aos Estados Unidos pela primeira vez em sua carreira profissional no futebol de clubes.

Enquanto isso, no AC Milan, a situação está complicada. A oferta dos EUA surge em um momento de crise esportiva do clube milanês, que não conseguiu se classificar para a próxima temporada da Liga dos Campeões.

A ausência da Liga dos Campeões abalou as estruturas do San Siro, e toda a diretoria esportiva foi demitida. Desde então, o futuro de vários jogadores profissionais é considerado incerto. O caso de Pulisic também está no centro dessa reestruturação.