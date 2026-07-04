“Um roubo!” – Zlatan Ibrahimovic ficou absolutamente furioso com o gol anulado da Croácia na derrota para Portugal e fez uma acusação chocante de corrupção na Copa do Mundo

A decisão polêmica negou uma chance de sobrevivência à resiliente seleção croata e provocou uma avaliação contundente de Ibrahimovic. Em entrevista ao jornal italiano *Gazzetta*, o comentarista da Fox Sports não mediu palavras, questionando a validade da tecnologia utilizada e acusando as autoridades do futebol de preferirem um confronto entre Portugal e Espanha nas oitavas de final.

Ibrahimovic afirmou: “Foi uma partida fantástica, arruinada no final pelo VAR. Não vi nada de irregular no gol do 2 a 2; o VAR o anulou, mas, para mim, foi um roubo. Ou o sensor na bola não estava funcionando ou algo deu errado, porque Renato Veiga tocou na bola, o que significa que não houve impedimento. Veja o ângulo: o número 20 da Croácia não toca na bola, nem altera sua trajetória nem um pouco. É o número 13 de Portugal [Veiga] que a toca!”