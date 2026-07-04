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“Um roubo!” – Zlatan Ibrahimovic ficou absolutamente furioso com o gol anulado da Croácia na derrota para Portugal e fez uma acusação chocante de corrupção na Copa do Mundo
Gol de empate no final da partida foi anulado
Um confronto emocionante parecia ter chegado ao fim quando Gonçalo Ramos marcou um gol dramático aos 94 minutos, colocando Portugal à frente por 2 a 1. No entanto, já bem no final do tempo de acréscimo, Josko Gvardiol empurrou a bola para o gol, marcando o que parecia ser um gol de empate de última hora para salvar a Croácia. O árbitro assistente de vídeo então interveio de forma polêmica para anular o gol, com a FIFA alegando que a Tecnologia de Bola Conectada verificou um leve toque de Igor Matanovic, embora as imagens de repetição transmitidas pela TV continuassem altamente inconclusivas.
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Comentarista lança um discurso furioso
A decisão polêmica negou uma chance de sobrevivência à resiliente seleção croata e provocou uma avaliação contundente de Ibrahimovic. Em entrevista ao jornal italiano *Gazzetta*, o comentarista da Fox Sports não mediu palavras, questionando a validade da tecnologia utilizada e acusando as autoridades do futebol de preferirem um confronto entre Portugal e Espanha nas oitavas de final.
Ibrahimovic afirmou: “Foi uma partida fantástica, arruinada no final pelo VAR. Não vi nada de irregular no gol do 2 a 2; o VAR o anulou, mas, para mim, foi um roubo. Ou o sensor na bola não estava funcionando ou algo deu errado, porque Renato Veiga tocou na bola, o que significa que não houve impedimento. Veja o ângulo: o número 20 da Croácia não toca na bola, nem altera sua trajetória nem um pouco. É o número 13 de Portugal [Veiga] que a toca!”
Surgem acusações chocantes de corrupção
O ícone sueco aprofundou sua teoria, insistindo que uma decisão dessa magnitude nos segundos finais de uma partida eliminatória exigia certeza absoluta. Ele alegou que o aparato administrativo favoreceu fortemente uma narrativa específica para manter Cristiano Ronaldo e Portugal no torneio.
Ibrahimovic continuou: “Um adversário toca na bola e, de repente, o artilheiro croata está impedido? Absurdo! Os croatas, que lutaram com todo o coração, foram privados de um momento de sonho nesta Copa do Mundo. Para anular um gol aos 90 minutos, a decisão precisa ser cristalina. Aqui, não foi nada disso. Isso não foi arbitragem. Foi um roubo descarado. Para mim, está claro que eles (a FIFA) queriam que Portugal e Ronaldo chegassem às oitavas de final para enfrentar a Espanha.”
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Um grande sucesso de bilheteria ibérico está por vir
Portugal precisa se distanciar rapidamente do drama da arbitragem enquanto se prepara para um confronto titânico nas oitavas de final contra a Espanha, atual campeã europeia. Os jogadores de Roberto Martinez demonstraram resiliência ao reagirem no segundo tempo, mas provavelmente enfrentarão um desafio ainda mais difícil no Texas. Reintegrar Ronaldo, que não estava em boa fase e demonstrou frustração ao ser substituído no final da partida, será fundamental para que Portugal consiga superar a formidável linha defensiva espanhola.
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