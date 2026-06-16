O torcedor mais famoso da República Democrática do Congo é, na verdade, a personificação do desvio do tema. Lumumba Vea não torce pelo time, não canta, não bate palmas, não pula, não se irrita com os gols sofridos e também não comemora os gols marcados. Não, Lumumba Vea fica parado no meio da torcida por 90 minutos, em cima de um pedestal, com o braço direito erguido e o olhar fixo.
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Um ritual curioso o tornou famoso, mas um torcedor de Wolfsburg zombou dele! Graças à ajuda do presidente, o torcedor de longa data do Congo ainda poderá ir à Copa do Mundo
Com isso, ele imita uma estátua de Patrice Lumumba em Kinshasa, capital do Congo. Lumumba foi um pioneiro do movimento de independência africano e, em 1960, o primeiro primeiro-ministro do Congo independente, até ser destituído sob a influência da antiga potência colonial, a Bélgica, e dos EUA, e posteriormente assassinado em 1961. Lumumba Vea, o apelido desse torcedor dedicado, significa “Lumumba vive”.
Na verdade, o homem de 49 anos se chama Michel Kuka Mboladinga. Ele, porém, se parece bastante com o verdadeiro Lumumba e, por isso, fez disso a missão de sua vida: aproveitar essa semelhança para obter ganhos. “Fico parado porque acredito que isso dá força emocional ao time”, disse ele recentemente em uma entrevista ao Wall Street Journal. “Lumumba sacrificou sua vida pelo nosso país. Comparado a isso, o que faço é um esforço mínimo.”
Lumumba Vea fica de fora da primeira partida da Copa do Mundo contra Portugal
Lumumba Vea já havia apoiado sua seleção na campanha de classificação para a Copa do Mundo (a primeira desde 1974, quando o país ainda se chamava Zaire) e na Copa Africana de Nações, realizada no inverno. Em seguida, eclodiu a pandemia de ebola em seu país natal, o que levou os EUA a impor uma proibição de entrada para torcedores congoleses. A delegação da seleção nacional teve que passar por uma quarentena de 21 dias na Bélgica antes da Copa do Mundo.
Jogadores e comissionados teriam insistido para que Lumumba Vea fosse incluído na delegação. “Mboladinga é um símbolo nacional de resiliência e orgulho”, disse a presidente da federação, Véron Mosengo-Omba, acrescentando que os jogadores da seleção “o amam muito”.
O caso se tornou um assunto de Estado; até mesmo o presidente Felix Tshisekedi se posicionou em defesa de Lumumba Vea. No fim das contas, ele realmente se juntou à delegação e também entrou em quarentena, mas já era tarde demais. Ele perderá o primeiro jogo do Congo na Copa do Mundo, contra Portugal, na quarta-feira, em Houston, mas deve estar presente nos dois outros jogos da fase de grupos, contra a Colômbia e o Uzbequistão, e em possíveis confrontos das eliminatórias.
O atacante do Wolfsburg, Mohamed Amoura, zombou de Lumumba Vea
O último torneio terminou de forma trágica para o Congo e Lumumba Vea. Na Copa Africana das Nações, a seleção da República Centro-Africana foi eliminada nas oitavas de final, após a prorrogação, pela Argélia; o gol decisivo só saiu aos 119 minutos. Lumumba Vea teve, portanto, que ficar parado por mais 30 minutos — e, para piorar ainda mais a situação, foi ainda ridicularizado depois disso.
O atacante argelino Mohamed Amoura, do VfL Wolfsburg, imitou em campo a pose de Lumumba Vea e, em seguida, deixou-se cair no chão como se fosse uma estátua desmoronando. Mais tarde, Amoura pediu desculpas pelo incidente e, como forma de reparação, entregou-lhe uma camisa da seleção argelina com o nome “Lumumba”. Enquanto isso, o presidente do Congo, Tshisekedi, presenteou-o com um jipe em agradecimento pelo apoio.