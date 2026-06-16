Um ritual curioso o tornou famoso, mas um torcedor de Wolfsburg zombou dele! Graças à ajuda do presidente, o torcedor de longa data do Congo ainda poderá ir à Copa do Mundo

Lumumba Vea já havia apoiado sua seleção na campanha de classificação para a Copa do Mundo (a primeira desde 1974, quando o país ainda se chamava Zaire) e na Copa Africana de Nações, realizada no inverno. Em seguida, eclodiu a pandemia de ebola em seu país natal, o que levou os EUA a impor uma proibição de entrada para torcedores congoleses. A delegação da seleção nacional teve que passar por uma quarentena de 21 dias na Bélgica antes da Copa do Mundo.

Jogadores e comissionados teriam insistido para que Lumumba Vea fosse incluído na delegação. “Mboladinga é um símbolo nacional de resiliência e orgulho”, disse a presidente da federação, Véron Mosengo-Omba, acrescentando que os jogadores da seleção “o amam muito”.

O caso se tornou um assunto de Estado; até mesmo o presidente Felix Tshisekedi se posicionou em defesa de Lumumba Vea. No fim das contas, ele realmente se juntou à delegação e também entrou em quarentena, mas já era tarde demais. Ele perderá o primeiro jogo do Congo na Copa do Mundo, contra Portugal, na quarta-feira, em Houston, mas deve estar presente nos dois outros jogos da fase de grupos, contra a Colômbia e o Uzbequistão, e em possíveis confrontos das eliminatórias.