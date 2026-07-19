Lá, ainda se dizia que o Leipzig estava na pole position nessa disputa, enquanto o RB teria, entretanto, decidido exercer a cláusula de rescisão de 29 milhões de euros prevista no contrato do atacante. O próprio jogador, segundo se diz, também não estaria avesso a uma transferência para o atual vice-campeão.

Nesse caso, o BVB ficaria de mãos vazias. No Dortmund, Asllani é considerado o candidato ideal para a posição de centroavante, caso Serhou Guirassy decida deixar o clube nesta janela de transferências.

O futuro do artilheiro guineense, que também teria uma cláusula de rescisão – no valor de 35 milhões de euros, porém válida apenas para determinados clubes de ponta –, continua incerto.

Segundo informações, a cláusula em questão no contrato de Guirassy era válida apenas até 15 de julho — portanto, neste momento, tudo indica que ele permanecerá no clube. É claro que uma venda ainda é possível mesmo após o vencimento da cláusula, mas é improvável que Asllani ainda não tenha assinado com outro clube até lá.