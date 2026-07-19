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Um revés amargo para o BVB! O Borussia Dortmund parece que vai ficar de mãos vazias na busca pelo suposto jogador almejado

Bundesliga
F. Asllani
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Leipzig

O BVB corre o risco de sofrer um revés amargo na contratação da jogadora Fisnik Asllani, por quem tem grande interesse.

Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, o atacante do TSG Hoffenheim está prestes a ser transferido para o RB Leipzig, rival do Dortmund na Bundesliga. Já se sabia desde a semana passada que o clube da Saxônia demonstrava interesse, em princípio, no jogador Asllani, de 23 anos.

  • Lá, ainda se dizia que o Leipzig estava na pole position nessa disputa, enquanto o RB teria, entretanto, decidido exercer a cláusula de rescisão de 29 milhões de euros prevista no contrato do atacante. O próprio jogador, segundo se diz, também não estaria avesso a uma transferência para o atual vice-campeão.

    Nesse caso, o BVB ficaria de mãos vazias. No Dortmund, Asllani é considerado o candidato ideal para a posição de centroavante, caso Serhou Guirassy decida deixar o clube nesta janela de transferências.

    O futuro do artilheiro guineense, que também teria uma cláusula de rescisão – no valor de 35 milhões de euros, porém válida apenas para determinados clubes de ponta –, continua incerto.

    Segundo informações, a cláusula em questão no contrato de Guirassy era válida apenas até 15 de julho — portanto, neste momento, tudo indica que ele permanecerá no clube. É claro que uma venda ainda é possível mesmo após o vencimento da cláusula, mas é improvável que Asllani ainda não tenha assinado com outro clube até lá.

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  • FISNIK ASLLANI HOFFENHEIM Getty Images

    Já houve um acordo entre Fisnik Asllani e o BVB?

    Fontes kosovares vinham informando repetidamente nas últimas semanas que a transferência da atacante para o Borussia Dortmund estava prestes a se concretizar. O jornalista Arlind Sadiku, por exemplo, afirmou no final de junho que todos os detalhes da transferência já estavam acertados.

    Já o jornal catalão *Sport* publicou que não se chegou a um acordo entre Asllani e o BVB porque o FC Barcelona ainda está na disputa.

    Asllani ganhou destaque de forma duradoura na última temporada. Com onze gols e dez assistências em 35 partidas oficiais, o jogador de 23 anos demonstrou suas qualidades e se tornou um dos atacantes mais cobiçados da liga.

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