Nas oitavas de final da Copa do Mundo entre Marrocos e Canadá, Ismael Saibari precisou ser substituído por lesão já aos 22 minutos. A possibilidade de ele ficar fora do torneio parecia tudo menos improvável para a nova contratação de destaque do FC Bayern de Munique. No entanto, conforme informa o veículo de comunicação marroquino Almountakhab, o atacante poderia, surpreendentemente, voltar a jogar já nas quartas de final contra a França.
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Um retorno surpreendente contra a França? Saibari, nova contratação do Bayern, pode comemorar um retorno inesperado
As imagens mostram que Saibari já embarcou no avião junto com seus companheiros de equipe antes do confronto desta quinta-feira. Conforme relatou Almountakhab, o jogador de 25 anos não está viajando com a equipe apenas para dar apoio moral, mas deve se esforçar ao máximo para poder voltar a jogar.
Aparentemente, a lesão na coxa seria apenas uma leve distensão muscular. Uma lesão mais grave foi descartada, e uma segunda ressonância magnética teria gerado ainda mais otimismo, já que Saibari teria apresentado progressos graças a um programa especial de reabilitação.
- Getty Images Sport
Lesão logo no início da partida contra o Canadá: a reação de Saibari disse tudo
No último sábado, durante o confronto contra o Canadá, Saibari reclamou de problemas musculares. Repetidamente, ele levava a mão à parte posterior da coxa, já aos quinze minutos de jogo. Não se observou qualquer contato com adversário.
Antes de ser substituído pouco depois, ele ainda recebeu atendimento em campo. Durante o atendimento, o novo reforço do FCB parecia visivelmente abatido e cobriu o rosto com a camisa, o que fez temer-se uma lesão mais grave.
Mesmo sem Saibari, o Marrocos conseguiu vencer com facilidade o jogo contra o co-anfitrião por 3 a 0. Graças à vitória, a equipe do técnico Mohamed Ouahbi se tornou a primeira seleção africana a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Em 2022, no Catar, o Marrocos terminou em quarto lugar.
- AFP
Saibari brilha na Copa do Mundo — o FCB abre os cofres
No torneio em andamento, Saibari foi um dos principais destaques de sua equipe. O atacante era titular no centro do ataque até se lesionar e já havia marcado três gols em cinco partidas. Ele marcou um gol logo na estreia, contra o Brasil.
Após a Copa do Mundo, Saibari vai partir em busca de gols pelo Bayern. Há uma semana, ficou sabido que o FCB garantiu seus serviços até 2031. Para isso, o clube alemão, recordista em títulos, pagará ao PSV Eindhoven um valor um pouco inferior a 55 milhões de euros de transferência.
O técnico do FCB, Vincent Kompany, poderá utilizar seu jogador preferido em várias posições. Saibari pode ser o reserva na posição de centroavante atrás de Harry Kane, mas também é uma opção como meia-armador e nas duas laterais do campo.
“Estamos muito felizes por ter contratado para o FC Bayern, com Ismael Saibari, um dos jogadores ofensivos mais empolgantes desta Copa do Mundo”, comemorou o diretor esportivo Max Eberl.
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