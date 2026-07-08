Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Um retorno surpreendente contra a França? Saibari, nova contratação do Bayern, pode comemorar um retorno inesperado

Copa do Mundo
I. Saibari
Bayern de Munique
Bundesliga
França x Marrocos
França
Marrocos

Após o susto com a lesão sofrida contra o Canadá nas oitavas de final, parece que a nova estrela do FCB ainda poderá voltar a entrar em campo na Copa do Mundo — e isso já nas quartas de final.

Nas oitavas de final da Copa do Mundo entre Marrocos e Canadá, Ismael Saibari precisou ser substituído por lesão já aos 22 minutos. A possibilidade de ele ficar fora do torneio parecia tudo menos improvável para a nova contratação de destaque do FC Bayern de Munique. No entanto, conforme informa o veículo de comunicação marroquino Almountakhab, o atacante poderia, surpreendentemente, voltar a jogar já nas quartas de final contra a França. 

  • As imagens mostram que Saibari já embarcou no avião junto com seus companheiros de equipe antes do confronto desta quinta-feira. Conforme relatou Almountakhab, o jogador de 25 anos não está viajando com a equipe apenas para dar apoio moral, mas deve se esforçar ao máximo para poder voltar a jogar. 

    Aparentemente, a lesão na coxa seria apenas uma leve distensão muscular. Uma lesão mais grave foi descartada, e uma segunda ressonância magnética teria gerado ainda mais otimismo, já que Saibari teria apresentado progressos graças a um programa especial de reabilitação. 

    • Publicidade
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lesão logo no início da partida contra o Canadá: a reação de Saibari disse tudo

    No último sábado, durante o confronto contra o Canadá, Saibari reclamou de problemas musculares. Repetidamente, ele levava a mão à parte posterior da coxa, já aos quinze minutos de jogo. Não se observou qualquer contato com adversário. 

    Antes de ser substituído pouco depois, ele ainda recebeu atendimento em campo. Durante o atendimento, o novo reforço do FCB parecia visivelmente abatido e cobriu o rosto com a camisa, o que fez temer-se uma lesão mais grave. 

    Mesmo sem Saibari, o Marrocos conseguiu vencer com facilidade o jogo contra o co-anfitrião por 3 a 0. Graças à vitória, a equipe do técnico Mohamed Ouahbi se tornou a primeira seleção africana a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. Em 2022, no Catar, o Marrocos terminou em quarto lugar. 

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Saibari brilha na Copa do Mundo — o FCB abre os cofres

    No torneio em andamento, Saibari foi um dos principais destaques de sua equipe. O atacante era titular no centro do ataque até se lesionar e já havia marcado três gols em cinco partidas. Ele marcou um gol logo na estreia, contra o Brasil. 

    Após a Copa do Mundo, Saibari vai partir em busca de gols pelo Bayern. Há uma semana, ficou sabido que o FCB garantiu seus serviços até 2031. Para isso, o clube alemão, recordista em títulos, pagará ao PSV Eindhoven um valor um pouco inferior a 55 milhões de euros de transferência.

    O técnico do FCB, Vincent Kompany, poderá utilizar seu jogador preferido em várias posições. Saibari pode ser o reserva na posição de centroavante atrás de Harry Kane, mas também é uma opção como meia-armador e nas duas laterais do campo.

    “Estamos muito felizes por ter contratado para o FC Bayern, com Ismael Saibari, um dos jogadores ofensivos mais empolgantes desta Copa do Mundo”, comemorou o diretor esportivo Max Eberl. 

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR