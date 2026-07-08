Um retorno surpreendente contra a França? Saibari, nova contratação do Bayern, pode comemorar um retorno inesperado

No torneio em andamento, Saibari foi um dos principais destaques de sua equipe. O atacante era titular no centro do ataque até se lesionar e já havia marcado três gols em cinco partidas. Ele marcou um gol logo na estreia, contra o Brasil.

Após a Copa do Mundo, Saibari vai partir em busca de gols pelo Bayern. Há uma semana, ficou sabido que o FCB garantiu seus serviços até 2031. Para isso, o clube alemão, recordista em títulos, pagará ao PSV Eindhoven um valor um pouco inferior a 55 milhões de euros de transferência.

O técnico do FCB, Vincent Kompany, poderá utilizar seu jogador preferido em várias posições. Saibari pode ser o reserva na posição de centroavante atrás de Harry Kane, mas também é uma opção como meia-armador e nas duas laterais do campo.

“Estamos muito felizes por ter contratado para o FC Bayern, com Ismael Saibari, um dos jogadores ofensivos mais empolgantes desta Copa do Mundo”, comemorou o diretor esportivo Max Eberl.