Um retorno surpreendente com consequências drásticas? O craque do PSG parece estar decidido a ir para o Real Madrid

Hakimi foi promovido da equipe de base para o time principal do Real Madrid em 2017 e, em 2018, foi emprestado por dois anos ao Borussia Dortmund, onde conseguiu se destacar. Ao término do empréstimo, o Inter de Milão contratou o lateral por 43 milhões de euros, já que no Real Madrid ele teria que disputar a vaga com jogadores como Marcelo ou Dani Carvajal.

No Inter, Hakimi continuou a amadurecer, mas permaneceu apenas um ano na metrópole lombarda antes de se mudar para Paris, que pagou 68 milhões de euros pelo jogador, hoje com 27 anos. Com o PSG, ele conquistou a Liga dos Campeões na última temporada, quando os franceses golearam o Inter, ex-clube de Hakimi, por 5 a 0 na final.