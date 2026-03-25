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Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembele,Getty Images
Leopold Grünwald

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Um retorno surpreendente com consequências drásticas? O craque do PSG parece estar decidido a ir para o Real Madrid

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A. Hakimi

Como é sabido, o Real Madrid não tem falta de superestrelas. Agora, parece que um jogador de classe mundial do Paris Saint-Germain estaria buscando uma transferência para o clube madrilenho.

Achraf Hakimi parece estar disposto a deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Real Madrid. Segundo o jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon, o marroquino planeja deixar o PSG e deseja muito se transferir para o Real Madrid, clube onde passou pelas categorias de base.

  • Hakimi foi promovido da equipe de base para o time principal do Real Madrid em 2017 e, em 2018, foi emprestado por dois anos ao Borussia Dortmund, onde conseguiu se destacar. Ao término do empréstimo, o Inter de Milão contratou o lateral por 43 milhões de euros, já que no Real Madrid ele teria que disputar a vaga com jogadores como Marcelo ou Dani Carvajal.

    No Inter, Hakimi continuou a amadurecer, mas permaneceu apenas um ano na metrópole lombarda antes de se mudar para Paris, que pagou 68 milhões de euros pelo jogador, hoje com 27 anos. Com o PSG, ele conquistou a Liga dos Campeões na última temporada, quando os franceses golearam o Inter, ex-clube de Hakimi, por 5 a 0 na final.

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  • Hakimi assina contrato até 2029

    No entanto, se Hakimi realmente poderá deixar a capital francesa é outra história. O Jogador Africano do Ano de 2025 havia renovado seu contrato apenas em fevereiro de 2025, com validade até 2029; portanto, o PSG não estaria sob pressão imediata. Além disso, permanece a dúvida se o Real Madrid está de fato interessado em contratar Hakimi.

    O bicampeão da Liga dos Campeões é, sem dúvida, um jogador de classe mundial, mas uma transferência provavelmente seria bastante cara. Além disso, Hakimi joga na lateral direita, posição em que o Real Madrid já conta com excelentes jogadores, como o capitão Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold, que chegou no verão vindo do Liverpool. Se a transferência se concretizar, Alexander-Arnold ou Hakimi teriam que ser reconvertidos para a lateral esquerda.

  • Achraf Hakimi: seus números no Paris Saint-Germain


    Jogos

    199

    Gols

    28

    Assistências

    42

    Cartões amarelos

    29

    Cartões amarelos-vermelhos

    1

    Cartões vermelhos

    3


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