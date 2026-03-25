Achraf Hakimi parece estar disposto a deixar o Paris Saint-Germain e retornar ao Real Madrid. Segundo o jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon, o marroquino planeja deixar o PSG e deseja muito se transferir para o Real Madrid, clube onde passou pelas categorias de base.
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Um retorno surpreendente com consequências drásticas? O craque do PSG parece estar decidido a ir para o Real Madrid
Hakimi foi promovido da equipe de base para o time principal do Real Madrid em 2017 e, em 2018, foi emprestado por dois anos ao Borussia Dortmund, onde conseguiu se destacar. Ao término do empréstimo, o Inter de Milão contratou o lateral por 43 milhões de euros, já que no Real Madrid ele teria que disputar a vaga com jogadores como Marcelo ou Dani Carvajal.
No Inter, Hakimi continuou a amadurecer, mas permaneceu apenas um ano na metrópole lombarda antes de se mudar para Paris, que pagou 68 milhões de euros pelo jogador, hoje com 27 anos. Com o PSG, ele conquistou a Liga dos Campeões na última temporada, quando os franceses golearam o Inter, ex-clube de Hakimi, por 5 a 0 na final.
Hakimi assina contrato até 2029
No entanto, se Hakimi realmente poderá deixar a capital francesa é outra história. O Jogador Africano do Ano de 2025 havia renovado seu contrato apenas em fevereiro de 2025, com validade até 2029; portanto, o PSG não estaria sob pressão imediata. Além disso, permanece a dúvida se o Real Madrid está de fato interessado em contratar Hakimi.
O bicampeão da Liga dos Campeões é, sem dúvida, um jogador de classe mundial, mas uma transferência provavelmente seria bastante cara. Além disso, Hakimi joga na lateral direita, posição em que o Real Madrid já conta com excelentes jogadores, como o capitão Dani Carvajal e Trent Alexander-Arnold, que chegou no verão vindo do Liverpool. Se a transferência se concretizar, Alexander-Arnold ou Hakimi teriam que ser reconvertidos para a lateral esquerda.
Achraf Hakimi: seus números no Paris Saint-Germain
Jogos
199
Gols
28
Assistências
42
Cartões amarelos
29
Cartões amarelos-vermelhos
1
Cartões vermelhos
3