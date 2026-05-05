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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Mohamed Saeed

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Um retorno para Romelu Lukaku? Agente afirma que Antonio Conte poderia pôr fim ao exílio do atacante do Napoli após a série de lesões

R. Lukaku
A. Conte
Napoli
Campeonato Italiano

Romelu Lukaku voltou oficialmente ao centro de treinamento do Napoli após um mês de ausência que gerou intensas especulações sobre seu futuro sob o comando de Antonio Conte. O atacante belga, que ficou afastado das atividades durante um período difícil para o clube, enfrenta agora o desafio de se reintegrar a um elenco liderado por um técnico conhecido por seus padrões rigorosos.

  • Lukaku volta a Castel Volturno

    Lukaku fez seu tão esperado retorno às instalações de treinamento do Napoli em Castel Volturno, marcando a primeira vez que ele é visto no complexo em mais de um mês. O atacante irritou o clube italiano ao se ausentar sem permissão durante a pausa para os jogos internacionais, colocando em dúvida sua vaga no time e seu futuro.

    O jogador da seleção belga já havia visitado a cidade brevemente, mas não entrou em contato com a comissão técnica nem com seus companheiros de equipe, o que gerou dúvidas sobre seu comprometimento. No entanto, seu retorno ao campo de treinamento na terça-feira sugere um abrandamento das tensões e um possível caminho de volta ao time titular, à medida que a temporada entra em sua reta final.

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  • conte lukaku(C)Getty Images

    Pastorello fala sobre a ligação com Conte

    Federico Pastorello, representante de longa data de Lukaku, se pronunciou sobre a situação, destacando o vínculo único entre o jogador e seu agente.

    Em entrevista à DAZN na Bélgica, o agente destacou a intensidade que ambos trazem para o esporte. “Conheço muito bem Conte e Lukaku, são duas pessoas apaixonadas”, afirmou Pastorello, reconhecendo a dinâmica intensa que marcou seus sucessos anteriores juntos.

    Ao abordar a recente ausência do atacante e a falta de comunicação que frustrou o clube, Pastorello acrescentou: “Não era o melhor momento para se encontrarem há alguns dias. Hoje eles se encontrarão novamente para retornar aos treinos e, então, o técnico decidirá se ele vai jogar.”

  • Como lidar com o silêncio

    A tensão entre os dois veio a público após a recente partida do Napoli contra a Cremonese. Conte não escondeu sua decepção quando questionado sobre o paradeiro de Lukaku durante sua última visita à cidade, dando a entender que o jogador não havia feito um esforço para manter contato com a equipe durante seu período de recuperação.

    “Minha porta está aberta como sempre, mas ninguém bateu. E isso me deixa triste”, explicou Conte após o confronto contra a Cremonese. A admissão pública de decepção do técnico preparou o terreno para um reencontro potencialmente constrangedor, mas os comentários do agente indicam que a natureza “apaixonada” de ambos é o que, em última instância, os levará a uma resolução em campo.


  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    Uma decisão crucial para a reta final

    Com Lukaku de volta ao time, todos os olhos estão voltados para a escalação do Nápoles nos próximos jogos. O futuro do atacante no Estádio Diego Armando Maradona continua sendo motivo de debate, mas, por enquanto, o foco imediato é saber se ele conseguirá recuperar a forma física e o desempenho necessários para atender às rigorosas exigências táticas de Conte.

    Embora Pastorello tenha se mantido evasivo sobre o destino de Lukaku na próxima janela de transferências, a prioridade é claramente o presente. Ao retornar aos treinos, “Big Rom” deu o primeiro passo para encerrar seu exílio, deixando a decisão final nas mãos do homem que, sem dúvida, sabe como tirar o melhor dele melhor do que qualquer outro técnico no futebol mundial.

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