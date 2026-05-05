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Um retorno para Romelu Lukaku? Agente afirma que Antonio Conte poderia pôr fim ao exílio do atacante do Napoli após a série de lesões
Lukaku volta a Castel Volturno
Lukaku fez seu tão esperado retorno às instalações de treinamento do Napoli em Castel Volturno, marcando a primeira vez que ele é visto no complexo em mais de um mês. O atacante irritou o clube italiano ao se ausentar sem permissão durante a pausa para os jogos internacionais, colocando em dúvida sua vaga no time e seu futuro.
O jogador da seleção belga já havia visitado a cidade brevemente, mas não entrou em contato com a comissão técnica nem com seus companheiros de equipe, o que gerou dúvidas sobre seu comprometimento. No entanto, seu retorno ao campo de treinamento na terça-feira sugere um abrandamento das tensões e um possível caminho de volta ao time titular, à medida que a temporada entra em sua reta final.
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Pastorello fala sobre a ligação com Conte
Federico Pastorello, representante de longa data de Lukaku, se pronunciou sobre a situação, destacando o vínculo único entre o jogador e seu agente.
Em entrevista à DAZN na Bélgica, o agente destacou a intensidade que ambos trazem para o esporte. “Conheço muito bem Conte e Lukaku, são duas pessoas apaixonadas”, afirmou Pastorello, reconhecendo a dinâmica intensa que marcou seus sucessos anteriores juntos.
Ao abordar a recente ausência do atacante e a falta de comunicação que frustrou o clube, Pastorello acrescentou: “Não era o melhor momento para se encontrarem há alguns dias. Hoje eles se encontrarão novamente para retornar aos treinos e, então, o técnico decidirá se ele vai jogar.”
Como lidar com o silêncio
A tensão entre os dois veio a público após a recente partida do Napoli contra a Cremonese. Conte não escondeu sua decepção quando questionado sobre o paradeiro de Lukaku durante sua última visita à cidade, dando a entender que o jogador não havia feito um esforço para manter contato com a equipe durante seu período de recuperação.
“Minha porta está aberta como sempre, mas ninguém bateu. E isso me deixa triste”, explicou Conte após o confronto contra a Cremonese. A admissão pública de decepção do técnico preparou o terreno para um reencontro potencialmente constrangedor, mas os comentários do agente indicam que a natureza “apaixonada” de ambos é o que, em última instância, os levará a uma resolução em campo.
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Uma decisão crucial para a reta final
Com Lukaku de volta ao time, todos os olhos estão voltados para a escalação do Nápoles nos próximos jogos. O futuro do atacante no Estádio Diego Armando Maradona continua sendo motivo de debate, mas, por enquanto, o foco imediato é saber se ele conseguirá recuperar a forma física e o desempenho necessários para atender às rigorosas exigências táticas de Conte.
Embora Pastorello tenha se mantido evasivo sobre o destino de Lukaku na próxima janela de transferências, a prioridade é claramente o presente. Ao retornar aos treinos, “Big Rom” deu o primeiro passo para encerrar seu exílio, deixando a decisão final nas mãos do homem que, sem dúvida, sabe como tirar o melhor dele melhor do que qualquer outro técnico no futebol mundial.