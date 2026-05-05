Um retorno para Romelu Lukaku? Agente afirma que Antonio Conte poderia pôr fim ao exílio do atacante do Napoli após a série de lesões

Lukaku fez seu tão esperado retorno às instalações de treinamento do Napoli em Castel Volturno, marcando a primeira vez que ele é visto no complexo em mais de um mês. O atacante irritou o clube italiano ao se ausentar sem permissão durante a pausa para os jogos internacionais, colocando em dúvida sua vaga no time e seu futuro.

O jogador da seleção belga já havia visitado a cidade brevemente, mas não entrou em contato com a comissão técnica nem com seus companheiros de equipe, o que gerou dúvidas sobre seu comprometimento. No entanto, seu retorno ao campo de treinamento na terça-feira sugere um abrandamento das tensões e um possível caminho de volta ao time titular, à medida que a temporada entra em sua reta final.