No seu podcast “Einfach mal Luppen”, o jogador de 36 anos não quis nem confirmar nem desmentir as especulações que circulam atualmente sobre ele: “Não quero comentar nada sobre isso.”
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Um retorno espetacular ao Real Madrid? Toni Kroos se pronuncia sobre rumores polêmicos
Quando seu irmão e coapresentador Felix insistiu, observando que ele próprio, nos últimos dias, sempre teve que se esquivar e afirmar que não sabia de nada sempre que era questionado sobre o assunto, Kroos respondeu: “Essa é a resposta que você pode continuar dando.”
O jornal esportivo espanhol AS havia noticiado recentemente que o campeão mundial de 2014 estaria prestes a retornar ao seu ex-clube. No Real Madrid, Kroos deveria, no futuro, estar intimamente integrado à estrutura esportiva. No entanto, o jornal não revelou exatamente qual seria essa função. Supostamente, está em discussão um cargo de diretor esportivo, ainda não implementado no Real Madrid.
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O Real Madrid corre o risco de terminar a temporada sem conquistar nenhum título
Kroos encerrou sua carreira em 2024, após dez anos no Real Madrid. Nesse período, conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões e quatro vezes o campeonato com o Real. No entanto, há dois anos o Real não vem mais atendendo às altas expectativas. Nesta temporada, o clube dispensou precocemente o ex-técnico do Leverkusen, Xabi Alonso, mas a situação quase não melhorou sob o comando de seu sucessor, Álvaro Arbeloa.
Na Copa, o Real Madrid já está eliminado; no campeonato, a diferença para o atual campeão, o FC Barcelona, é de nove pontos a sete rodadas do fim da temporada. Nas quartas de final da Liga dos Campeões, a campanha chegou ao fim após duas derrotas (1 a 2 e 3 a 4) contra o FC Bayern de Munique. Para os merengues, acostumados ao sucesso, tudo indica que esta será uma temporada sem nenhum título.
Arbeloa estaria, portanto, prestes a deixar o Real Madrid. Segundo o The Athletic, é “muito provável” que as partes se separem, no máximo, ao final da temporada atual. Após a derrota na Allianz Arena, em Munique, o espanhol declarou que aceitaria “todas as decisões do clube”.
Álvaro Arbeloa terá que deixar o Real Madrid?
Caso Arbeloa realmente tenha de deixar o cargo, segundo o site Athletic-Infos, vários candidatos estariam em discussão para sucedê-lo. O nome de Jürgen Klopp volta a ser mencionado no Estádio Santiago Bernabéu, mesmo que ele tenha se manifestado claramente contra um retorno imediato ao banco de reservas.
O ex-técnico Zinedine Zidane também continuaria a gozar de grande prestígio junto ao presidente do clube, Florentino Pérez, e, portanto, estaria entre os candidatos, embora, segundo informações, ele esteja de olho no cargo de técnico da seleção francesa. Lá, Didier Deschamps ainda tem contrato até o verão – cujo nome também foi cogitado recentemente.