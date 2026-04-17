Um retorno espetacular ao Real Madrid? Toni Kroos se pronuncia sobre rumores polêmicos

Kroos encerrou sua carreira em 2024, após dez anos no Real Madrid. Nesse período, conquistou cinco vezes a Liga dos Campeões e quatro vezes o campeonato com o Real. No entanto, há dois anos o Real não vem mais atendendo às altas expectativas. Nesta temporada, o clube dispensou precocemente o ex-técnico do Leverkusen, Xabi Alonso, mas a situação quase não melhorou sob o comando de seu sucessor, Álvaro Arbeloa.

Na Copa, o Real Madrid já está eliminado; no campeonato, a diferença para o atual campeão, o FC Barcelona, é de nove pontos a sete rodadas do fim da temporada. Nas quartas de final da Liga dos Campeões, a campanha chegou ao fim após duas derrotas (1 a 2 e 3 a 4) contra o FC Bayern de Munique. Para os merengues, acostumados ao sucesso, tudo indica que esta será uma temporada sem nenhum título.

Arbeloa estaria, portanto, prestes a deixar o Real Madrid. Segundo o The Athletic, é “muito provável” que as partes se separem, no máximo, ao final da temporada atual. Após a derrota na Allianz Arena, em Munique, o espanhol declarou que aceitaria “todas as decisões do clube”.