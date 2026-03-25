"Um resultado histórico" — O Barcelona conquista uma incrível vitória fora de casa por 6 a 2 contra o Real Madrid, com a equipe feminina repetindo a famosa façanha inspirada por Lionel Messi e Thierry Henry na Liga dos Campeões

O Barcelona, vice-campeão do ano passado, deu uma aula de futebol eficaz na casa de seu maior rival, garantindo uma vantagem esmagadora de 6 a 2 para levar de volta à Catalunha. A meio-campista Guijarro, que ditou o ritmo durante toda a partida, elogiou a forma como a equipe executou seu plano de jogo, alcançando um resultado que lembra a famosa vitória da equipe masculina no Santiago Bernabéu em 2009, quando nomes como Lionel Messi, Thierry Henry e Xavi destruíram seus rivais.

Em declarações à TV3 e à UEFA após o apito final, Guijarro expressou sua satisfação com o esforço coletivo. “Foi uma partida muito completa, digna da Liga dos Campeões. Aquele terceiro gol nos fez muito bem depois do 1 a 2, para chegarmos ao intervalo com uma vantagem confortável”, disse ela.



