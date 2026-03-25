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"Um resultado histórico" — O Barcelona conquista uma incrível vitória fora de casa por 6 a 2 contra o Real Madrid, com a equipe feminina repetindo a famosa façanha inspirada por Lionel Messi e Thierry Henry na Liga dos Campeões
Uma atuação digna da Liga dos Campeões
O Barcelona, vice-campeão do ano passado, deu uma aula de futebol eficaz na casa de seu maior rival, garantindo uma vantagem esmagadora de 6 a 2 para levar de volta à Catalunha. A meio-campista Guijarro, que ditou o ritmo durante toda a partida, elogiou a forma como a equipe executou seu plano de jogo, alcançando um resultado que lembra a famosa vitória da equipe masculina no Santiago Bernabéu em 2009, quando nomes como Lionel Messi, Thierry Henry e Xavi destruíram seus rivais.
Em declarações à TV3 e à UEFA após o apito final, Guijarro expressou sua satisfação com o esforço coletivo. “Foi uma partida muito completa, digna da Liga dos Campeões. Aquele terceiro gol nos fez muito bem depois do 1 a 2, para chegarmos ao intervalo com uma vantagem confortável”, disse ela.
- AFP
Traçando paralelos com a história
O placar de 6 a 2 inevitavelmente suscitou comparações com o lendário Clássico masculino de 2009, quando a equipe de Pep Guardiola triunfou pela mesma diferença no Santiago Bernabéu. Guijarro não hesitou em reconhecer a importância do resultado, ao mesmo tempo em que destacou que a identidade da equipe continua sendo o fator mais importante para o elenco.
Quando questionada sobre o placar icônico, a meio-campista das Ilhas Baleares manteve-se humilde, mas orgulhosa do marco alcançado pelo grupo atual. “Foi um resultado histórico, mas vamos continuar jogando da mesma forma”, disse ela, enfatizando que o estilo de jogo continua sendo a marca registrada desta era do Barcelona.
Domínio tático e tomada de decisões
Além dos gols, Guijarro destacou a inteligência demonstrada pelos jogadores em campo. O Barcelona, que já conquistou o troféu três vezes em sua história, demonstrou sua experiência de elite através da capacidade de manipular a organização defensiva do Real Madrid. Isso permitiu que criassem inúmeras oportunidades, neutralizando efetivamente as tentativas dos anfitriões de pressionar no campo adversário ao longo dos 90 minutos.
Guijarro explicou as nuances táticas que levaram à vitória: “Escolhemos bem os passes. Quando abrir para as laterais, quando acelerar o jogo... Nos sentimos confortáveis com a bola, sabíamos como sair da pressão deles e criar chances. Os dois gols deles talvez fossem evitáveis, mas devemos estar felizes, orgulhosos e satisfeitos pelo que fizemos nesta partida.”
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Perspectivas para o Spotify Camp Nou
Apesar da vantagem de quatro gols, o elenco do Barcelona não está dando nada como garantido. Há um claro desejo dentro do grupo de fechar a conta com estilo diante da torcida, na partida de volta, no dia 2 de abril, com a esperança de que o jogo represente mais um momento marcante para o futebol feminino na Espanha.
Guijarro já está ansiosa pela atmosfera da segunda partida, convocando os torcedores a comparecerem em peso. Ela concluiu: “Vamos ver se na segunda partida conseguimos repetir o feito e o Camp Nou fica lotado para assistir.” Com a eliminatória fortemente a seu favor, o Barça parece destinado às semifinais, continuando sua busca pela glória europeia.