Diante de um adversário defensivo e compacto, os ibéricos demonstraram falta de ritmo, criatividade e eficácia. Um exemplo disso é um recorde nada honroso na Copa do Mundo, estabelecido pelo atacante Mikel Oyarzabal na partida em Atlanta.
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Um recorde de Copa do Mundo de tirar o fôlego! Estrela da Espanha apresenta estatísticas incríveis contra a azarão Cabo Verde
O jogador de 29 anos do Real Sociedad San Sebastián, campeão da Copa da Espanha, é, segundo a empresa de análise de dados Opta, o primeiro jogador desde 1966 a não ter tocado na bola nos primeiros 30 minutos de uma partida da Copa do Mundo. Repito: nenhuma. Zero. Zero.
Mikel Oyarzabal forma o trio ofensivo com Gavi e Ferran Torres
Oyarzabal, que formou a linha de ataque da Espanha ao lado de Ferran Torres e Gavi, na ausência das duas superestrelas Lamine Yamal e Nico Williams, que estavam lesionados, terminou a partida com 25 toques na bola, cinco chutes a gol e um valor de xG de 0,5 (Fonte: flashscore).
No entanto, o basco não conseguiu impedir o péssimo início da Espanha na Copa do Mundo, assim como Lamine Yamal e Williams, que entraram em campo mais tarde.
Herói do Euro e já uma lenda na Real Sociedad
Oyarzabal, que joga pelo Real Sociedad desde a juventude, disputou até agora 54 partidas pela seleção espanhola, nas quais marcou impressionantes 25 gols e deu onze assistências. Ao marcar o gol da vitória na final do Euro 2024 contra a Inglaterra, ele conquistou um lugar na história de seu país.
No segundo jogo da fase de grupos, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita no próximo domingo. O último adversário da fase de grupos será o Uruguai, no sábado seguinte.