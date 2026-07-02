“Um recorde bem legal” – Como a estrela da seleção masculina dos EUA igualou Zinedine Zidane e Ronaldinho na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo

Os Estados Unidos garantiram sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória suada por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, mas a noite tomou um rumo dramático para Balogun. O atacante do Mônaco marcou seu terceiro gol no torneio, assumindo o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros dos EUA em uma única Copa do Mundo.

Sua noite desandou aos 64 minutos, quando recebeu um cartão vermelho, o que o deixará de fora do confronto das oitavas de final contra a Bélgica, na próxima semana, em Seattle. Apesar de ficarem com dez jogadores em campo, a equipe de Mauricio Pochettino selou a vitória com uma magnífica cobrança direta de falta de Malik Tillman, tornando-o o segundo jogador americano, depois de Eric Wynalda (1994), a marcar diretamente de uma cobrança de falta em uma Copa do Mundo.