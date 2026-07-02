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“Um recorde bem legal” – Como a estrela da seleção masculina dos EUA igualou Zinedine Zidane e Ronaldinho na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo
A noite histórica de Balogun termina em frustração
Os Estados Unidos garantiram sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória suada por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, mas a noite tomou um rumo dramático para Balogun. O atacante do Mônaco marcou seu terceiro gol no torneio, assumindo o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros dos EUA em uma única Copa do Mundo.
Sua noite desandou aos 64 minutos, quando recebeu um cartão vermelho, o que o deixará de fora do confronto das oitavas de final contra a Bélgica, na próxima semana, em Seattle. Apesar de ficarem com dez jogadores em campo, a equipe de Mauricio Pochettino selou a vitória com uma magnífica cobrança direta de falta de Malik Tillman, tornando-o o segundo jogador americano, depois de Eric Wynalda (1994), a marcar diretamente de uma cobrança de falta em uma Copa do Mundo.
Balogun entra para o seleto grupo da Copa do Mundo
A atuação agitada de Balogun lhe rendeu uma suspensão indesejada, mas também um lugar na história da Copa do Mundo. Ao marcar um gol e receber um cartão vermelho na mesma partida das oitavas de final da Copa do Mundo, ele se tornou apenas o quarto jogador a alcançar essa façanha. O jogador de 24 anos passa a integrar uma lista exclusiva que inclui Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) e Zidane (2006).
Richards defende companheiro de equipe suspenso
A expulsão de Balogun deixa os EUA sem seu artilheiro para a próxima partida, mas a equipe continua confiante de que tem profundidade suficiente para lidar com sua ausência. O zagueiro do Crystal Palace, Chris Richards, também comentou sobre o lugar de Balogun na história da Copa do Mundo após a partida.
Comentando sobre a estatística, Richards disse: “Um recorde bem legal, né? Dissemos a ele que estamos do lado dele agora. Sabemos que somos uma equipe de 26 jogadores, não apenas um. Então, no fim das contas, vamos sentir falta dele na próxima partida, mas sabemos que, seja [Ricardo] Pepi ou Haji [Wright], quem quer que seja, vai assumir a responsabilidade e vai fazer o trabalho tão bem quanto ele fez.”
- AFP
A seleção masculina de futebol dos EUA precisa resolver o problema com Balogun contra a Bélgica
Os Estados Unidos agora voltam sua atenção para o confronto das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle. Pochettino precisa encontrar uma maneira de substituir seu artilheiro, tendo Pepi e Wright entre as opções para liderar o ataque. Depois de demonstrar resiliência ao garantir a vitória contra a Bósnia com dez jogadores em campo, os EUA esperam que a profundidade do elenco possa novamente ser decisiva na busca por uma vaga nas quartas de final.