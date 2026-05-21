"Um projeto maravilhoso" - Xabi Alonso está animado para começar no Chelsea

Alonso já despertou entusiasmo entre os torcedores do Chelsea depois de ter sido visto em Madri antes de sua chegada oficial ao oeste de Londres. O espanhol comentou brevemente sobre sua futura contratação durante uma entrevista ao programa de televisão espanhol El Chiringuito. A diretoria do Chelsea considera a contratação de Alonso uma importante declaração de intenções após um período difícil para o clube.

Apesar de não ter se classificado para a Liga dos Campeões na próxima temporada, o ex-meio-campista parece totalmente convencido da direção que está sendo tomada em Stamford Bridge. Alonso deve assumir oficialmente o cargo em 1º de julho, mas os preparativos para a nova campanha já estão em andamento nos bastidores, enquanto o Chelsea continua planejando uma reconstrução crucial neste verão.