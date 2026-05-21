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"Um projeto maravilhoso" - Xabi Alonso está animado para começar no Chelsea
A nova era do Chelsea começa sob o comando de Alonso
Alonso já despertou entusiasmo entre os torcedores do Chelsea depois de ter sido visto em Madri antes de sua chegada oficial ao oeste de Londres. O espanhol comentou brevemente sobre sua futura contratação durante uma entrevista ao programa de televisão espanhol El Chiringuito. A diretoria do Chelsea considera a contratação de Alonso uma importante declaração de intenções após um período difícil para o clube.
Apesar de não ter se classificado para a Liga dos Campeões na próxima temporada, o ex-meio-campista parece totalmente convencido da direção que está sendo tomada em Stamford Bridge. Alonso deve assumir oficialmente o cargo em 1º de julho, mas os preparativos para a nova campanha já estão em andamento nos bastidores, enquanto o Chelsea continua planejando uma reconstrução crucial neste verão.
Alonso explica por que o Chelsea o atraiu
Durante a entrevista, perguntaram a Alonso se o fato de o Chelsea não disputar competições europeias havia complicado as negociações sobre a transferência. Em resposta a essas preocupações, o espanhol disse: “Não, sempre estive aberto a isso e, bem, é um projeto maravilhoso. O Chelsea é um projeto atraente, é uma ótima opção.”
O Chelsea se prepara para mais um verão importante
Espera-se que Alonso desempenhe um papel fundamental nas negociações de transferências do Chelsea neste verão, à medida que o clube busca aprimorar o equilíbrio do elenco. Notícias já associam o atacante João Pedro a uma possível transferência de € 100 milhões para o Barcelona. Além disso, Alonso também estaria empenhado em manter Enzo Fernández e Marc Cucurella, ambos especulados para deixar Stamford Bridge neste verão.
O projeto de longo prazo do Chelsea tem enfrentado críticas de especialistas e torcedores rivais, especialmente após resultados inconsistentes e a ausência da Liga dos Campeões na próxima temporada. O espanhol chega com uma reputação crescente como um dos jovens treinadores mais promissores da Europa, e os torcedores agora estarão ansiosos para ver com que rapidez ele conseguirá implementar suas ideias em Stamford Bridge.
- AFP
A atenção volta-se agora para a pré-temporada e as contratações
O foco do Chelsea passará agora para a janela de transferências de verão e para a primeira pré-temporada de Alonso no comando. Espera-se que as decisões de contratação sejam cruciais, já que o clube busca integrar jogadores experientes a um núcleo de jovens talentos já existente. Vários nomes têm sido associados ao Chelsea de Alonso. De acordo com o Football365, seus ex-jogadores do Real Madrid, Arda Güler e Álvaro Carreras, estão entre os alvos.