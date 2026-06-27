Embora, em princípio, haja boas razões para Nagelsmann atender à exigência de Matthäus e colocar Kimmich no meio-campo, na situação atual as desvantagens e as incertezas prevalecem. Na verdade, o problema apenas se deslocaria. Tanto no meio-campo quanto na lateral direita, surgiriam formações totalmente não testadas na seleção alemã. Ao mesmo tempo, com essa medida, Nagelsmann jogaria por terra, sem mais nem menos, suas reflexões de meses a fio sobre o torneio e a composição do elenco, o que faria com que seu trabalho fosse visto, de modo geral, sob uma luz muito negativa.

Logo após a derrota para o Equador, o técnico da seleção alemã descartou qualquer possibilidade de transferir Kimmich para outra posição, mas deixou uma porta aberta na escolha de suas palavras. “Não quero abrir mão do Felix e do Pavlo”, explicou ele, acrescentando, de forma um pouco embelezada, que “eles estão se saindo bem”. E continuou: “No futebol, nada se pode descartar, mas uma mudança não está prevista no momento.”

A história mostra que não se deve dar muita importância a declarações como essas de Nagelsmann. Desde que assumiu o cargo, o técnico da seleção alemã vem oscilando (não apenas) no caso de Kimmich. No outono de 2023, ele o escalou inicialmente no meio-campo, mas depois o recuou para a lateral direita antes do Euro em casa. Kimmich continuou jogando nessa posição nos meses seguintes, até que, em julho de 2025, Nagelsmann anunciou do nada: “No momento, ele volta a jogar como volante.” Só haveria uma mudança se as alternativas para a lateral-direita “falhassem em todos os aspectos”.

O próprio Kimmich admitiu na época ter ficado “surpreso” com essa decisão de Nagelsmann, mas ficou feliz com o retorno ao meio-campo: “Tenho a sensação de que posso aproveitar ainda mais meus pontos fortes nessa posição.” Na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo, veio uma derrota por 0 a 2 na Eslováquia, com uma atuação desastrosa do lateral-direito Nnamdi Collins. Já na fase de jogos internacionais de outubro, Kimmich voltou a ocupar a lateral direita.