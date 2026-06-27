Há mais de oito meses que Joshua Kimmich joga ininterruptamente como lateral-direito na seleção nacional. Portanto, já é hora de retomar, finalmente, aquele tema recorrente nos debates sobre o futebol alemão da história recente: Kimmich não deveria voltar a jogar no meio-campo na partida das oitavas de final da Copa do Mundo, na segunda-feira, em Foxborough, perto de Boston, contra o Paraguai?
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Um problema na seleção alemã apenas se deslocaria! Julian Nagelsmann não deveria dar ouvidos a Lothar Matthäus
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Kimmich teve um ótimo desempenho na estreia na Copa do Mundo contra a azarão Curaçao (7 a 1) e deu duas assistências. Na vitória apertada por 2 a 1 contra a Costa do Marfim, ele revelou, no confronto com Yan Diomande, as esperadas deficiências de velocidade e, por isso, contribuiu para o placar adverso momentâneo. Aos poucos, os debates ganharam força. Desde sua atuação ineficaz em uma seleção alemã, no geral fraca, na derrota desanimadora (mas irrelevante do ponto de vista esportivo) por 1 a 2 na terceira partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra o Equador, eles estão em alta.
“Façam um favor a ele e tirem-no daquela posição”, pediu o especialista Lothar Matthäus no jornal *Bild*, solicitando a mudança de Kimmich. Após dois anos sólidos como volante do FC Bayern, o jogador de 31 anos, segundo Matthäus, “não tem a influência que eu esperaria de um capitão” atuando como lateral-direito na seleção nacional. O principal argumento para o retorno de Kimmich ao meio-campo central seria, porém — como costuma acontecer nesse debate —, não tanto seu próprio desempenho na lateral direita, mas a disfuncionalidade da dupla de volantes alemã. Não há dúvida alguma de que Kimmich enriqueceria o jogo no meio-campo.
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Seleção da DFB: Aleksandar Pavlovic tem uma Copa do Mundo decepcionante
Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Nagelsmann confiou consistentemente em Leon Goretzka na dupla de meio-campistas defensivos. Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha, que atualmente são titulares, quase não jogaram juntos antes do torneio; não é de se surpreender que ainda haja falta de entrosamento.
Independentemente disso, Nmecha teve duas atuações individuais muito fortes na Copa do Mundo, contra Curaçao e a Costa do Marfim. Contra o Equador, porém, ele cometeu perdas de bola desnecessárias, como logo antes do empate em 1 a 1. Pavlovic pareceu, assim como nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo, lento e sem inspiração; ele também contribuiu para o empate e, consequentemente, foi substituído no intervalo.
O fraco desempenho de Pavlovic na Copa do Mundo é intrigante, especialmente após sua boa temporada no Bayern de Munique. Mas, em Munique, ele joga ao lado de Kimmich. Se Kimmich realmente voltar ao meio-campo, Nagelsmann teria que abrir mão de Pavlovic ou de Nmecha. Com base na experiência do Bayern de Munique, tudo indicaria, em princípio, a dupla Kimmich/Pavlovic. No entanto, colocar Nmecha no banco, após suas duas atuações brilhantes, aliadas às impressões deixadas por Pavlovic até agora nesta Copa do Mundo, seria dificilmente justificável. Kimmich e Nmecha, por sua vez, nunca jogaram juntos na dupla de volantes.
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Que alternativas Julian Nagelsmann teria na lateral?
O maior problema de uma mudança de Kimmich seria a vaga que isso criaria na lateral direita. Há anos a Alemanha não conta com um lateral de destaque, muito menos com dois. Nathaniel Brown teve um desempenho satisfatório na lateral esquerda nos dois primeiros jogos, mas contra o Equador precisou ficar de fora devido a problemas na panturrilha. O substituto David Raum, que ainda era titular nas eliminatórias, deu vida ao ataque alemão com seus cruzamentos, mas mostrou-se instável na defesa. De qualquer forma, ele não deu motivos para continuar no time titular. Caso Nagelsmann tire Kimmich da lateral direita, haveria duas opções razoavelmente realistas com o elenco atual.
Opção 1: Ele mantém Raum no time titular e escala Brown, que, segundo o técnico da seleção, deve estar apto a jogar novamente nas oitavas de final, como lateral-direito. Nessa posição, ele atuou esporadicamente pelo Eintracht Frankfurt na última temporada, mas nunca pela seleção nacional. Embarcar nessa experiência em uma partida eliminatória da Copa do Mundo seria quase um harakiri. Pelo menos, isso resolveria o problema da velocidade. Brown, nesse aspecto, está acima de qualquer dúvida. Com uma velocidade máxima de 35,78 km/h, ele foi o décimo primeiro jogador mais rápido da Bundesliga na última temporada. Raum atingiu 34,63 km/h, enquanto Kimmich ficou apenas em 33,08 (242º lugar no ranking da Bundesliga).
Opção 2: Um renascimento da chamada “defesa dos bois”, comprovada no título da Copa do Mundo de 2014, com um zagueiro central atuando na lateral. Naquela época, Bendikt Höwedes defendia pela esquerda; desta vez, Waldemar Anton ou Malick Thiaw teriam que atuar pela direita. Anton é ainda mais lento que Kimmich, enquanto Thiaw possui um ritmo sólido. O jogo ofensivo inevitavelmente seria prejudicado por tal mudança, e as jogadas habituais deixariam de funcionar. O mesmo se aplicaria a uma linha de cinco defensores. Nesse caso, Nagelsmann teria, além disso, que fazer uma reformulação em grande escala, o que parece muito improvável.
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Julian Nagelsmann: “Não há planos imediatos de transferência”
Embora, em princípio, haja boas razões para Nagelsmann atender à exigência de Matthäus e colocar Kimmich no meio-campo, na situação atual as desvantagens e as incertezas prevalecem. Na verdade, o problema apenas se deslocaria. Tanto no meio-campo quanto na lateral direita, surgiriam formações totalmente não testadas na seleção alemã. Ao mesmo tempo, com essa medida, Nagelsmann jogaria por terra, sem mais nem menos, suas reflexões de meses a fio sobre o torneio e a composição do elenco, o que faria com que seu trabalho fosse visto, de modo geral, sob uma luz muito negativa.
Logo após a derrota para o Equador, o técnico da seleção alemã descartou qualquer possibilidade de transferir Kimmich para outra posição, mas deixou uma porta aberta na escolha de suas palavras. “Não quero abrir mão do Felix e do Pavlo”, explicou ele, acrescentando, de forma um pouco embelezada, que “eles estão se saindo bem”. E continuou: “No futebol, nada se pode descartar, mas uma mudança não está prevista no momento.”
A história mostra que não se deve dar muita importância a declarações como essas de Nagelsmann. Desde que assumiu o cargo, o técnico da seleção alemã vem oscilando (não apenas) no caso de Kimmich. No outono de 2023, ele o escalou inicialmente no meio-campo, mas depois o recuou para a lateral direita antes do Euro em casa. Kimmich continuou jogando nessa posição nos meses seguintes, até que, em julho de 2025, Nagelsmann anunciou do nada: “No momento, ele volta a jogar como volante.” Só haveria uma mudança se as alternativas para a lateral-direita “falhassem em todos os aspectos”.
O próprio Kimmich admitiu na época ter ficado “surpreso” com essa decisão de Nagelsmann, mas ficou feliz com o retorno ao meio-campo: “Tenho a sensação de que posso aproveitar ainda mais meus pontos fortes nessa posição.” Na estreia das eliminatórias para a Copa do Mundo, veio uma derrota por 0 a 2 na Eslováquia, com uma atuação desastrosa do lateral-direito Nnamdi Collins. Já na fase de jogos internacionais de outubro, Kimmich voltou a ocupar a lateral direita.