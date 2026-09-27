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imago-sport-1083849494.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Traduzido por

'Um privilégio vê-lo jogar!' - Por que Slaven Bilic afirma que Luka Modric está em um mundo só dele

Croácia
L. Modric
S. Bilic

Luka Modric teve mais uma atuação atemporal, marcando um brilhante gol de abertura para liderar a Croácia na vitória por 2 a 1 sobre a Chéquia pela Liga das Nações. O técnico que retornou, Slaven Bilic, e o goleiro tcheco Lukas Hornicek elogiaram o veterano meio-campista como o fator decisivo máximo.

  • A atuação de gala de Modric rouba a cena no retorno vitorioso de Bilic

    O capitão da Croácia, Luka Modric, teve atuação de destaque e liderou seu país na vitória por 2 a 1 sobre a Tchéquia na estreia pela Liga das Nações da Uefa, em Praga. Quatorze anos após encerrar sua primeira passagem no comando, o técnico Slaven Bilic celebrou um retorno bem-sucedido ao banco graças ao brilhante gol de Modric e ao gol de Marco Pasalic no segundo tempo.

    O experiente meio-campista ditou o tom da atuação, comandando as ações no meio de campo e abrindo o placar.

    A vitória coroou uma noite memorável para Bilic, com a Croácia garantindo três pontos vitais fora de casa.

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  • Bilic exalta o privilégio de testemunhar a incrível longevidade de Modric

    Falando após a partida, Bilic fez uma grande homenagem ao seu capitão, enfatizando que os torcedores de futebol de todo o mundo têm a sorte de ver Modric competir no mais alto nível. O treinador expressou admiração pela resistência física do veterano e por sua autoridade técnica incomparável em campo.

    Em entrevista à UEFA, Bilic insistiu que Modric continua em uma categoria à parte.

    "Luka Modric... só podemos ter orgulho de viver na era dele e de ter o privilégio de vê-lo jogar", afirmou Bilic. "Na idade dele, ele é incrível e o único que pode fazer o que está fazendo, você sabe o que quero dizer."

  • Goleiro tcheco admite que a qualidade de Modric fez a diferença

    O impacto de Modric rendeu elogios da oposição, com o goleiro tcheco Lukas Hornicek admitindo que a qualidade do capitão foi o fator decisivo na partida. Hornicek reconheceu que, apesar de sentir que poderia ter tocado na bola no chute desviado, a classe de Modric era inegável.

    O meio-campista Mateo Kovacic acrescentou que o elenco se entrosou imediatamente em torno de seu líder talismânico sob o comando de Bilic.

    "Tive a sensação de que, se não tivesse sido desviado, eu poderia ter tocado na bola", admitiu Hornicek. "Mas, claro, ele é um jogador tão bom que fez a maior diferença hoje."

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  • Croácia volta o foco para o duelo em Sevilha contra a Espanha

    Modric e a Croácia agora se preparam para um duro teste internacional, já que viajam a Sevilha para enfrentar a campeã mundial Espanha na noite de terça-feira. A equipe de Bilic busca levar seu embalo para o confronto de alto nível e consolidar a liderança do seu grupo na Liga das Nações.

    A Tchéquia recebe a Inglaterra em Praga na mesma noite, enquanto o novo técnico Santi Denia busca uma rápida recuperação.

    Modric tenta comandar mais uma vitória memorável fora de casa para sua seleção.

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