O capitão da Croácia, Luka Modric, teve atuação de destaque e liderou seu país na vitória por 2 a 1 sobre a Tchéquia na estreia pela Liga das Nações da Uefa, em Praga. Quatorze anos após encerrar sua primeira passagem no comando, o técnico Slaven Bilic celebrou um retorno bem-sucedido ao banco graças ao brilhante gol de Modric e ao gol de Marco Pasalic no segundo tempo.

O experiente meio-campista ditou o tom da atuação, comandando as ações no meio de campo e abrindo o placar.

A vitória coroou uma noite memorável para Bilic, com a Croácia garantindo três pontos vitais fora de casa.