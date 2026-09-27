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'Um privilégio vê-lo jogar!' - Por que Slaven Bilic afirma que Luka Modric está em um mundo só dele
A atuação de gala de Modric rouba a cena no retorno vitorioso de Bilic
O capitão da Croácia, Luka Modric, teve atuação de destaque e liderou seu país na vitória por 2 a 1 sobre a Tchéquia na estreia pela Liga das Nações da Uefa, em Praga. Quatorze anos após encerrar sua primeira passagem no comando, o técnico Slaven Bilic celebrou um retorno bem-sucedido ao banco graças ao brilhante gol de Modric e ao gol de Marco Pasalic no segundo tempo.
O experiente meio-campista ditou o tom da atuação, comandando as ações no meio de campo e abrindo o placar.
A vitória coroou uma noite memorável para Bilic, com a Croácia garantindo três pontos vitais fora de casa.
Bilic exalta o privilégio de testemunhar a incrível longevidade de Modric
Falando após a partida, Bilic fez uma grande homenagem ao seu capitão, enfatizando que os torcedores de futebol de todo o mundo têm a sorte de ver Modric competir no mais alto nível. O treinador expressou admiração pela resistência física do veterano e por sua autoridade técnica incomparável em campo.
Em entrevista à UEFA, Bilic insistiu que Modric continua em uma categoria à parte.
"Luka Modric... só podemos ter orgulho de viver na era dele e de ter o privilégio de vê-lo jogar", afirmou Bilic. "Na idade dele, ele é incrível e o único que pode fazer o que está fazendo, você sabe o que quero dizer."
Goleiro tcheco admite que a qualidade de Modric fez a diferença
O impacto de Modric rendeu elogios da oposição, com o goleiro tcheco Lukas Hornicek admitindo que a qualidade do capitão foi o fator decisivo na partida. Hornicek reconheceu que, apesar de sentir que poderia ter tocado na bola no chute desviado, a classe de Modric era inegável.
O meio-campista Mateo Kovacic acrescentou que o elenco se entrosou imediatamente em torno de seu líder talismânico sob o comando de Bilic.
"Tive a sensação de que, se não tivesse sido desviado, eu poderia ter tocado na bola", admitiu Hornicek. "Mas, claro, ele é um jogador tão bom que fez a maior diferença hoje."
Croácia volta o foco para o duelo em Sevilha contra a Espanha
Modric e a Croácia agora se preparam para um duro teste internacional, já que viajam a Sevilha para enfrentar a campeã mundial Espanha na noite de terça-feira. A equipe de Bilic busca levar seu embalo para o confronto de alto nível e consolidar a liderança do seu grupo na Liga das Nações.
A Tchéquia recebe a Inglaterra em Praga na mesma noite, enquanto o novo técnico Santi Denia busca uma rápida recuperação.
Modric tenta comandar mais uma vitória memorável fora de casa para sua seleção.
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