“Um pouco incerto” – Ainda não há data para a conclusão do novo estádio do Manchester United, avaliado em 2 bilhões de libras, enquanto Sebastian Coe traz novidades sobre o ambicioso projeto de Old Trafford

Com base em sua experiência na liderança dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Coe argumentou que construir em torno de um polo esportivo é a maneira mais eficaz de acelerar a revitalização local. Ele acredita que o “efeito multiplicador” de um estádio de nível mundial pode atrair investimentos para a criação de empregos e habitação muito mais rapidamente do que os projetos tradicionais de desenvolvimento urbano.

“Olha, eu adoro projetos de revitalização e fiquei muito feliz quando me convidaram para participar disso”, disse ele. “Eu realmente acredito em bons projetos financiados localmente para facilitar a vida da população local. E também vi, pelo modelo de Londres, que, se você construir em torno do esporte, o impacto multiplicador de realizar outras coisas é muito mais rápido do que teria sido.”

“A aquisição de terrenos é sempre complicada. Sei disso por causa de Londres. Portanto, neste momento, trata-se apenas de organizar as coisas de forma sequencial e incremental e usar um estádio de classe mundial como catalisador para tantas outras coisas, incluindo o investimento estrangeiro. Portanto, trata-se de empregos, trata-se de habitação, trata-se de aspirações educacionais. E já vi o esporte ser usado corretamente tantas vezes, mudando paisagens locais, e este é um projeto empolgante.”