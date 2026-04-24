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“Um pouco incerto” – Ainda não há data para a conclusão do novo estádio do Manchester United, avaliado em 2 bilhões de libras, enquanto Sebastian Coe traz novidades sobre o ambicioso projeto de Old Trafford
Coe revela os obstáculos à visão do "Wembley do Norte"
Coe apresentou uma atualização cautelosa sobre o plano de Ratcliffe de construir um estádio de última geração para o Manchester United, admitindo que a aquisição do terreno está se revelando um desafio significativo. O presidente da força-tarefa de regeneração explicou que, embora o projeto de 2 bilhões de libras (2,7 bilhões de dólares) esteja avançando na “direção certa”, a realidade logística de garantir espaço suficiente para uma arena com 100 mil lugares é um processo demorado.
O projeto tem como objetivo servir de catalisador para uma transformação mais ampla da área de Trafford, incluindo novas moradias e instalações educacionais. No entanto, Coe mostrou-se realista quanto aos obstáculos à frente, observando que a natureza sequencial e incremental da montagem do local significa que os torcedores não devem esperar uma solução rápida para a infraestrutura do clube.
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O responsável pela regeneração admite que o cronograma continua "incerto"
Em entrevista ao podcast “The Sports Agents”, Coe foi questionado diretamente sobre quando os torcedores do United poderiam esperar a conclusão do projeto. Ele evitou dar um prazo definitivo, ressaltando que o dimensionamento do estádio depende inteiramente da aquisição bem-sucedida de vários terrenos ao redor do local atual.
“Bem, mais uma vez, é um pouco incerto no momento”, explicou ele. “O estádio está sendo dimensionado e projetado. Mas, novamente, isso também depende da compra e aquisição de vários outros terrenos naquela área. Tudo isso está ocorrendo no momento, e não vou fazer comentários contínuos sobre isso. Mas estamos caminhando na direção certa.”
Lições aprendidas com Londres 2012 são usadas para impulsionar o crescimento de Manchester
Com base em sua experiência na liderança dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Coe argumentou que construir em torno de um polo esportivo é a maneira mais eficaz de acelerar a revitalização local. Ele acredita que o “efeito multiplicador” de um estádio de nível mundial pode atrair investimentos para a criação de empregos e habitação muito mais rapidamente do que os projetos tradicionais de desenvolvimento urbano.
“Olha, eu adoro projetos de revitalização e fiquei muito feliz quando me convidaram para participar disso”, disse ele. “Eu realmente acredito em bons projetos financiados localmente para facilitar a vida da população local. E também vi, pelo modelo de Londres, que, se você construir em torno do esporte, o impacto multiplicador de realizar outras coisas é muito mais rápido do que teria sido.”
“A aquisição de terrenos é sempre complicada. Sei disso por causa de Londres. Portanto, neste momento, trata-se apenas de organizar as coisas de forma sequencial e incremental e usar um estádio de classe mundial como catalisador para tantas outras coisas, incluindo o investimento estrangeiro. Portanto, trata-se de empregos, trata-se de habitação, trata-se de aspirações educacionais. E já vi o esporte ser usado corretamente tantas vezes, mudando paisagens locais, e este é um projeto empolgante.”
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Recomendações do grupo de trabalho são esperadas até o final do ano
Espera-se que o Grupo de Trabalho para a Requalificação de Old Trafford apresente suas recomendações finais no final de 2026. Esse relatório fornecerá à diretoria do clube um roteiro definitivo, incluindo a decisão final sobre a localização do estádio e um plano mais concreto para o terreno circundante de 370 acres.
Até que as questões de propriedade do terreno sejam resolvidas e o local esteja totalmente liberado para construção, o clube e sua torcida global terão que continuar pacientes. Os próximos meses serão cruciais para as equipes jurídicas e financeiras, que tentarão finalizar os acordos imobiliários que determinarão, em última instância, a escala — e a data de início — do maior projeto de construção da história do clube.