Carragher questionou abertamente a lógica por trás da disposição do Arsenal de fazer caixa com um de seus mais brilhantes revelados da base de Hale End.

Falando no The Overlap Fan Debate, Carragher expressou sua surpresa: "Essa é a coisa que foi um pouco estranha nisso. Quase parecia que o Arsenal ofereceu Myles Lewis-Skelly ao Manchester United. Não foi Myles Lewis-Skelly dizendo 'quero sair', nem as pessoas dele divulgando algo. Foi daí que veio o choque, não tanto do lado do jogador."

O comentarista de TV alertou que o Arsenal estaria cometendo um grave erro ao se desfazer de um talento já comprovado no mais alto nível. Ele acrescentou: "Eu ainda não consigo acreditar. Obviamente, a última temporada não foi ótima para ele ao longo de toda a temporada, mas quando um jovem jogador já teve atuações como as que eu vi dele no Bernabéu, talvez há um ano ou 18 meses, na lateral esquerda, ele comandava o jogo no Bernabéu, e depois a atuação dele na final como meio-campista central contra o Paris Saint-Germain. Você não pode jogar nesse nível a menos que seja muito especial nessa idade.

"Todos os jovens jogadores têm altos e baixos. Na última temporada, ele não jogou tanto quanto provavelmente gostaria. Mas o teto dele é muito alto pelas atuações que ele já teve como um garoto de 20 anos. Eu não conseguia acreditar que o Arsenal sequer pensaria em deixá-lo sair. Realmente parece algo estranho."