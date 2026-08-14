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'Um pouco estranho' - Jamie Carragher fica perplexo com a disposição do Arsenal de se desfazer de Myles Lewis-Skelly
Arsenal considera venda surpreendente
O campeão da Premier League, o Arsenal, estaria aberto a autorizar a saída de Lewis-Skelly, tendo oferecido o meio-campista de 19 anos ao United e ao Chelsea. A postura inesperada vem após a chegada de Bruno Guimaraes, vindo do Newcastle United, por £ 75 milhões, o que intensificou a concorrência no meio-campo no norte de Londres. Apesar de um início frustrante na campanha anterior, o internacional inglês conseguiu espaço na equipe na reta final e se tornou o segundo inglês mais jovem a ser titular em uma final da Champions League, na derrota do Arsenal para o Paris Saint-Germain nos pênaltis.
- Focus Images
Carragher questiona postura sobre transferências
Carragher questionou abertamente a lógica por trás da disposição do Arsenal de fazer caixa com um dos mais brilhantes produtos da base de Hale End.
Falando no The Overlap Fan Debate, Carragher expressou seu espanto: "Essa foi a coisa um pouco estranha nisso. Parecia quase que o Arsenal ofereceu Myles Lewis-Skelly ao Manchester United. Não foi Myles Lewis-Skelly dizendo 'quero sair', nem pessoas ligadas a ele vazando algo. Foi daí que veio o choque, não tanto do lado do jogador."
O comentarista de TV alertou que o Arsenal estaria cometendo um erro grave ao se desfazer de um talento já comprovado no mais alto nível. Ele acrescentou: "Ainda não consigo acreditar. Obviamente, a última temporada não foi ótima para ele ao longo de toda a temporada, mas, quando um jovem jogador já teve atuações como as que eu o vi fazer no Bernabéu, talvez há um ano ou 18 meses, na lateral esquerda, ele comandava o jogo no Bernabéu, e depois sua atuação na final como meio-campista central contra o Paris Saint-Germain. Você não pode jogar nesse nível a menos que seja bastante especial nessa idade.
"Todos os jovens jogadores têm altos e baixos. Na última temporada, ele não jogou tanto quanto provavelmente gostaria. Mas o teto dele é tão alto pelas atuações que ele já teve como um garoto de 20 anos. Eu não conseguia acreditar que o Arsenal sequer pensaria em deixá-lo sair. Realmente parece algo estranho."
Arteta evita especulações sobre transferências
Lewis-Skelly, que segue sob contrato no Emirates Stadium até 2030, reforçou seu desejo de ficar ao comemorar um gol contra o Como com um gesto de coração para os torcedores da casa.
Ao abordar o futuro do adolescente após a partida, o técnico Mikel Arteta se recusou a comentar os rumores: "Não vou falar sobre nenhuma especulação. Se há especulação sobre os nossos jogadores, isso é um bom sinal. Significa que chamamos atenção e que eles estão fazendo um bom trabalho."
Em outra frente, o Arsenal segue em busca de reforços defensivos no mercado, apresentando uma segunda investida por Ezri Konsa, do Aston Villa, além de abrir conversas por Jarell Quansah, zagueiro do Bayer Leverkusen.
- Getty Images Sport
Jovem terá disputa por vaga
Lewis-Skelly enfrenta uma batalha decisiva por minutos regulares enquanto tenta abrir espaço na concorrida rotação de meio-campo de Arteta. O Arsenal abre sua campanha contra o Manchester City na Supercopa da Inglaterra neste fim de semana, antes da defesa do título da Premier League. Nos bastidores, a cúpula do Emirates precisa decidir se mantém o jovem versátil ou autoriza uma transferência doméstica de alto perfil antes do fechamento da janela.
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