O consultor externo do BVB compreende a demissão sob vários aspectos e revela detalhes interessantes sobre as relações na diretoria do clube. Além disso, ele está entusiasmado com o sucessor, Nils-Ole Book.
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"Um pouco desgastados um pelo outro": Matthias Sammer revela detalhes picantes sobre a separação entre Sebastian Kehl e o BVB
"Acho que foi certo nos separarmos. As duas partes já não estavam tão próximas uma da outra. Então, é uma decisão coerente”, disse o técnico de 58 anos inicialmente no programa da Sky “Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk”, sugerindo tensões entre os dirigentes: “Acredito – e digo isso de forma realmente respeitosa – que houve um certo atrito entre eles.”
De acordo com uma reportagem do jornal Bild, teria havido “diferenças intransponíveis” na diretoria, que levaram à saída de Kehl. Acima de tudo, o jogador de longa data do BVB teria tido uma relação difícil com seu superior direto, o diretor esportivo Lars Ricken. A origem do problema remonta à primavera de 2024, quando Ricken assumiu o cargo atual de Hans-Joachim Watzke no lugar de Kehl. Kehl já vinha de olho no cargo há algum tempo e, consequentemente, ficou desapontado.
Segundo Sammer, esses “pontos de atrito” são, de vez em quando, o curso natural das coisas. “É a decisão certa para todos os envolvidos. O clube tem a oportunidade de fazer uma mudança. É importante se separar com elegância e dignidade.”
- Borussia Dortmund
Será que Sebastian Kehl vai se tornar a nova figura de destaque do HSV?
Em sua próxima etapa, Kehl poderia agora assumir um cargo de liderança; nesse sentido, a sucessão de Stefan Kuntz no HSV é citada como uma opção. Já havia surgido alguns rumores no início do ano. Mas, supostamente, o Tottenham Hotspur também demonstra interesse. Sammer, por sua vez, está certo de que Kehl “encontrará uma boa posição”, mas deu o seguinte conselho: “Sebastian deveria dar um tempo agora.”
Já para Book, Sammer só teve elogios. “Portanto, essa capacidade de trabalhar em equipe, de ter personalidades além da expertise, foi muito, muito importante para o clube”, disse ele, e enfatizou: “E quando juntei tudo isso, eu disse: Lars, é uma ideia fantástica. Não é apenas boa, é fantástica. É ousada, é um desafio, mas é analítica.”
BVB: Book goza de excelente reputação
O técnico de 40 anos trabalhava desde 2017 no SV Elversberg e levou o pequeno clube do Sarre, com uma série de talentos que ele descobriu, da quarta divisão até às portas da Bundesliga. Entre outros, Book trouxe Fisnik Asllani (hoje no TSG Hoffenheim) e Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) para o SVE; Ebnoutalib foi posteriormente vendido com grande lucro.
Book assumirá seu novo cargo já na quarta-feira e assinará um contrato até 2029. Segundo Ricken, ele era o “candidato ideal” para suceder Kehl. “Acompanho há muito tempo seu excelente trabalho em Elversberg, primeiro como diretor esportivo e, mais recentemente, como diretor executivo, e estou absolutamente convencido de que Ole se encaixa muito bem conosco, tanto profissionalmente quanto humanamente.”
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 4 de abril, 18h30 VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)