"Um pouco desgastados um pelo outro": Matthias Sammer revela detalhes picantes sobre a separação entre Sebastian Kehl e o BVB

"Acho que foi certo nos separarmos. As duas partes já não estavam tão próximas uma da outra. Então, é uma decisão coerente”, disse o técnico de 58 anos inicialmente no programa da Sky “Sammer & Basile – der Hagedorn-Talk”, sugerindo tensões entre os dirigentes: “Acredito – e digo isso de forma realmente respeitosa – que houve um certo atrito entre eles.”

De acordo com uma reportagem do jornal Bild, teria havido “diferenças intransponíveis” na diretoria, que levaram à saída de Kehl. Acima de tudo, o jogador de longa data do BVB teria tido uma relação difícil com seu superior direto, o diretor esportivo Lars Ricken. A origem do problema remonta à primavera de 2024, quando Ricken assumiu o cargo atual de Hans-Joachim Watzke no lugar de Kehl. Kehl já vinha de olho no cargo há algum tempo e, consequentemente, ficou desapontado.

Segundo Sammer, esses “pontos de atrito” são, de vez em quando, o curso natural das coisas. “É a decisão certa para todos os envolvidos. O clube tem a oportunidade de fazer uma mudança. É importante se separar com elegância e dignidade.”