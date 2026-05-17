“Um pouco de sangue” - Estrela do Hearts revela que companheiros de equipe se machucaram durante o “caos total” no Celtic Park, quando os torcedores invadiram o campo após a dramática decisão do título

A partida decisiva pelo título da Premiership escocesa terminou em cenas desagradáveis, com a torcida do Celtic invadindo o campo após uma vitória por 3 a 1 sobre o Hearts, conquistada no último suspiro. A vitória garantiu o 56º título do campeonato para o Hoops da maneira mais dramática possível, mas as comemorações foram manchadas por relatos de confrontos físicos entre a torcida invasora e os jogadores visitantes.

Borchgrevink, que estava no banco da equipe de Derek McInnes, tornou-se o primeiro jogador a dar um relato detalhado do tumulto. O zagueiro norueguês assistiu da linha lateral enquanto a situação se agravava rapidamente nos acréscimos, deixando a comissão técnica e os jogadores temendo por sua segurança ao serem cercados pela multidão.