Getty Images Sport
Traduzido por
“Um pouco de sangue” - Estrela do Hearts revela que companheiros de equipe se machucaram durante o “caos total” no Celtic Park, quando os torcedores invadiram o campo após a dramática decisão do título
O caos se instala em Parkhead
A partida decisiva pelo título da Premiership escocesa terminou em cenas desagradáveis, com a torcida do Celtic invadindo o campo após uma vitória por 3 a 1 sobre o Hearts, conquistada no último suspiro. A vitória garantiu o 56º título do campeonato para o Hoops da maneira mais dramática possível, mas as comemorações foram manchadas por relatos de confrontos físicos entre a torcida invasora e os jogadores visitantes.
Borchgrevink, que estava no banco da equipe de Derek McInnes, tornou-se o primeiro jogador a dar um relato detalhado do tumulto. O zagueiro norueguês assistiu da linha lateral enquanto a situação se agravava rapidamente nos acréscimos, deixando a comissão técnica e os jogadores temendo por sua segurança ao serem cercados pela multidão.
- Getty Images Sport
Jogadores ficaram ensanguentados no scrum
Segundo Borchgrevink, as cenas estavam longe de ser uma comemoração inofensiva. Ele revelou que vários membros do elenco do Hearts voltaram ao vestiário com sinais físicos da confusão, após um comunicado do clube que mencionava “graves agressões físicas e verbais” contra a equipe e a comissão técnica.
Falando sobre o que aconteceu logo após o terceiro gol, conforme citado pelo The Herald Scotland, Borchgrevink disse: “Foi um caos total. Antes que tivéssemos tempo de nos recompor, vimos que alguns dos nossos principais jogadores estavam sendo cercados. Era difícil assimilar tudo o que estava acontecendo. As pessoas estavam ficando preocupadas. Eu estava no banco e corremos para proteger os outros. No fim, todos conseguiram voltar ilesos, embora com um pouco de sangue aqui e ali.”
Uma corrida frenética para pegar o ônibus
Devido à gravidade da situação, os jogadores do Hearts não tinham certeza se a partida havia realmente terminado oficialmente quando foram retirados às pressas do campo pela segurança. A prioridade mudou instantaneamente do resultado da partida para a evacuação segura do time e de suas famílias da área do estádio.
Borchgrevink explicou a confusão durante a saída: “Naquele momento, nem sabíamos se a partida já havia sido encerrada e fomos escoltados para fora. Só então nos disseram que a partida havia acabado e, a essa altura, era apenas uma questão de sair dali e entrar no ônibus rapidamente. Ainda não tivemos a chance de avaliar a situação. Todos estavam bem, e então foi uma questão de verificar como estavam as famílias e os torcedores, e todos eles também estão bem, pelo que sei. Então, ficamos aqui tentando avaliar a situação.”
- Getty Images Sport
Desilusões dentro e fora do campo
Para o Hearts, o caráter violento dos confrontos após a partida foi mais um golpe duro, depois de terem liderado o jogo durante um período significativo. Perder a partida tão perto do fim, e com isso a chance de atrapalhar a corrida do Celtic pelo título, deixou um gosto amargo na boca do ex-jogador do Valerenga e de seus companheiros de equipe.
Refletindo sobre a decepção esportiva e as falhas de segurança, Borchgrevink acrescentou: “Em primeiro lugar, é brutal termos estado na liderança por tanto tempo e termos perdido na reta final. E é com isso que ficamos agora.”