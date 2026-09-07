De acordo com a BBC, o ex-atacante de Chelsea e Brasil Alexandre Pato faz parte de um consórcio de investimentos autorizado a adquirir uma participação acionária no Northampton Town. O Independent Football Regulator (IFR) e a English Football League (EFL) aprovaram a aquisição proposta.

Pato é citado como investidor da Sports Alpha Capital (SAC), ao lado da empresa londrina Gemcorp Capital.

A notícia põe fim a meses de especulação, depois de o clube da League Two ter confirmado pela primeira vez, em abril, conversas com o grupo, após a retirada anterior da SAC das negociações com o Colchester United.