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Northampton Town v Newport County - Sky Bet League Two 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Traduzido por

'Um pouco de ginga brasileira!' – Ex-estrela do Chelsea, Alexandre Pato mira aquisição na Inglaterra

League Two
A. Pato
Northampton Town

Um consórcio que conta com o ex-atacante de Chelsea e Brasil Alexandre Pato recebeu aprovação regulatória para adquirir uma participação acionária no Northampton Town. O Independent Football Regulator e a EFL aprovaram o acordo, enquanto o time da League Two busca quitar dívidas após o rebaixamento.

  • Consórcio de Pato é liberado para assumir o controle

    De acordo com a BBC, o ex-atacante de Chelsea e Brasil Alexandre Pato faz parte de um consórcio de investimentos autorizado a adquirir uma participação acionária no Northampton Town. O Independent Football Regulator (IFR) e a English Football League (EFL) aprovaram a aquisição proposta.

    Pato é citado como investidor da Sports Alpha Capital (SAC), ao lado da empresa londrina Gemcorp Capital.

    A notícia põe fim a meses de especulação, depois de o clube da League Two ter confirmado pela primeira vez, em abril, conversas com o grupo, após a retirada anterior da SAC das negociações com o Colchester United.

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    Presidente elogia processo rigoroso

    O presidente do Northampton, Kelvin Thomas, celebrou a aprovação regulatória, destacando que o processo envolveu extensas verificações financeiras e de antecedentes. Thomas ressaltou a paixão genuína do consórcio pelo futebol e sua presença nas partidas recentes.

    Ele se mostrou otimista de que os investidores trarão ao clube tanto estabilidade financeira quanto crescimento estratégico.

    "Este foi um processo detalhado e rigoroso", disse Thomas. "Com uma representação brasileira significativa dentro do grupo, também esperamos que eles possam trazer consigo um pouco de animação e ginga brasileiras."

  • Ambição sem dívidas após o rebaixamento

    O investimento proposto chega em um período desafiador para o Northampton Town após o rebaixamento para a League Two. O clube teve uma campanha difícil, terminando na lanterna da League One na última temporada, antes de reportar prejuízos antes de impostos de pouco menos de £ 3 milhões.

    Thomas já havia confirmado anteriormente que o investimento que está chegando quitariam a dívida existente e proporcionaria bases financeiras sólidas.

    O ex-atacante de Villarreal, São Paulo, Corinthians e Orlando City Pato, de 37 anos, se aposentou no ano passado e agora faz a transição para a propriedade de clube ao lado de seus parceiros corporativos.

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    Documentação final em andamento

    Com as aprovações regulatórias garantidas, o Northampton Town está se movimentando para finalizar a documentação restante e concluir a transação.

    O técnico Chris Hogg, nomeado em maio, segue reconstruindo seu elenco em campo após trazer 13 reforços nesta janela de verão, incluindo o atacante Matty Warhurst, do Manchester City.

    Os detalhes completos sobre a estrutura final do investimento e os principais investidores serão anunciados assim que a transação for oficialmente concluída.

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