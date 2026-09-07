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'Um pouco de ginga brasileira!' – Ex-estrela do Chelsea, Alexandre Pato mira aquisição na Inglaterra
Consórcio de Pato é liberado para assumir o controle
De acordo com a BBC, o ex-atacante de Chelsea e Brasil Alexandre Pato faz parte de um consórcio de investimentos autorizado a adquirir uma participação acionária no Northampton Town. O Independent Football Regulator (IFR) e a English Football League (EFL) aprovaram a aquisição proposta.
Pato é citado como investidor da Sports Alpha Capital (SAC), ao lado da empresa londrina Gemcorp Capital.
A notícia põe fim a meses de especulação, depois de o clube da League Two ter confirmado pela primeira vez, em abril, conversas com o grupo, após a retirada anterior da SAC das negociações com o Colchester United.
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Presidente elogia processo rigoroso
O presidente do Northampton, Kelvin Thomas, celebrou a aprovação regulatória, destacando que o processo envolveu extensas verificações financeiras e de antecedentes. Thomas ressaltou a paixão genuína do consórcio pelo futebol e sua presença nas partidas recentes.
Ele se mostrou otimista de que os investidores trarão ao clube tanto estabilidade financeira quanto crescimento estratégico.
"Este foi um processo detalhado e rigoroso", disse Thomas. "Com uma representação brasileira significativa dentro do grupo, também esperamos que eles possam trazer consigo um pouco de animação e ginga brasileiras."
Ambição sem dívidas após o rebaixamento
O investimento proposto chega em um período desafiador para o Northampton Town após o rebaixamento para a League Two. O clube teve uma campanha difícil, terminando na lanterna da League One na última temporada, antes de reportar prejuízos antes de impostos de pouco menos de £ 3 milhões.
Thomas já havia confirmado anteriormente que o investimento que está chegando quitariam a dívida existente e proporcionaria bases financeiras sólidas.
O ex-atacante de Villarreal, São Paulo, Corinthians e Orlando City Pato, de 37 anos, se aposentou no ano passado e agora faz a transição para a propriedade de clube ao lado de seus parceiros corporativos.
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Documentação final em andamento
Com as aprovações regulatórias garantidas, o Northampton Town está se movimentando para finalizar a documentação restante e concluir a transação.
O técnico Chris Hogg, nomeado em maio, segue reconstruindo seu elenco em campo após trazer 13 reforços nesta janela de verão, incluindo o atacante Matty Warhurst, do Manchester City.
Os detalhes completos sobre a estrutura final do investimento e os principais investidores serão anunciados assim que a transação for oficialmente concluída.
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