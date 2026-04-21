Getty/GOAL
Traduzido por
“Um pouco como Roy Keane, do Manchester United”, mas será que Declan Rice é o melhor meio-campista do mundo? O ex-jogador do Arsenal, Henri Lansbury, responde a essa pergunta e dá dicas sobre a função de capitão
- Getty
O desempenho de Rice evoluiu após a transferência de 105 milhões de libras para o Arsenal
O versátil Rice iniciou sua carreira profissional como zagueiro central, ao sair do lendário sistema de formação do West Ham, mas rapidamente se adaptou a uma função de volante, o que lhe permitiu atrapalhar e frustrar os adversários no meio-campo. Foi enquanto ocupava essa posição que conquistou o reconhecimento na seleção principal da Inglaterra — após ter mudado de nacionalidade, deixando de representar a República da Irlanda.
Ele dominou rapidamente as exigências dessa posição — tornando-se capitão do West Ham, vencedor da Conference League — antes de trocar o leste de Londres pelo norte da capital inglesa como parte de uma transferência de 105 milhões de libras (142 milhões de dólares) no verão de 2023.
O jogo de Rice evoluiu novamente no Arsenal, tornando-se menos um meio-campista defensivo destrutivo e mais um meio-campista ofensivo ousado — ao mesmo tempo em que adicionou habilidade em jogadas ensaiadas ao seu repertório de habilidades em constante expansão. Os grandes títulos continuam sendo difíceis de conquistar, com mais questionamentos surgindo nesse aspecto nesta temporada, mas o dinâmico jogador de 27 anos tornou-se um modelo de consistência.
Será que Rice é o melhor meio-campista do futebol mundial e o futuro capitão do Arsenal?
Questionado sobre se Rice poderia ser considerado o melhor jogador na sua posição, Lansbury — formado na base do Arsenal e que tem apoiado a campanha “Check Your Bally’s”, que divulgou e arrecadou fundos importantes para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular durante a última rodada da Premier League — disse ao GOAL: “Dizer que ele é o melhor do mundo é uma afirmação ousada, mas ele está definitivamente entre os melhores. Ele assumiu essa função e realmente se impôs nela, e parece fenomenal naquele time.
“Eu realmente quero que eles lhe deem a braçadeira de capitão, façam dele o ponto central daquela equipe e construam o time em torno dele, porque ele é um pouco como um Roy Keane do Man United, não é? Ele poderia realmente assumir isso, colocar a braçadeira e levar aquela equipe a um novo patamar.”
- Getty
O versátil Rice poderia ter sucesso em qualquer posição no Arsenal e na seleção inglesa
Lansbury, que atuava mais como meio-campista criativo durante sua carreira de jogador, comentou sobre a transformação de Rice de um herói discreto, que passava despercebido, em um jogador de elite que domina as manchetes: “Ele evoluiu e é jovem, está com fome de vitórias, quer vencer e, onde quer que jogue, acho que sabemos o que podemos esperar dele.
“Obviamente, nas jogadas ensaiadas, ele também se destaca muito. Mas seu jogo em geral é simplesmente brilhante.
“Acho que qualquer técnico que o tenha em seu time poderia colocá-lo na lateral direita e ele faria um ótimo trabalho, na zaga ele faria um ótimo trabalho, no meio-campo também, então ele é simplesmente um daqueles jogadores que são muito versáteis. Onde quer que ele entre em campo, ele assume a responsabilidade e tenta mostrar o quão bom jogador ele é.”
Será que Rice será um candidato sério ao prêmio Ballon d'Or em 2026?
Essa mentalidade, aliada a um talento nada desprezível, ajudou a colocar Rice — que conquistou o prêmio de Jogador do Ano do Arsenal na última temporada, após ter ganhado um prêmio semelhante em três ocasiões pelo West Ham — na disputa pelo prêmio de Bola de Ouro.
As conquistas do Arsenal na Premier League e na Liga dos Campeões, antes da Inglaterra buscar a glória na Copa do Mundo neste verão, serão fundamentais para determinar quem estará na disputa pelo prestigioso Balão de Ouro em 2026.
Questionado se Rice está nessa disputa, já que nenhum inglês ganha o prêmio desde Michael Owen em 2001, Lansbury disse: “Acho que ele tem que estar na disputa se o Arsenal ganhar o campeonato e conseguir algo na Liga dos Campeões. Mas há muitos bons meio-campistas, então, dependendo de como o Arsenal terminar, acho que ele definitivamente está na disputa pelo prêmio.”
- Bally Bet
Confira o seu Bally’s: o que é essa campanha e quanto dinheiro já foi arrecadado
Como parte da campanha de conscientização “Check Your Bally’s” para o Mês de Conscientização sobre o Câncer Testicular, a Bally Bet aproveitou as pausas habituais no jogo para lembrar aos torcedores que devem fazer o autoexame fora do campo. Desde uma revisão do VAR que manteve Gabriel em campo durante o confronto entre os líderes da tabela, Arsenal e Manchester City, até uma revisão que negou um pênalti ao Everton no clássico de Merseyside após Kiernan Dewsbury-Hall ter caído na área, as principais intervenções do fim de semana contribuíram para transformar decisões em campo em um impacto significativo fora dele.
Ao longo do fim de semana, esses momentos ajudaram a gerar uma doação de £ 10.000 da Bally Bet para a The OddBalls Foundation, apoiando seu trabalho de conscientização e incentivando os homens a cuidarem da saúde.
O ex-meio-campista do Arsenal, Nottingham Forest e Aston Villa, Lansbury, que já lutou contra o câncer testicular, disse: “As verificações do VAR são algo que todos os jogadores e torcedores percebem durante uma partida. Você está sempre esperando para ver o resultado. Esta campanha é uma ótima maneira de usar esses momentos para lembrar as pessoas de se examinarem também. É rápido, é simples e pode realmente salvar vidas. Ver que isso também resultou em uma doação de £ 10.000 é brilhante e mostra o impacto que pode ter.”
Ao aproveitar os ritmos naturais do futebol, a Bally Bet está incentivando os torcedores a tornar o autoexame tão rotineiro quanto verificar o placar ou aguardar uma decisão do VAR. Pois, embora o jogo possa parar para uma revisão, leva apenas 30 segundos para fazer o mesmo.