“Um pouco como Roy Keane, do Manchester United”, mas será que Declan Rice é o melhor meio-campista do mundo? O ex-jogador do Arsenal, Henri Lansbury, responde a essa pergunta e dá dicas sobre a função de capitão

O versátil Rice iniciou sua carreira profissional como zagueiro central, ao sair do lendário sistema de formação do West Ham, mas rapidamente se adaptou a uma função de volante, o que lhe permitiu atrapalhar e frustrar os adversários no meio-campo. Foi enquanto ocupava essa posição que conquistou o reconhecimento na seleção principal da Inglaterra — após ter mudado de nacionalidade, deixando de representar a República da Irlanda.

Ele dominou rapidamente as exigências dessa posição — tornando-se capitão do West Ham, vencedor da Conference League — antes de trocar o leste de Londres pelo norte da capital inglesa como parte de uma transferência de 105 milhões de libras (142 milhões de dólares) no verão de 2023.

O jogo de Rice evoluiu novamente no Arsenal, tornando-se menos um meio-campista defensivo destrutivo e mais um meio-campista ofensivo ousado — ao mesmo tempo em que adicionou habilidade em jogadas ensaiadas ao seu repertório de habilidades em constante expansão. Os grandes títulos continuam sendo difíceis de conquistar, com mais questionamentos surgindo nesse aspecto nesta temporada, mas o dinâmico jogador de 27 anos tornou-se um modelo de consistência.