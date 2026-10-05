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'Um pouco como Javier Zanetti' - Wesley Sneijder exalta a lealdade inabalável de Lautaro Martinez à Inter, enquanto vencedor da Tríplice Coroa apoia Cristian Chivu para ter sucesso
Sneijder fala em Trento
Sneijder deu sua opinião sobre a situação atual no clube italiano. Falando no Festival dello Sport, em Trento, o holandês refletiu sobre duas figuras-chave em San Siro. Ele conversou com a publicação italiana Gazzetta dello Sport para discutir o impacto do atacante estrela Martinez. O ex-internacional da Holanda também aproveitou para elogiar a evolução de seu ex-companheiro de equipe Chivu.
Sneijder dividiu o vestiário com Chivu durante um período de enorme sucesso na Inter. Agora, ele acredita que o romeno está destinado a um futuro brilhante à beira do campo, à medida que avança em sua carreira como técnico.
- AFP
Lautaro comparado a uma lenda da Inter
Sneijder fez elogios especiais a Martinez, que continua liderando o ataque da Inter como seu principal nome. Ele destacou a profunda ligação do atacante argentino com o clube e comparou sua paixão à de um grande nome dos tempos modernos.
"Lautaro está realmente apaixonado pela Inter, um pouco como Zanetti", explicou Sneijder. "Ele tem o olhar de um centroavante maldoso; com isso, ele já marcou meio gol."
Chivu nasceu para ser treinador
A conversa então passou para Chivu, que atualmente está construindo sua reputação como um técnico respeitado. Sneijder brincou que seu velho amigo de repente ficou importante demais para responder às suas mensagens de texto.
"Brincadeiras à parte, ele parece ter nascido para ser o técnico da Inter e eu não esperava que corresse 100 metros para ir comemorar com os jogadores embaixo da curva", disse Sneijder. "Ele envelheceu um pouco, mas no coração continua sendo o mesmo.
"Toda profissão envolve coisas aprendidas em campo, pouco a pouco; por exemplo, Cristian terá de avaliar o impacto de uma pausa tão longa nos jogadores. Além disso, é importante não ter de buscar uma virada o tempo todo."
- Getty Images Sport
Olhando para o futuro
Martinez agora tentará manter sua impressionante fase artilheira pela Inter à medida que a atual temporada avança. Sua liderança e mentalidade feroz seguirão sendo cruciais para as ambições do clube no cenário nacional e europeu. O jogador de 29 anos vem em grande fase nesta temporada, com quatro gols e uma assistência em cinco partidas somando todas as competições.
No entanto, antes de voltar a campo pela Inter contra o Parma neste fim de semana, Martinez segue focado em seus compromissos internacionais com a Argentina. A Argentina está prestes a enfrentar Benin em uma partida que servirá como a despedida de Lionel Messi da seleção nacional.
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