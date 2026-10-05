Sneijder deu sua opinião sobre a situação atual no clube italiano. Falando no Festival dello Sport, em Trento, o holandês refletiu sobre duas figuras-chave em San Siro. Ele conversou com a publicação italiana Gazzetta dello Sport para discutir o impacto do atacante estrela Martinez. O ex-internacional da Holanda também aproveitou para elogiar a evolução de seu ex-companheiro de equipe Chivu.

Sneijder dividiu o vestiário com Chivu durante um período de enorme sucesso na Inter. Agora, ele acredita que o romeno está destinado a um futuro brilhante à beira do campo, à medida que avança em sua carreira como técnico.