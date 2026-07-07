“Um pouco cedo demais” - Wayne Rooney não ficou impressionado com as comemorações exageradas no vestiário da Inglaterra após a vitória sobre o México na Copa do Mundo, enquanto John Stones fingia uma lesão no ombro

Em resposta às imagens da comemoração no vestiário dos Três Leões transmitidas durante a cobertura pós-jogo da BBC, o ex-artilheiro recordista da Inglaterra demonstrou certa consternação e apresentou uma visão crítica. Rooney afirmou: “Sou um pouco mais da velha guarda. Depois de ganhar qualquer coisa… sei que é preciso aproveitar o momento, mas acho que é um pouco cedo demais.”

Por outro lado, a lenda do Chelsea, César Azpilicueta, que também estava no estúdio como comentarista, discordou da avaliação e defendeu o direito da equipe de comemorar. Ele disse: “Como jogador, quando você passa por esse tipo de partida contra o anfitrião, com essa atmosfera, precisa aproveitar. A vida é uma questão de equilíbrio, o futebol é uma questão de equilíbrio, é preciso aproveitar. Agora eles vão se recuperar e estar prontos para mais uma partida.”