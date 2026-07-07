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Adhe Makayasa

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“Um pouco cedo demais” - Wayne Rooney não ficou impressionado com as comemorações exageradas no vestiário da Inglaterra após a vitória sobre o México na Copa do Mundo, enquanto John Stones fingia uma lesão no ombro

W. Rooney
Inglaterra
México x Inglaterra
J. Stones
México
Copa do Mundo

Wayne Rooney demonstrou cautela em relação às animadas comemorações no vestiário da Inglaterra após a dramática vitória por 3 a 2 contra o México, um dos co-anfitriões do torneio, no Estádio Azteca. O ex-capitão expressou sua opinião sobre as comemorações pós-jogo da equipe, nas quais o zagueiro John Stones brincou com o técnico Thomas Tuchel, fingindo uma lesão.

  • Vitória histórica do Azteca garantida

    A Inglaterra garantiu com sucesso sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo após derrotar o México em uma partida emocionante que terminou em 3 a 2. A equipe de Tuchel conseguiu, de forma notável, resistir à altitude elevada e à torcida hostil do time da casa, jogando os últimos 40 minutos com 10 jogadores após a expulsão de Jarell Quansah. Essa resiliência dramática provocou comemorações frenéticas no vestiário, com destaque para Stones fingindo de forma hilária uma lesão no ombro para enganar seu técnico.


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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    Rooney critica comemorações prematuras

    Em resposta às imagens da comemoração no vestiário dos Três Leões transmitidas durante a cobertura pós-jogo da BBC, o ex-artilheiro recordista da Inglaterra demonstrou certa consternação e apresentou uma visão crítica. Rooney afirmou: “Sou um pouco mais da velha guarda. Depois de ganhar qualquer coisa… sei que é preciso aproveitar o momento, mas acho que é um pouco cedo demais.”

    Por outro lado, a lenda do Chelsea, César Azpilicueta, que também estava no estúdio como comentarista, discordou da avaliação e defendeu o direito da equipe de comemorar. Ele disse: “Como jogador, quando você passa por esse tipo de partida contra o anfitrião, com essa atmosfera, precisa aproveitar. A vida é uma questão de equilíbrio, o futebol é uma questão de equilíbrio, é preciso aproveitar. Agora eles vão se recuperar e estar prontos para mais uma partida.”

  • Recordes quebrados em meio ao drama

    A vitória histórica marcou um feito marcante, já que a Inglaterra se tornou a primeira seleção a derrotar o México no Estádio Azteca em uma partida da Copa do Mundo. O confronto dramático foi marcado por grande espetáculo esportivo, desde os dois gols rápidos de Jude Bellingham antes do intervalo até a expulsão de Quansah, que se tornou o primeiro inglês a ser expulso no torneio desde o próprio Rooney em 2006.

    A intensa pressão do momento levou a uma enorme explosão de emoção ao final da partida, com o capitão Harry Kane gritando tão apaixonadamente junto com a torcida visitante que ficou completamente sem voz.

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  • GFX Harry Kane Erling HaalandGetty/GOAL

    O teste contra a Noruega é o próximo

    Esse resultado impressionante leva a Inglaterra às quartas de final, marcando um confronto desafiador contra a Noruega. Tuchel enfrenta um problema imediato na defesa ao reorganizar sua linha defensiva para compensar a ausência de Quansah, que está suspenso. A comissão técnica deve agora moderar a euforia do elenco para garantir o foco e a recuperação física, sendo que a excelente fase de Jordan Pickford continuará sendo fundamental para as ambições da equipe no torneio.

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