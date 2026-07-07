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“Um pouco cedo demais” - Wayne Rooney não ficou impressionado com as comemorações exageradas no vestiário da Inglaterra após a vitória sobre o México na Copa do Mundo, enquanto John Stones fingia uma lesão no ombro
Vitória histórica do Azteca garantida
A Inglaterra garantiu com sucesso sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo após derrotar o México em uma partida emocionante que terminou em 3 a 2. A equipe de Tuchel conseguiu, de forma notável, resistir à altitude elevada e à torcida hostil do time da casa, jogando os últimos 40 minutos com 10 jogadores após a expulsão de Jarell Quansah. Essa resiliência dramática provocou comemorações frenéticas no vestiário, com destaque para Stones fingindo de forma hilária uma lesão no ombro para enganar seu técnico.
- AFP
Rooney critica comemorações prematuras
Em resposta às imagens da comemoração no vestiário dos Três Leões transmitidas durante a cobertura pós-jogo da BBC, o ex-artilheiro recordista da Inglaterra demonstrou certa consternação e apresentou uma visão crítica. Rooney afirmou: “Sou um pouco mais da velha guarda. Depois de ganhar qualquer coisa… sei que é preciso aproveitar o momento, mas acho que é um pouco cedo demais.”
Por outro lado, a lenda do Chelsea, César Azpilicueta, que também estava no estúdio como comentarista, discordou da avaliação e defendeu o direito da equipe de comemorar. Ele disse: “Como jogador, quando você passa por esse tipo de partida contra o anfitrião, com essa atmosfera, precisa aproveitar. A vida é uma questão de equilíbrio, o futebol é uma questão de equilíbrio, é preciso aproveitar. Agora eles vão se recuperar e estar prontos para mais uma partida.”
Recordes quebrados em meio ao drama
A vitória histórica marcou um feito marcante, já que a Inglaterra se tornou a primeira seleção a derrotar o México no Estádio Azteca em uma partida da Copa do Mundo. O confronto dramático foi marcado por grande espetáculo esportivo, desde os dois gols rápidos de Jude Bellingham antes do intervalo até a expulsão de Quansah, que se tornou o primeiro inglês a ser expulso no torneio desde o próprio Rooney em 2006.
A intensa pressão do momento levou a uma enorme explosão de emoção ao final da partida, com o capitão Harry Kane gritando tão apaixonadamente junto com a torcida visitante que ficou completamente sem voz.
- Getty/GOAL
O teste contra a Noruega é o próximo
Esse resultado impressionante leva a Inglaterra às quartas de final, marcando um confronto desafiador contra a Noruega. Tuchel enfrenta um problema imediato na defesa ao reorganizar sua linha defensiva para compensar a ausência de Quansah, que está suspenso. A comissão técnica deve agora moderar a euforia do elenco para garantir o foco e a recuperação física, sendo que a excelente fase de Jordan Pickford continuará sendo fundamental para as ambições da equipe no torneio.
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