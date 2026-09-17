Falando após a vitória na copa, Emery não poupou palavras ao comentar a situação atual do argentino no elenco. O técnico do Villa admitiu que o ponta ainda está "um pouco atrás" do restante do grupo e explicou exatamente o que é necessário para entrar no time.

"[Ele tem que] continuar trabalhando", disse Emery aos repórteres. "Trabalhar, trabalhar, treinar, trabalhar. Quando puder ter minutos para jogar, tentar jogar bem. Ele está evoluindo, mas temos jogadores à frente dele no momento."

O treinador espanhol também apontou a grande fase de outros atacantes que atualmente estão mantendo o jogador emprestado fora da equipe. "George [Hemmings] está jogando de forma fantástica", acrescentou. "Alysson também está entendendo bem as coisas e está nos dando o que eu quero. [Ibrahim] Mbaye também respondeu bem. Queremos um time competitivo e jogadores para competir no estilo que temos."



