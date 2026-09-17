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'Um pouco atrás' - Unai Emery dá duro choque de realidade em Alejandro Garnacho, emprestado pelo Chelsea, após ser preterido em convocação do Aston Villa
Reserva não utilizado na vitória do Coventry na copa
Apesar de ter feito sete mudanças em sua equipe titular, Emery optou por deixar Garnacho no banco durante os 90 minutos inteiros contra o Coventry. O jogador de 22 anos agora não entra em campo há três partidas consecutivas, acumulando apenas 31 minutos de ação competitiva até aqui nesta temporada.
O Villa garantiu uma confortável vitória por 3 a 1 para avançar à quarta rodada, com os ex-astros do Chelsea Tammy Abraham marcando dois gols e Ross Barkley acrescentando um terceiro para anular o gol de Victor Torp. No entanto, a ausência contínua de Garnacho destaca um início difícil em seu empréstimo de uma temporada vindo de Stamford Bridge, que inclui uma obrigação de compra condicional de £ 42,5 milhões.
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Emery exige muito trabalho
Falando após a vitória na copa, Emery não poupou palavras ao comentar a situação atual do argentino no elenco. O técnico do Villa admitiu que o ponta ainda está "um pouco atrás" do restante do grupo e explicou exatamente o que é necessário para entrar no time.
"[Ele tem que] continuar trabalhando", disse Emery aos repórteres. "Trabalhar, trabalhar, treinar, trabalhar. Quando puder ter minutos para jogar, tentar jogar bem. Ele está evoluindo, mas temos jogadores à frente dele no momento."
O treinador espanhol também apontou a grande fase de outros atacantes que atualmente estão mantendo o jogador emprestado fora da equipe. "George [Hemmings] está jogando de forma fantástica", acrescentou. "Alysson também está entendendo bem as coisas e está nos dando o que eu quero. [Ibrahim] Mbaye também respondeu bem. Queremos um time competitivo e jogadores para competir no estilo que temos."
Turbulência na pré-temporada atrasa o progresso
A integração de Garnacho ao elenco do Villa foi seriamente prejudicada por uma lesão facial durante a pré-temporada, o que o obrigou a perder a final da Supercopa contra o Paris Saint-Germain. Esse problema físico deixou o ex-ponta do Manchester United correndo atrás, embora Emery já tenha defendido anteriormente a dedicação do atacante nos treinamentos.
Antes de uma derrota recente na Premier League para o Nottingham Forest, Emery destacou a dedicação do jogador emprestado pelo Chelsea. “A atitude dele é muito importante, ele está tendo o comprometimento de que precisamos para conseguir isso”, explicou. “Agora ele precisa de tempo. Tempo, trabalho duro todos os dias, e ele está mostrando isso com a atitude dele.”
Emery demonstrou confiança de que o ponta acabará encontrando seu ritmo. “Progressivamente, estou vendo ele melhor”, observou. “O mais importante é ser consistente e exigente por meio da atitude que ele tem. Depois, eu acredito e confio que ele vai alcançar seu melhor desempenho.”
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Duelo do Tottenham oferece teste crucial
O Villa precisa desesperadamente transformar seu sucesso nas copas em rendimento na liga, após um início miserável de campanha no cenário doméstico. O time de Emery ocupa a 19ª posição na tabela da Premier League, com apenas um ponto em quatro partidas, o que torna o duelo de sábado contra o também pressionado Tottenham Hotspur um confronto vital.
Olhando mais à frente, o Villa viajará ao Vitality Stadium para enfrentar o Bournemouth na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa. Garnacho espera já ter adquirido ritmo de jogo suficiente até lá para, enfim, dar início à sua carreira em West Midlands e justificar sua alta cláusula de rescisão.
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