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Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

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"Um pouco assustador": antes, uma briga no vestiário; em breve, um clube de nível mundial por quase 60 milhões de euros? O caminho cheio de obstáculos de uma grande surpresa na Copa do Mundo

Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Países Baixos x Suécia
Países Baixos
C. Summerville
Manchester United
West Ham
Premier League

Crysencio Summerville não seguiu o caminho direto para a seleção nacional. No Mundial, porém, ele está prestes a se tornar uma revelação do torneio. E, então, talvez esteja por vir uma transferência milionária.

Daniel Farke sempre soube disso. “Não precisamos falar sobre o potencial dele, pois, para o Cry, o céu é o limite”, disse o técnico alemão do Leeds United em fevereiro de 2024 à Sky Sports sobre seu então pupilo, Crysencio Summerville.

Na época, ele ainda era jogador da segunda divisão. Agora, pouco menos de dois anos e meio depois, ele se prepara para se tornar uma das revelações da Copa do Mundo de 2026. Summerville já é, de qualquer forma, a grande surpresa da seleção holandesa, uma das favoritas; na estreia na Copa do Mundo contra o Japão (2 a 2), no último domingo, ele disputou apenas sua terceira partida pela seleção.

  • Pela terceira vez, o técnico da Oranje, Ronald Koeman, escalou o atacante do West Ham United como titular. E Summerville justificou essa confiança, entre outras coisas, com seu belo gol que colocou a seleção holandesa em vantagem por 2 a 1. Pela lateral direita, ele avançou para dentro com uma arrancada dinâmica, colocou-se em posição de finalização e, com o pé esquerdo, seu pé menos dominante, mandou a bola com perfeição no canto oposto. Um toque de Arjen Robben em Dallas.

    “Eu era um grande fã de Arjen Robben. Achava incrível como ele driblava para dentro e chutava a gol. Eu também tento fazer isso vindo do lado esquerdo”, revelou Summerville recentemente em entrevista à ESPN, e colocou suas palavras em prática. Quando Robben se aposentou do Bayern de Munique em 2019, a carreira profissional de Summerville estava apenas começando. E, mesmo assim, ele já havia enfrentado seu primeiro pequeno revés.

    Nascido em Roterdã, ele ingressou nas categorias de base do Feyenoord aos seis anos de idade. Summerville sempre foi considerado um grande talento; em maio de 2018, ele se sagrou campeão europeu sub-17 com a seleção holandesa, marcou um gol na vitória por 3 a 0 contra a Alemanha na estreia do torneio e, por fim, comemorou o título europeu ao lado de Wouter Burger, dos gêmeos Timber, Ryan Gravenberch e Brian Brobbey.

    No entanto, cerca de meio ano depois, o então jogador de 17 anos provavelmente prejudicou por conta própria sua chance de se destacar no clube de base do Feyenoord. Summerville, na época jogador da categoria sub-19, se envolveu em uma briga no vestiário com Mats Knoester, da segunda equipe. O Feyenoord tomou medidas drásticas, suspendeu Summerville e, pouco depois, o emprestou a outro clube. O FC Dordrecht, da segunda divisão, aproveitou a oportunidade em janeiro de 2019; lá, o talentoso driblador acumulou valiosas primeiras experiências como profissional e teve um desempenho bastante convincente (cinco gols em 18 partidas da segunda divisão).

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    Avanço na Copa do Mundo: Crysencio Summerville percorreu um caminho cheio de obstáculos

    Com seu potencial indiscutível, Summerville esperava ainda ter um futuro no Feyenoord. Mas estava longe disso. “É claro que essa despedida doeu, pois o Feyenoord é o clube da minha infância. [...] Talvez voltemos a nos encontrar algum dia. Nunca diga nunca”, relembrou o atual jogador da seleção nacional em entrevista ao De Telegraaf.

    Na temporada 2019/20, seguiu-se mais um empréstimo, desta vez dentro da Eredivisie, para o ADO Den Haag, que na época disputava a primeira divisão. Depois disso, aos 18 anos, Summerville deixou a Holanda. Ele deu cedo o passo ousado de ir para o exterior, e o Leeds United o contratou para a Inglaterra. No entanto, inicialmente ainda para a equipe sub-23.

    “No começo, foi muito difícil para mim, porque fui sozinho. Mas aí a gente tem que amadurecer rápido. Eu evoluí muito lá, tanto como jogador de futebol quanto como pessoa”, diz Summerville, orgulhoso, em retrospecto, de sua trajetória, que de forma alguma foi linear. Durante dois anos, ele atuou principalmente na equipe sub-23 do Leeds, tendo a oportunidade de jogar na equipe principal apenas esporadicamente. Uma escola dura que marcou o jogador, que hoje tem 24 anos.

    “Foi, claro, uma grande aventura”, disse ele recentemente à revista Voetbal International sobre seus primeiros passos na Ilha. “Também foi um pouco assustador. Quando era jovem, deixei completamente para trás a vida a que estava acostumado: minha família muito unida, meus estudos, o bairro onde cresci. Mas acabou se revelando a decisão certa.”

    Ele dedicou suas duas tatuagens marcantes no antebraço esquerdo à sua trajetória de sucesso. Um grande leão rugindo se destaca ali, com um filhote de leão logo abaixo. “Isso representa de onde eu venho”, explicou Summerville durante a preparação da Oranje para a Copa do Mundo. “Comecei quando era criança. Agora sou o grande leão, que segue em frente mental e fisicamente e é inabalável.”

    Ele compartilha essa paixão por leões com um de seus companheiros de equipe, que se esperava ver na escalação titular da Holanda na Copa do Mundo: Memphis Depay. No entanto, o craque ofensivo do Corinthians teve apenas uma participação como reserva na primeira partida da fase de grupos contra os japoneses, enquanto Summerville parece ser titular garantido para Koeman por enquanto. Jeremie Frimpong, herói do título do Leverkusen, não conseguiu uma vaga na seleção após uma temporada de estreia decepcionante no Liverpool; para a ala direita e a posição à frente do intocável lateral-direito Denzel Dumfries, Summerville acabou levando a melhor sobre todos os seus concorrentes.

  • Crysencio Summerville se destacou e foi convocado para a Copa do Mundo, apesar do rebaixamento do West Ham

    "É claro que o técnico precisa primeiro observar um jogador para avaliar se ele se encaixa na equipe — tanto no que diz respeito ao estilo de jogo quanto à forma como se integra ao grupo. Portanto, foi uma surpresa. Acho que a comissão técnica assistiu a alguns dos meus jogos e conhece minhas qualidades", disse Summerville sobre sua surpreendente convocação para a Copa do Mundo.

    Talvez ele já tivesse participado dos jogos-teste no final de março contra a Noruega (2 a 1) e o Equador (1 a 1). O lendário atacante Ruud van Nistelrooy, que desde fevereiro é um dos assistentes técnicos de Koeman, foi visitá-lo na Inglaterra e assistiu a uma partida do West Ham. No entanto, no início de março, pouco antes desses jogos, Summerville sofreu uma lesão na panturrilha e, por isso, estava de qualquer forma fora de questão.

    Assim, a convocação para a Copa do Mundo, com a qual um sonho de infância de Summerville se tornou realidade, foi sua primeira convocação para a seleção principal da Holanda: “Eu estava sentado no sofá de casa com minha família quando soube da convocação. Isso me trouxe muitas emoções, principalmente por causa da temporada, na qual tive que lidar com muitas lesões”, contou Summerville.

    Depois de se firmar como jogador da Premier League no Leeds na temporada 2022/23 e brilhar uma temporada depois, após o rebaixamento para a Championship (19 gols e nove assistências em 43 jogos do campeonato), Summerville estava pronto para dar o próximo passo na carreira. Como por pouco não conseguiu o retorno à Premier League com o Leeds, ele mudou de clube no verão de 2024. Financeiramente, isso ajudou muito a equipe de Farke, já que o West Ham pagou quase 30 milhões de euros de taxa de transferência. Do ponto de vista esportivo, o mentor Farke, naturalmente, gostaria de ter mantido seu pupilo favorito, mas teve que deixá-lo partir com o coração pesado.

    No West Ham, o desempenho de Summerville ficou, por muito tempo, longe de atingir níveis celestiais. Em suas primeiras 19 partidas na Premier League pelo time londrino, ele registrou apenas duas participações diretas em gols (um gol e uma assistência). O holandês perdeu completamente a segunda metade de sua primeira temporada no West Ham devido a uma lesão na coxa. Summerville chegou a arrastar essa lesão até a última temporada; de janeiro até o final de agosto de 2025, ele ficou totalmente fora de ação.

    Embora pequenos problemas com lesões continuassem a acompanhá-lo, ele conseguiu se recuperar e vem apresentando uma clara tendência de melhora desde o início de 2026. Summerville foi um dos jogadores-chave e uma das poucas constantes do West Ham, que, como se sabe, acabou sendo rebaixado. Especialmente entre meados de janeiro e o início de março, Summerville chamou a atenção com atuações sólidas, colocando-se na mira da seleção holandesa.

    Ainda assimilando a decepção do rebaixamento, Summerville estreou pela Oranje no início de junho, na derrota por 0 a 1 em um amistoso contra a Argélia. Em sua segunda partida pela seleção, ele deu sua primeira assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão; na terceira partida, na estreia na Copa do Mundo contra o Japão, marcou seu primeiro gol. No sábado à noite, na importante segunda partida da fase de grupos contra a Suécia, Koeman pode escalar novamente o estreante no torneio como titular.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Será que Crysencio Summerville vai se transferir para o Manchester United por pouco menos de 60 milhões de euros?

    E, além da euforia da Copa do Mundo, há também um segundo grande fator que marca a temporada de Summerville neste verão. Pois, após o rebaixamento do West Ham, considera-se bastante provável uma transferência do ponta, que no clube costuma atuar mais pela esquerda do que pela direita, apesar de ter contrato até 2029. A Copa do Mundo é, portanto, também um palco para Summerville se destacar diante de clubes de renome.

    Seu destino dos sonhos seria provavelmente o FC Barcelona, onde Raphinha, um de seus ídolos e importante companheiro de jornada, brilha. Ele se inspirou no brasileiro durante seus dois primeiros anos difíceis no Leeds United, quando Raphinha também ainda jogava lá. “Com ele, aprendi a trabalhar duro. Mesmo fora de campo”, disse ele sobre as lembranças que compartilha com a estrela do Barça.

    O que Koeman valoriza em Summerville, além de suas qualidades evidentes no ataque, é também a dedicação na defesa. O estreante na Copa do Mundo intercepta muitas bolas, é forte nos duelos e não mede esforços. Qualidades que ele precisou adquirir rapidamente na Premier League — e que aumentam sua autoconfiança. Quando questionado se seria difícil para ele se adaptar em meio aos inúmeros jogadores de alto nível da Holanda, Summerville respondeu com convicção: “Jogo toda semana na Premier League, onde estão os melhores jogadores do mundo. Muitos jogadores que estão aqui também jogam lá. Não sei a que você se refere.”

    É bem possível que ele volte a jogar na Premier League na próxima temporada. Em primeiro lugar, o Manchester United, que retorna à Liga dos Campeões como terceiro colocado na tabela, deve ser uma atração. Os Red Devils provavelmente teriam que pagar cerca de 58 milhões de euros de transferência. E a ascensão de Summerville continuaria.

  • Crysencio Summerville: Suas partidas como profissional


    Clube

    Partidas

    Gols

    Leeds United

    89

    25

    West Ham United

    56

    8

    ADO Den Haag

    22

    2

    FC Dordrecht

    18

    5


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