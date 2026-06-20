"É claro que o técnico precisa primeiro observar um jogador para avaliar se ele se encaixa na equipe — tanto no que diz respeito ao estilo de jogo quanto à forma como se integra ao grupo. Portanto, foi uma surpresa. Acho que a comissão técnica assistiu a alguns dos meus jogos e conhece minhas qualidades", disse Summerville sobre sua surpreendente convocação para a Copa do Mundo.

Talvez ele já tivesse participado dos jogos-teste no final de março contra a Noruega (2 a 1) e o Equador (1 a 1). O lendário atacante Ruud van Nistelrooy, que desde fevereiro é um dos assistentes técnicos de Koeman, foi visitá-lo na Inglaterra e assistiu a uma partida do West Ham. No entanto, no início de março, pouco antes desses jogos, Summerville sofreu uma lesão na panturrilha e, por isso, estava de qualquer forma fora de questão.

Assim, a convocação para a Copa do Mundo, com a qual um sonho de infância de Summerville se tornou realidade, foi sua primeira convocação para a seleção principal da Holanda: “Eu estava sentado no sofá de casa com minha família quando soube da convocação. Isso me trouxe muitas emoções, principalmente por causa da temporada, na qual tive que lidar com muitas lesões”, contou Summerville.

Depois de se firmar como jogador da Premier League no Leeds na temporada 2022/23 e brilhar uma temporada depois, após o rebaixamento para a Championship (19 gols e nove assistências em 43 jogos do campeonato), Summerville estava pronto para dar o próximo passo na carreira. Como por pouco não conseguiu o retorno à Premier League com o Leeds, ele mudou de clube no verão de 2024. Financeiramente, isso ajudou muito a equipe de Farke, já que o West Ham pagou quase 30 milhões de euros de taxa de transferência. Do ponto de vista esportivo, o mentor Farke, naturalmente, gostaria de ter mantido seu pupilo favorito, mas teve que deixá-lo partir com o coração pesado.

No West Ham, o desempenho de Summerville ficou, por muito tempo, longe de atingir níveis celestiais. Em suas primeiras 19 partidas na Premier League pelo time londrino, ele registrou apenas duas participações diretas em gols (um gol e uma assistência). O holandês perdeu completamente a segunda metade de sua primeira temporada no West Ham devido a uma lesão na coxa. Summerville chegou a arrastar essa lesão até a última temporada; de janeiro até o final de agosto de 2025, ele ficou totalmente fora de ação.

Embora pequenos problemas com lesões continuassem a acompanhá-lo, ele conseguiu se recuperar e vem apresentando uma clara tendência de melhora desde o início de 2026. Summerville foi um dos jogadores-chave e uma das poucas constantes do West Ham, que, como se sabe, acabou sendo rebaixado. Especialmente entre meados de janeiro e o início de março, Summerville chamou a atenção com atuações sólidas, colocando-se na mira da seleção holandesa.

Ainda assimilando a decepção do rebaixamento, Summerville estreou pela Oranje no início de junho, na derrota por 0 a 1 em um amistoso contra a Argélia. Em sua segunda partida pela seleção, ele deu sua primeira assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Uzbequistão; na terceira partida, na estreia na Copa do Mundo contra o Japão, marcou seu primeiro gol. No sábado à noite, na importante segunda partida da fase de grupos contra a Suécia, Koeman pode escalar novamente o estreante no torneio como titular.