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Um potencial comprador apresenta uma oferta pelo Vancouver Whitecaps com a intenção de transferir o time para Las Vegas
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O que aconteceu?
Surgiram relatos de que os proprietários da MLS se reuniram para discutir uma possível mudança, o que gerou um amplo movimento nas redes sociais para salvar o time e manter o clube em Vancouver. O clube divulgou um comunicado sobre essas discussões na segunda-feira, enquanto novas conversas foram realizadas entre a MLS e autoridades do governo local.
“O clube tem enfrentado desafios estruturais bem documentados relacionados à economia do estádio, acesso ao local e limitações de receita, o que tem dificultado a atração de compradores comprometidos em manter o time em Vancouver”, afirmou o clube no comunicado divulgado na segunda-feira. “Nos últimos 16 meses, mantivemos conversas sérias com mais de 100 partes interessadas e, até o momento, nenhuma oferta viável surgiu que mantivesse o clube aqui. … Se houver um grupo de proprietários locais com a visão e os recursos para traçar um caminho a seguir, pedimos que se apresentem.”
A MLS também divulgou um comunicado à GOAL no início desta semana:
“O grupo de proprietários do Whitecaps desempenhou um papel significativo no crescimento do futebol em Vancouver e em todo o Canadá. No entanto, a economia do estádio, as restrições de programação e a falta de apoio governamental e corporativo criaram desafios estruturais contínuos que dificultam o estabelecimento de um caminho viável para o clube”, escreveu o porta-voz da MLS, Dan Courtemanche.
“Continuamos focados em apoiar o clube na identificação de uma solução sustentável de longo prazo, e nossa preferência é encontrar um caminho que permita ao Whitecaps continuar a crescer e ter sucesso em Vancouver. Ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de garantir a saúde a longo prazo da liga e de seus clubes, e avaliaremos todas as opções, incluindo o interesse manifestado pelo clube por parte de outros mercados e grupos de investidores.”
Quem é Gustavson?
Gustavson, de 30 anos, é neto de B. Wayne Hughes, fundador da Public Storage. A Forbes estima que o patrimônio líquido de sua mãe, Tamara, seja de cerca de US$ 8,5 bilhões.
De acordo com o site The Athletic, Gustavson se comprometeu a construir um estádio específico para futebol em Las Vegas como parte da candidatura. O jovem de 30 anos mora em Las Vegas e tem participado do programa Name, Image, and Likeness (Nome, Imagem e Semelhança) em sua antiga universidade, a University of Southern California.
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O que foi dito
“Las Vegas é conhecida mundialmente como um destino acolhedor para milhões de pessoas a cada ano e conta com uma comunidade crescente e apaixonada de fãs de futebol”, afirmou o grupo de Gustavson em comunicado. “Um grupo de investidores, liderado por Grant Gustavson, apresentou uma proposta para análise ao escritório da MLS.
“O grupo de investidores financiará este empreendimento com recursos privados e não está vinculado a nenhuma das ideias de arena recentemente anunciadas em Las Vegas. Nas próximas semanas e meses, esperamos ter a oportunidade de compartilhar mais informações; no entanto, por respeito às deliberações da liga e às partes interessadas da comunidade, estamos nos abstendo de divulgar detalhes de nossa proposta. Esperamos continuar trabalhando por um resultado positivo para o esporte, os torcedores, a liga e Las Vegas.”
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E agora?
Em campo, o Whitecaps ocupa atualmente a segunda posição na Conferência Oeste, após ter chegado à final da MLS Cup no ano passado. O time enfrentará o LA Galaxy no sul da Califórnia no sábado.