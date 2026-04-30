Um potencial comprador apresenta uma oferta pelo Vancouver Whitecaps com a intenção de transferir o time para Las Vegas

Surgiram relatos de que os proprietários da MLS se reuniram para discutir uma possível mudança, o que gerou um amplo movimento nas redes sociais para salvar o time e manter o clube em Vancouver. O clube divulgou um comunicado sobre essas discussões na segunda-feira, enquanto novas conversas foram realizadas entre a MLS e autoridades do governo local.

“O clube tem enfrentado desafios estruturais bem documentados relacionados à economia do estádio, acesso ao local e limitações de receita, o que tem dificultado a atração de compradores comprometidos em manter o time em Vancouver”, afirmou o clube no comunicado divulgado na segunda-feira. “Nos últimos 16 meses, mantivemos conversas sérias com mais de 100 partes interessadas e, até o momento, nenhuma oferta viável surgiu que mantivesse o clube aqui. … Se houver um grupo de proprietários locais com a visão e os recursos para traçar um caminho a seguir, pedimos que se apresentem.”

A MLS também divulgou um comunicado à GOAL no início desta semana:

“O grupo de proprietários do Whitecaps desempenhou um papel significativo no crescimento do futebol em Vancouver e em todo o Canadá. No entanto, a economia do estádio, as restrições de programação e a falta de apoio governamental e corporativo criaram desafios estruturais contínuos que dificultam o estabelecimento de um caminho viável para o clube”, escreveu o porta-voz da MLS, Dan Courtemanche.

“Continuamos focados em apoiar o clube na identificação de uma solução sustentável de longo prazo, e nossa preferência é encontrar um caminho que permita ao Whitecaps continuar a crescer e ter sucesso em Vancouver. Ao mesmo tempo, temos a responsabilidade de garantir a saúde a longo prazo da liga e de seus clubes, e avaliaremos todas as opções, incluindo o interesse manifestado pelo clube por parte de outros mercados e grupos de investidores.”



