Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Um ponto de viragem que reabriu um dossiê encerrado: a confiança do Real Madrid aumenta em relação a Rodri

Mercado da bola
Espanyol x Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Arsenal x Manchester City
Arsenal
Manchester City
Supercopa da Inglaterra
Rodri
Espanha
England
Wales

A bola está agora no campo do Manchester City

A direção do Real Madrid continua a rever as suas prioridades no mercado de transferências de verão, num momento em que os desempenhos recentes de vários craques europeus levam os responsáveis do clube a reavaliar dossiês que já haviam sido encerrados, com a aproximação do início da nova temporada.
O Real Madrid tornou-se mais otimista quanto à possibilidade de contratar o médio do Manchester City, o espanhol Rodri, durante a atual janela de transferências de verão, de acordo com o que confirmou a rede ESPN.

Acrescentou que o clube merengue mudou radicalmente a sua posição em relação ao jogador de 30 anos, depois de ter descartado anteriormente a ideia da sua contratação devido a receios internos relacionados com o seu histórico físico e com as lesões que sofreu recentemente.

A rede esclareceu que o desempenho excecional apresentado por Rodri durante a conquista do título do Campeonato do Mundo de 2026 pela Espanha, na qualidade de capitão da seleção, levou o presidente do clube, Florentino Pérez, e os principais responsáveis a reabrir o dossiê e a aprovar a intensificação das movimentações para a sua contratação.

Indicou que Rodri, por seu lado, deseja transferir-se para o Real Madrid, apesar das tentativas do Paris Saint-Germain de entrar na linha das negociações.

  • Por favor, forneça o texto em árabe que deseja que eu traduza. O que enviou — "العقبة الرئيسية" — significa "O principal obstáculo".

    E apesar do crescente otimismo do clube espanhol, o principal obstáculo continua a ser a posição do Manchester City, uma vez que o jogador entra no último ano do seu contrato com o clube inglês, o que coloca a direção perante duas opções: vendê-lo neste verão ou arriscar a sua saída a custo zero no final da temporada.

    Segundo o relatório, o Manchester City não aceitará a saída do médio espanhol antes de contratar um substituto capaz de comandar o meio-campo sob a orientação do treinador Enzo Maresca.

    Leia também: Fuller sobre as mudanças na Alemanha: Klopp não vai contrariar as expectativas nesta decisão

    • Publicidade

  • Ter paciência

    A ESPN garantiu que o Real Madrid está disposto a ter paciência durante as negociações entre os dois clubes, mas confia na possibilidade de alcançar uma fórmula financeira adequada para concretizar o negócio.

    O relatório acrescentou que a contratação de Rodri representaria a coroação de um mercado de verão ambicioso liderado pelo treinador que regressa, José Mourinho, depois de o clube ter fechado as contratações de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva.

    Concluiu apontando que o Real Madrid trabalha, por outro lado, na venda de vários jogadores da equipa principal para aliviar a fatura salarial e abrir espaço para os recém-chegados, sobretudo com a aproximação da chegada do extremo Yan Diomande, num negócio avaliado em cerca de 135 milhões de euros.

    Leia também:

    Novo indício da saída de Bono? Guarda-redes europeu às portas do Al-Hilal

    Definida a posição do Liverpool sobre o negócio de Vinícius, e um gigante saudita à espera

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Supercopa da Inglaterra
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA