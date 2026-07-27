A direção do Real Madrid continua a rever as suas prioridades no mercado de transferências de verão, num momento em que os desempenhos recentes de vários craques europeus levam os responsáveis do clube a reavaliar dossiês que já haviam sido encerrados, com a aproximação do início da nova temporada.

O Real Madrid tornou-se mais otimista quanto à possibilidade de contratar o médio do Manchester City, o espanhol Rodri, durante a atual janela de transferências de verão, de acordo com o que confirmou a rede ESPN.

Acrescentou que o clube merengue mudou radicalmente a sua posição em relação ao jogador de 30 anos, depois de ter descartado anteriormente a ideia da sua contratação devido a receios internos relacionados com o seu histórico físico e com as lesões que sofreu recentemente.

A rede esclareceu que o desempenho excecional apresentado por Rodri durante a conquista do título do Campeonato do Mundo de 2026 pela Espanha, na qualidade de capitão da seleção, levou o presidente do clube, Florentino Pérez, e os principais responsáveis a reabrir o dossiê e a aprovar a intensificação das movimentações para a sua contratação.

Indicou que Rodri, por seu lado, deseja transferir-se para o Real Madrid, apesar das tentativas do Paris Saint-Germain de entrar na linha das negociações.