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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Um pingente revela o segredo: João Pedro declara guerra à maldição histórica do Chelsea

Especiais e Opinião
J. Pedro
F. Torres
R. Falcao
A. Morata
G. Higuain
R. Lukaku
P. Aubameyang
D. Drogba
Everton x Chelsea
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Tuchel o descreveu como maldito

A camisa 9 do Chelsea nunca foi apenas um número a enfeitar as costas dos atacantes, mas se transformou, ao longo dos anos, em um fardo pesado que persegue todo aquele que ousa vesti-la, por maior que seja seu valor ou o tamanho das expectativas depositadas sobre ele.

Nomes de peso chegaram ao Stamford Bridge com sonhos grandiosos, mas se viram presos em um turbilhão de fracassos e críticas, a ponto de alguns treinadores não hesitarem em descrever o número como amaldiçoado.

Mas João Pedro parece pronto para escrever um final diferente para essa história, depois de conseguir transformar a camisa que tantos não souberam carregar em um símbolo de sua ambição ofensiva, apoiado em uma evolução notável em seu desempenho e em uma confiança crescente em sua capacidade de marcar gols.

O atacante brasileiro não se contentou em receber o número que sempre quis vestir: tratou-o como uma declaração de sua nova identidade dentro de campo. E, com os gols se acumulando e suas movimentações diante do gol melhorando, a pergunta começou a circular entre os torcedores do Chelsea: será João Pedro o jogador que vai pôr um ponto final na lenda da maldição da camisa 9?

Desde sua chegada ao Stamford Bridge, João Pedro desejava vestir a camisa 9, mas as circunstâncias não lhe permitiram realizar esse desejo no início. Liam Delap se juntou ao Chelsea antes da chegada do atacante brasileiro e ficou com o número que Pedro ambicionava.

E o número 9 não era sua única opção, já que ele demonstrou interesse na camisa 11, associada em sua memória a um dos maiores ídolos do clube, o marfinense Didier Drogba, a quem admirava profundamente. No entanto, esse número já havia ficado com Jamie Gittens, e Pedro se viu obrigado a buscar outra alternativa.

No fim, o jogador ficou com a camisa 20, e acredita-se que sua escolha tenha sido influenciada pelas grandes atuações e pelos gols decisivos de Cole Palmer com esse mesmo número, antes que o inglês passasse mais tarde para a camisa 10.

E essa escolha não foi nada ruim: Pedro encerrou sua primeira temporada no Chelsea com 15 gols na Premier League e 20 gols em todas as competições, confirmando que possui grande capacidade ofensiva e garantindo um lugar importante nos planos da equipe.

Depois desse sucesso, seria natural que qualquer jogador hesitasse antes de abandonar o número associado às suas melhores temporadas, mas Pedro não encarou a questão dessa forma. Assim que a saída de Delap ficou clara, ele tomou sua decisão rapidamente e optou por realizar seu antigo sonho de vestir a camisa 9, desafiando um longo histórico de fracassos que perseguiu seus donos no Chelsea.

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    A maldição da camisa 9: grandes nomes que falharam no teste

    A má fama da camisa 9 do Chelsea não surgiu do nada: ela foi construída por uma sequência de experiências que não corresponderam às ambições, ainda que alguns de seus donos tenham chegado ao clube após uma trajetória repleta de conquistas.

    Fernando Torres foi um dos exemplos mais emblemáticos. O atacante espanhol chegou ao Chelsea em meio a expectativas enormes, mas enfrentou grandes dificuldades para recuperar o nível que apresentava no Liverpool e se tornou alvo de críticas pela queda em sua eficiência diante do gol.

    O cenário se repetiu com outros nomes, entre eles Radamel Falcao, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, Romelu Lukaku e Pierre-Emerick Aubameyang. Apesar das circunstâncias distintas de cada caso, o ponto em comum foi a incapacidade desses atacantes de oferecer a regularidade exigida e de transformar as grandes expectativas em sucesso ofensivo duradouro com a camisa do clube.

    Até o ex-treinador alemão Thomas Tuchel mencionou essa fama, descrevendo a camisa 9 como amaldiçoada, em uma expressão que refletiu o tamanho da pressão que cercava o número nos corredores do clube, segundo informou o jornal britânico "Telegraph".

    E a estranheza da história não ficou restrita aos atacantes: o zagueiro Khalid Boulahrouz e o meio-campista Steve Sidwell vestiram esse número durante o período em que José Mourinho treinou o Chelsea, justamente quando Drogba brilhava com a camisa 11.

    Com a repetição dos fracassos, alguns jogadores preferiram se afastar do número em vez de carregar seu peso. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku e Raheem Sterling evitaram vestir a camisa, em um momento em que a própria escolha passou a ser motivo de especulação antes de ser apenas um detalhe na lista do time.

    Tammy Abraham, que marcou 15 gols na Premier League na temporada 2019-2020, foi o último atacante do Chelsea a apresentar um aproveitamento ofensivo expressivo com a camisa 9 antes de uma série de experiências malsucedidas. Antes dele, Jimmy Floyd Hasselbaink deixou o clube em 2004 após marcar presença importante na posição de centroavante.

    Assim, o número se transformou em um teste psicológico e técnico ao mesmo tempo: cada novo atacante era cobrado a provar sua capacidade de marcar gols e, simultaneamente, a encarar as constantes comparações com seus antecessores, o que fez da superação dessa fama um desafio que vai além de simplesmente balançar as redes.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    A camisa 9: uma mensagem de confiança que vai além dos limites do campo

    Parece que João Pedro decidiu encarar essa história com um espírito completamente diferente. Em vez de olhar para o número como um peso extra, ele o trata como parte de sua nova imagem: a de primeiro atacante do Chelsea.

    E sua celebração do número não se limitou a vesti-lo nas partidas. Ele apareceu usando um colar desenhado especialmente para ele, com o número 9 em tamanho grande, depois de elevar sua contagem para cinco gols graças a duas finalizações precisas nas redes do Bournemouth.

    O colar pareceu uma mensagem clara sobre sua relação com o número que ele sempre quis ter: não tenta se esconder de sua história nem evitar as pressões ligadas a ela, mas demonstra orgulho e vontade de transformá-lo em uma marca pessoal que o distinga.

    Essa imagem também está ligada à comemoração que Pedro faz após marcar seus gols, na qual forma a letra «W» com uma das mãos à frente do rosto, enquanto aponta o polegar da outra mão para baixo.



    O gesto gerou especulações na internet sobre a possibilidade de ter sido inspirado no personagem Kakashi, da série de mangá japonesa «Naruto», o que acrescentou ainda mais interesse às comemorações do atacante brasileiro, que, caso ele mantenha o bom momento, podem se transformar em um gesto imitado pelos pequenos torcedores do Chelsea nos fins de semana.

    Mas mais importante do que o colar e as comemorações é o que o jogador apresenta dentro de campo. Seus gols nesta temporada vieram de dentro da área, um indicativo da melhora em suas movimentações ofensivas e de sua capacidade de chegar às posições que lhe permitem finalizar as jogadas com eficiência.

    E aqui aparece o contraste com a avaliação anterior feita por Enzo Maresca, quando disse, em outubro do ano passado, que Pedro não era do tipo de jogador capaz de marcar 20 gols em uma temporada. O atacante brasileiro agora apresenta um desempenho que coloca essa estimativa em dúvida, após mostrar uma evolução clara em seu instinto de gol e na forma como lida com as oportunidades.


  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-CHELSEAAFP

    Como Pedro mudou? O segredo da transformação começa nos treinos

    A evolução de João Pedro não foi apenas um surto passageiro nem o resultado de uma sequência de coincidências diante do gol, mas esteve também ligada a uma leitura diferente de suas capacidades e ao trabalho de aprimorar sua movimentação dentro da área.

    Sam Jewell, um dos integrantes da equipe de direção esportiva do Chelsea, havia contratado o jogador para o Brighton e, por isso, conhecia bem seu potencial, ciente de que o atacante brasileiro possui características que podem ser melhor aproveitadas do que acontecia em alguns períodos de sua carreira.

    Com a chegada de Liam Rosenior ao comando do Chelsea, substituindo Maresca no início do ano, antes de ser demitido em abril, o interesse em desenvolver Pedro começou a tomar um rumo mais específico. O treinador entendeu que o jogador reúne os requisitos necessários para se tornar um goleador de destaque, e que chegar a esse estágio exigia melhorar os detalhes de sua movimentação, em vez de se contentar com suas qualidades técnicas e sua habilidade no trato com a bola.

    Pedro foi o jogador a quem Rosenior dedicou mais sessões individuais durante as primeiras semanas de seu trabalho. Os relatos indicam que o atacante brasileiro conversou com seu treinador sobre a ambição de se tornar o camisa 9 titular do Chelsea e da seleção brasileira, um objetivo que exigiu dele mudar alguns hábitos dentro de campo.

    Por meio de conversas e da análise de vídeos, Rosenior se concentrou em orientar o jogador a se posicionar com mais frequência nas zonas de finalização e a evitar o desgaste de energia em partes do campo que não exigem sua presença na mesma medida.

    A ideia central era clara: o atacante não precisa participar de todas as etapas da construção da jogada para ser influente, mas deve saber quando se deslocar para o espaço adequado e como preservar sua energia para o momento que pode decidir a partida.

    Pedro também foi instruído a observar os melhores atacantes do mundo e a estudar as posições que eles assumem dentro de campo e as regiões onde passam a maior parte do tempo durante as partidas. Assim, o foco passou a recair sobre os detalhes que podem parecer simples, mas que fazem a diferença entre um atacante que participa da construção do jogo e outro que transforma oportunidades em gols de forma constante.


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  • Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    11 gols em 12 partidas: resultados imediatos da mudança

    João Pedro não precisou de muito tempo para que os resultados do trabalho a que foi submetido aparecessem. Ele marcou 11 gols em 12 partidas, numa sequência que começou no segundo jogo em que Rosenior assumiu o comando da equipe, diante do Brentford, em 17 de janeiro.

    A grande vitória sobre o Aston Villa por 4 a 1, quando Pedro marcou três gols, foi um dos momentos mais marcantes e refletiu a dimensão da transformação em seu desempenho. Naquela partida, não se tratava apenas do número de gols, mas da maneira como ele chegou até eles.

    Dois de seus gols no Villa Park saíram de toques simples na frente da meta, detalhes que agradaram à comissão técnica mais do que alguns de seus gols mais vistosos, aos quais estava acostumado. Um atacante com habilidades técnicas elevadas pode encantar a torcida com um drible ou um belo chute, mas a capacidade de finalizar as jogadas com o menor número de toques continua sendo uma das principais características dos grandes goleadores.

    O terceiro gol, por sua vez, veio de um posicionamento inteligente com o qual Pedro aproveitou o passe de Alejandro Garnacho para colocar a bola nas redes vazias. Esse foi um exemplo claro da evolução em sua leitura das jogadas e de sua capacidade de escolher a posição adequada antes de a bola chegar até ele.

    Esses detalhes são o que a comissão técnica buscou consolidar, já que o objetivo deixou de ser apenas melhorar os números do jogador, passando a ser transformá-lo em um atacante mais eficiente dentro da área, capaz de aproveitar oportunidades que talvez não exijam habilidades excepcionais, mas sim rapidez de decisão e precisão de posicionamento.


  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Alonso confia nele: a perseguição a Haaland é um novo teste

    Com a chegada de Xabi Alonso ao comando do Chelsea, o desafio para João Pedro passou a ser diferente. Depois de provar sua capacidade de marcar gols e dar sinais claros de evolução, ele agora precisa manter o mesmo nível por um longo período, em vez de se contentar com fases de brilho intercaladas por jejuns de gols.

    Alonso depositou confiança no atacante brasileiro, mas a continuidade dessa confiança está ligada à sua capacidade de repetir o mesmo desempenho em diferentes circunstâncias, seja diante dos grandes clubes, seja contra adversários que se fecham na defesa e fecham os espaços.

    Pedro ocupa a segunda colocação na lista de artilheiros da Premier League, logo atrás de Erling Haaland, o que lhe dá uma chance real de disputar com o atacante do Manchester City a liderança da artilharia, mas também o obriga a manter a concentração e a regularidade.

    O problema que acompanhou Pedro em etapas anteriores de sua carreira não era a falta de talento, mas o fato de seus gols surgirem, por vezes, em sequências seguidas de uma longa queda em seu índice de gols. Com sua evolução recente, cresce a confiança de que ele está mais preparado para lidar com as exigências da posição de centroavante, em termos de posicionamento, movimentação e finalização.

    Ainda assim, o julgamento definitivo sobre seu sucesso em quebrar a maldição da camisa 9 exige mais do que um início forte ou uma série de partidas excepcionais. A regularidade é o verdadeiro teste para qualquer atacante que busque consolidar seu lugar entre os artilheiros da Premier League.


  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BOURNEMOUTHAFP

    O amaldiçoamento do Chelsea realmente acabou?

    João Pedro tem agora o que faltou a muitos de seus antecessores com a camisa 9: autoconfiança, evolução clara nas movimentações ofensivas e o suporte técnico que o ajuda a explorar seus pontos fortes, além do desejo pessoal de provar que é capaz de ser o atacante de que o Chelsea precisa.

    E se conseguir marcar seu primeiro gol contra o Everton, em sua oitava aparição diante da equipe da região de Merseyside, os torcedores do Chelsea podem se ver diante de uma pergunta completamente diferente: o que restou da maldição do número 9?

    Mas superar essa fama não será algo que se conquiste apenas vestindo a camisa ou comemorando gols, e sim com a capacidade de continuar marcando quando as chances diminuírem e de lidar com as pressões que acompanharam esse número por longos anos.

    João Pedro já começou a mudar essa imagem e mostrou que o trabalho tático, a confiança e a percepção das movimentações podem ser mais importantes que as lendas que cercam os números. E se mantiver a evolução no mesmo ritmo, poderá se tornar o jogador que devolve o prestígio à camisa 9 do Chelsea, transformando a história de uma maldição histórica em um novo caso de sucesso.


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