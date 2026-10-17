A camisa 9 do Chelsea nunca foi apenas um número a enfeitar as costas dos atacantes, mas se transformou, ao longo dos anos, em um fardo pesado que persegue todo aquele que ousa vesti-la, por maior que seja seu valor ou o tamanho das expectativas depositadas sobre ele.

Nomes de peso chegaram ao Stamford Bridge com sonhos grandiosos, mas se viram presos em um turbilhão de fracassos e críticas, a ponto de alguns treinadores não hesitarem em descrever o número como amaldiçoado.

Mas João Pedro parece pronto para escrever um final diferente para essa história, depois de conseguir transformar a camisa que tantos não souberam carregar em um símbolo de sua ambição ofensiva, apoiado em uma evolução notável em seu desempenho e em uma confiança crescente em sua capacidade de marcar gols.

O atacante brasileiro não se contentou em receber o número que sempre quis vestir: tratou-o como uma declaração de sua nova identidade dentro de campo. E, com os gols se acumulando e suas movimentações diante do gol melhorando, a pergunta começou a circular entre os torcedores do Chelsea: será João Pedro o jogador que vai pôr um ponto final na lenda da maldição da camisa 9?

Desde sua chegada ao Stamford Bridge, João Pedro desejava vestir a camisa 9, mas as circunstâncias não lhe permitiram realizar esse desejo no início. Liam Delap se juntou ao Chelsea antes da chegada do atacante brasileiro e ficou com o número que Pedro ambicionava.

E o número 9 não era sua única opção, já que ele demonstrou interesse na camisa 11, associada em sua memória a um dos maiores ídolos do clube, o marfinense Didier Drogba, a quem admirava profundamente. No entanto, esse número já havia ficado com Jamie Gittens, e Pedro se viu obrigado a buscar outra alternativa.

No fim, o jogador ficou com a camisa 20, e acredita-se que sua escolha tenha sido influenciada pelas grandes atuações e pelos gols decisivos de Cole Palmer com esse mesmo número, antes que o inglês passasse mais tarde para a camisa 10.

E essa escolha não foi nada ruim: Pedro encerrou sua primeira temporada no Chelsea com 15 gols na Premier League e 20 gols em todas as competições, confirmando que possui grande capacidade ofensiva e garantindo um lugar importante nos planos da equipe.

Depois desse sucesso, seria natural que qualquer jogador hesitasse antes de abandonar o número associado às suas melhores temporadas, mas Pedro não encarou a questão dessa forma. Assim que a saída de Delap ficou clara, ele tomou sua decisão rapidamente e optou por realizar seu antigo sonho de vestir a camisa 9, desafiando um longo histórico de fracassos que perseguiu seus donos no Chelsea.