Braz, uma figura fundamental ao longo da era vitoriosa do Flamengo entre 2019 e 2024, criticou duramente a mudança regulatória por considerá-la contraproducente e um retrocesso.

Expressando sua frustração com a posição da entidade por meio da ESPN Brazil, Braz afirmou: "Vejo com perplexidade o que a CBF introduziu em relação às restrições a jogadores estrangeiros neste país. Essa forma de protecionismo de mercado nunca funcionou em lugar nenhum, não vai funcionar aqui e não vai contribuir em nada para o futebol brasileiro."

Enfatizando a realidade do mercado internacional de transferências, o ex-diretor acrescentou: "O mercado é globalizado no mundo todo; tentar ir contra essa direção é ineficaz. Isso rapidamente levará o futebol brasileiro a um retrocesso."