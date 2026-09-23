AFP
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'Um passo para trás' - ex-dirigente do Flamengo detona limite de jogadores estrangeiros da CBF em potencial golpe para Memphis Depay e estrelas de fora do país
Reformas amplas alteram o cenário do recrutamento
A decisão da Confederação Brasileira de Futebol de reduzir gradualmente as cotas de jogadores estrangeiros gerou um forte debate entre dirigentes da elite do futebol. A nova diretriz reduzirá o limite de nove jogadores importados por relação de jogo para apenas cinco até 2030. Anunciada na segunda-feira, a medida protecionista foi aprovada por ampla maioria, com apenas Flamengo e Bahia votando formalmente contra a reformulação estrutural.
- Fotoarena
Executivo critica medida de protecionismo de mercado
Braz, uma figura fundamental ao longo da era vitoriosa do Flamengo entre 2019 e 2024, criticou duramente a mudança regulatória por considerá-la contraproducente e um retrocesso.
Expressando sua frustração com a posição da entidade por meio da ESPN Brazil, Braz afirmou: "Vejo com perplexidade o que a CBF introduziu em relação às restrições a jogadores estrangeiros neste país. Essa forma de protecionismo de mercado nunca funcionou em lugar nenhum, não vai funcionar aqui e não vai contribuir em nada para o futebol brasileiro."
Enfatizando a realidade do mercado internacional de transferências, o ex-diretor acrescentou: "O mercado é globalizado no mundo todo; tentar ir contra essa direção é ineficaz. Isso rapidamente levará o futebol brasileiro a um retrocesso."
As cotas domésticas protegem os jovens formados em casa
As autoridades nacionais do futebol insistem que a intervenção regulatória foi essencial depois que o número de jogadores estrangeiros na primeira divisão disparou para um recorde de 172 nesta temporada. Esse influxo elevou a média de idade da liga para 28,5 anos, ao mesmo tempo em que restringiu drasticamente os minutos no time principal para talentos domésticos emergentes. Além de reduzir as cotas de estrangeiros, a CBF exigirá que todos os clubes registrem um mínimo de 25 jogadores sub-23 em seus elencos principais.
- TheNews2
Clubes brasileiros ajustam estratégias de transferências
Os principais times brasileiros precisam agir rapidamente antes de 2027 para conter suas contratações de estrangeiros e reorganizar as hierarquias do elenco. A restrição ameaça desestabilizar reforços de destaque, lançando uma sombra sobre o futuro de longo prazo de Depay no Corinthians, apesar de seu contrato ir até junho de 2028. Garantir a conformidade forçará diretores esportivos a investir pesadamente nas categorias de base antes do rígido prazo do sub-23.
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