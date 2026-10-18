Carrick manteve o otimismo após o empate por 1 a 1 de sua equipe com o Leeds United e afirmou que a atuação representou um avanço para um time que atravessa um período turbulento. Embora o resultado tenha sido o terceiro empate consecutivo por 1 a 1, o treinador elogiou o empenho dos jogadores em um ambiente hostil.

O Manchester United abriu o placar com Bryan Mbeumo, mas sofreu o empate de Dominic Calvert-Lewin pouco depois do intervalo e ficou na 13ª posição da Premier League. Com o resultado, o United soma apenas uma vitória nas primeiras sete partidas do campeonato, seu menor número de triunfos a essa altura de uma temporada da primeira divisão em 40 anos.

A preparação para o confronto entre rivais foi ofuscada por problemas internos, sobretudo os que envolveram o zagueiro Lisandro Martinez. O argentino campeão da Copa do Mundo foi multado após criticar a direção do clube no início da semana, aumentando a pressão sobre Carrick depois de uma derrota decepcionante para o Atlético de Madrid na Champions League.