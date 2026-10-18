Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Um passo à frente”: Michael Carrick acredita na reação do Manchester United após empate com o Leeds, enquanto o time mostra espírito de luta em meio a uma semana difícil

M. Carrick
Manchester United
Leeds
Premier League

Michael Carrick acredita que o Manchester United deu um passo importante na direção certa, apesar de ter ampliado para seis jogos sua sequência sem vitórias após empatar em 1 a 1 com o Leeds United. O técnico do Manchester United destacou o espírito de luta demonstrado pelo elenco em Elland Road depois de uma semana tumultuada, marcada por notícias extracampo e problemas disciplinares.

  • Manchester United mostra capacidade de reação em Elland Road

    Carrick manteve o otimismo após o empate por 1 a 1 de sua equipe com o Leeds United e afirmou que a atuação representou um avanço para um time que atravessa um período turbulento. Embora o resultado tenha sido o terceiro empate consecutivo por 1 a 1, o treinador elogiou o empenho dos jogadores em um ambiente hostil.

    O Manchester United abriu o placar com Bryan Mbeumo, mas sofreu o empate de Dominic Calvert-Lewin pouco depois do intervalo e ficou na 13ª posição da Premier League. Com o resultado, o United soma apenas uma vitória nas primeiras sete partidas do campeonato, seu menor número de triunfos a essa altura de uma temporada da primeira divisão em 40 anos.

    A preparação para o confronto entre rivais foi ofuscada por problemas internos, sobretudo os que envolveram o zagueiro Lisandro Martinez. O argentino campeão da Copa do Mundo foi multado após criticar a direção do clube no início da semana, aumentando a pressão sobre Carrick depois de uma derrota decepcionante para o Atlético de Madrid na Champions League.

  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick elogia o espírito de luta do Manchester United

    O técnico do Manchester United considerou que a resposta em campo demonstrou que o elenco continua unido em torno de sua visão. Ao adotar uma formação com cinco defensores quando não tinha a posse de bola, o United pareceu mais organizado e difícil de ser superado do que nas semanas anteriores, embora tenha faltado a eficiência habitual no terço final do campo.

    Carrick falou sobre a intensidade da ocasião e a preparação psicológica necessária para uma viagem a Yorkshire Ocidental. “Hoje, sem dúvida, houve essa dedicação, e ela era necessária. O jogo teve competitividade e intensidade. Conversei com os jogadores nesta manhã sobre a história desse confronto e sobre virmos até aqui, ao território deles”, explicou Carrick.

  • Carrick vê pontos positivos em meio a circunstâncias difíceis

    Em entrevista à imprensa após o apito final, Carrick admitiu que, embora o nível técnico da partida talvez não tenha alcançado o patamar que espera, a força mental demonstrada por seu grupo foi inestimável. “Sim, acho que foi um jogo difícil para as duas equipes. Foi uma daquelas partidas complicadas. Dava para sentir a tensão em campo. Foi um bom jogo”, disse Carrick à NBC Sports.

    “Talvez, se falarmos de qualidade técnica, não tenha sido o futebol de altíssimo nível que acho que somos capazes de jogar. Acho que, em alguns momentos e períodos, jogamos um futebol muito bom. É um lugar difícil de visitar. Com os resultados que tivemos, não estávamos jogando com tanta fluidez, mas há coisas positivas a tirar dessa partida. Tivemos que trabalhar para conquistar esse resultado. Fiquei orgulhoso dos rapazes pela forma como encararam a partida em circunstâncias difíceis. Um ponto é um ponto. É um passo à frente para nós.”


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick explica a abordagem tática do Manchester United

    Carrick ficou particularmente impressionado com a forma como seus jogadores executaram o plano tático e destacou que a atuação foi além do esforço. Ele ressaltou as funções atribuídas a cada um e a disposição deles para assumir suas responsabilidades em campo. "É um pouco mais do que apenas esforço. É a maneira como você faz as coisas. O plano. As responsabilidades. As funções. Acho que os jogadores assumiram muito bem essa responsabilidade na maior parte do tempo, e é decepcionante sair na frente e sofrer um gol daquela maneira."

    "Acho que defendemos muito bem como equipe durante toda a partida. Laterais longos e escanteios são uma ameaça. Foi um jogo tenso, equilibrado. Era o tipo de jogo que poderia ter terminado com vitória de qualquer um dos lados, então ficamos com o ponto e seguimos em frente", explicou Carrick, embora tenha destacado a frustração por sofrer um gol em uma jogada de bola parada.

Próximas partidas
COM

COM

Liga dos Campeões

21 de out. de 2026

MUN

MUN

SUN

SUN

Premier League

25 de out. de 2026

LEE

LEE