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“Um passo à frente”: Michael Carrick acredita na reação do Manchester United após empate com o Leeds, enquanto o time mostra espírito de luta em meio a uma semana difícil
Manchester United mostra capacidade de reação em Elland Road
Carrick manteve o otimismo após o empate por 1 a 1 de sua equipe com o Leeds United e afirmou que a atuação representou um avanço para um time que atravessa um período turbulento. Embora o resultado tenha sido o terceiro empate consecutivo por 1 a 1, o treinador elogiou o empenho dos jogadores em um ambiente hostil.
O Manchester United abriu o placar com Bryan Mbeumo, mas sofreu o empate de Dominic Calvert-Lewin pouco depois do intervalo e ficou na 13ª posição da Premier League. Com o resultado, o United soma apenas uma vitória nas primeiras sete partidas do campeonato, seu menor número de triunfos a essa altura de uma temporada da primeira divisão em 40 anos.
A preparação para o confronto entre rivais foi ofuscada por problemas internos, sobretudo os que envolveram o zagueiro Lisandro Martinez. O argentino campeão da Copa do Mundo foi multado após criticar a direção do clube no início da semana, aumentando a pressão sobre Carrick depois de uma derrota decepcionante para o Atlético de Madrid na Champions League.
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Carrick elogia o espírito de luta do Manchester United
O técnico do Manchester United considerou que a resposta em campo demonstrou que o elenco continua unido em torno de sua visão. Ao adotar uma formação com cinco defensores quando não tinha a posse de bola, o United pareceu mais organizado e difícil de ser superado do que nas semanas anteriores, embora tenha faltado a eficiência habitual no terço final do campo.
Carrick falou sobre a intensidade da ocasião e a preparação psicológica necessária para uma viagem a Yorkshire Ocidental. “Hoje, sem dúvida, houve essa dedicação, e ela era necessária. O jogo teve competitividade e intensidade. Conversei com os jogadores nesta manhã sobre a história desse confronto e sobre virmos até aqui, ao território deles”, explicou Carrick.
Carrick vê pontos positivos em meio a circunstâncias difíceis
Em entrevista à imprensa após o apito final, Carrick admitiu que, embora o nível técnico da partida talvez não tenha alcançado o patamar que espera, a força mental demonstrada por seu grupo foi inestimável. “Sim, acho que foi um jogo difícil para as duas equipes. Foi uma daquelas partidas complicadas. Dava para sentir a tensão em campo. Foi um bom jogo”, disse Carrick à NBC Sports.
“Talvez, se falarmos de qualidade técnica, não tenha sido o futebol de altíssimo nível que acho que somos capazes de jogar. Acho que, em alguns momentos e períodos, jogamos um futebol muito bom. É um lugar difícil de visitar. Com os resultados que tivemos, não estávamos jogando com tanta fluidez, mas há coisas positivas a tirar dessa partida. Tivemos que trabalhar para conquistar esse resultado. Fiquei orgulhoso dos rapazes pela forma como encararam a partida em circunstâncias difíceis. Um ponto é um ponto. É um passo à frente para nós.”
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Carrick explica a abordagem tática do Manchester United
Carrick ficou particularmente impressionado com a forma como seus jogadores executaram o plano tático e destacou que a atuação foi além do esforço. Ele ressaltou as funções atribuídas a cada um e a disposição deles para assumir suas responsabilidades em campo. "É um pouco mais do que apenas esforço. É a maneira como você faz as coisas. O plano. As responsabilidades. As funções. Acho que os jogadores assumiram muito bem essa responsabilidade na maior parte do tempo, e é decepcionante sair na frente e sofrer um gol daquela maneira."
"Acho que defendemos muito bem como equipe durante toda a partida. Laterais longos e escanteios são uma ameaça. Foi um jogo tenso, equilibrado. Era o tipo de jogo que poderia ter terminado com vitória de qualquer um dos lados, então ficamos com o ponto e seguimos em frente", explicou Carrick, embora tenha destacado a frustração por sofrer um gol em uma jogada de bola parada.
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