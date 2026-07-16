É uma história que dificilmente poderia ter sido melhor escrita em um roteiro. Quando, no domingo à noite, em Nova York, a Espanha e a Argentina se enfrentarem na final da Copa do Mundo de 2026, será também o duelo entre Messi e Yamal.
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Um passado em comum - e agora adversários na final da Copa do Mundo de 2026: por que Lionel Messi já deu uma lição em Lamine Yamal
De um lado, aquele que para muitos é o maior jogador de futebol da história, prestes a erguer pela segunda vez consecutiva o troféu mais cobiçado do futebol mundial. Do outro, o jovem que joga com desenvoltura e que, após o triunfo no Euro 2024, poderia conquistar o segundo grande título com a seleção nacional em um curto espaço de tempo.
Esse duelo é tão fascinante porque — independentemente do resultado final — dá a impressão de que o fim definitivo de uma era está iminente. Em seu possivelmente último jogo pela seleção nacional, mas quase certamente em sua última participação em uma Copa do Mundo, o rei Messi poderia passar o bastão ao seu sucessor designado.
O fato de Yamal estar destinado a esse papel não se deve apenas ao estilo de jogo semelhante e ao amor de ambos os jogadores pelo FC Barcelona. Eles também estão ligados por uma foto de quase 20 anos atrás.
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Lionel Messi elogia Lamine Yamal: “Eu sabia que ele se tornaria uma estrela”
Nas fotos publicadas em 2024, é possível ver o melhor jogador de futebol do mundo, o argentino, dando banho no espanhol. Yamal tinha apenas alguns meses de idade na época, e a carreira de Messi no futebol também estava ainda em seus primórdios.
A foto foi tirada em 2007 para um calendário beneficente do jornal espanhol *Sport*, em parceria com a UNICEF, no qual participaram os jogadores do FC Barcelona da época — e, aparentemente, também aqueles que viriam a se tornar jogadores do clube (embora, é claro, isso não pudesse ser previsto na época). Assim como no caso de Messi, o Barça também se tornaria o primeiro clube de Yamal.
O fato de as fotos só terem sido divulgadas após a ascensão de Yamal se deve ao seu pai, Mounir Nasraoui. Ele não queria expor o filho a pressões desnecessárias e adiar o máximo possível as comparações com Messi, que já começavam a surgir durante o Campeonato Europeu daquela época.
“Talvez tenha sido Lamine quem abençoou Leo!”, disse ele em 2024, em uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. A foto seria “um acaso da vida”, pois ninguém poderia ter previsto o que viria a acontecer um dia. No entanto, ele enfatizou: “Eu sabia que ele se tornaria uma estrela. Todo pai sabe disso, e todo pai quer que seu filho seja o melhor. Desejo a ele tudo de bom na vida e no futuro.”
Yamal também comentou mais tarde: “É claro que, quando as fotos foram tiradas, eu não tinha noção do que estava acontecendo — por causa da minha idade. Meu pai guardou as fotos e nunca as mostrou, porque não queríamos comparações com o Messi. Ninguém ficaria incomodado em ser comparado ao melhor jogador de todos os tempos, mas isso pode acabar sendo contra você, porque você não vai se tornar igual a ele.”
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Lamine Yamal pode se tornar campeão mundial pela primeira vez
No torneio da Eurocopa na Alemanha, Yamal acabou se tornando o jogador mais jovem a entrar em campo na história da competição e, com seu gol na semifinal contra a França, também o artilheiro mais jovem. A Furia Roja conquistou o título com uma vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra na final; após o torneio, Yamal foi eleito o melhor jogador jovem e integrou a seleção do torneio.
Hoje, cerca de dois anos depois, o jogador de 19 anos está prestes a alcançar o próximo marco de sua carreira ainda incipiente. Contra seu grande ídolo, Messi, Yamal pode se sagrar campeão mundial e concluir a história que começou há 19 anos com uma foto que já é lendária.
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