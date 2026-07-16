Nas fotos publicadas em 2024, é possível ver o melhor jogador de futebol do mundo, o argentino, dando banho no espanhol. Yamal tinha apenas alguns meses de idade na época, e a carreira de Messi no futebol também estava ainda em seus primórdios.

A foto foi tirada em 2007 para um calendário beneficente do jornal espanhol *Sport*, em parceria com a UNICEF, no qual participaram os jogadores do FC Barcelona da época — e, aparentemente, também aqueles que viriam a se tornar jogadores do clube (embora, é claro, isso não pudesse ser previsto na época). Assim como no caso de Messi, o Barça também se tornaria o primeiro clube de Yamal.

O fato de as fotos só terem sido divulgadas após a ascensão de Yamal se deve ao seu pai, Mounir Nasraoui. Ele não queria expor o filho a pressões desnecessárias e adiar o máximo possível as comparações com Messi, que já começavam a surgir durante o Campeonato Europeu daquela época.

“Talvez tenha sido Lamine quem abençoou Leo!”, disse ele em 2024, em uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. A foto seria “um acaso da vida”, pois ninguém poderia ter previsto o que viria a acontecer um dia. No entanto, ele enfatizou: “Eu sabia que ele se tornaria uma estrela. Todo pai sabe disso, e todo pai quer que seu filho seja o melhor. Desejo a ele tudo de bom na vida e no futuro.”

Yamal também comentou mais tarde: “É claro que, quando as fotos foram tiradas, eu não tinha noção do que estava acontecendo — por causa da minha idade. Meu pai guardou as fotos e nunca as mostrou, porque não queríamos comparações com o Messi. Ninguém ficaria incomodado em ser comparado ao melhor jogador de todos os tempos, mas isso pode acabar sendo contra você, porque você não vai se tornar igual a ele.”