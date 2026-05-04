"Um padrão recorrente": O técnico do Liverpool, Arne Slot, critica o árbitro e seus próprios jogadores após a derrota

No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro decidiu validar o gol dos Red Devils. O Man United chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, enquanto o Liverpool só começou a se destacar ofensivamente após o intervalo.

Na coletiva de imprensa que se seguiu, porém, Slot não quis insistir na polêmica jogada da mão; em vez disso, o holandês se incomodou com outra coisa: “Vi na semana passada meu goleiro caído no chão e o árbitro não interrompeu a partida. Hoje, alguém do Manchester United estava no chão fora da área de jogo e o árbitro interrompeu, embora quiséssemos continuar jogando”, reclamou o técnico do LFC.

Situações como essa se repetiram ao longo de toda a temporada do Liverpool. “Decisões como essas ocorreram em todos os jogos contra nós. É um padrão constante ao longo de toda a temporada”, reclamou Slot.