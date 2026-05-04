Na derrota dos Reds por 2 a 3, o árbitro Darren England foi alvo de críticas em várias ocasiões. O que mais gerou polêmica foi uma suposta mão antes do gol do United que fez o placar chegar a 2 a 0, quando o atacante Benjamin Sesko pareceu ter tocado a bola com os dedos.
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"Um padrão recorrente": O técnico do Liverpool, Arne Slot, critica o árbitro e seus próprios jogadores após a derrota
No entanto, após analisar as imagens do VAR, o árbitro decidiu validar o gol dos Red Devils. O Man United chegou ao intervalo com uma vantagem de 2 a 0, enquanto o Liverpool só começou a se destacar ofensivamente após o intervalo.
Na coletiva de imprensa que se seguiu, porém, Slot não quis insistir na polêmica jogada da mão; em vez disso, o holandês se incomodou com outra coisa: “Vi na semana passada meu goleiro caído no chão e o árbitro não interrompeu a partida. Hoje, alguém do Manchester United estava no chão fora da área de jogo e o árbitro interrompeu, embora quiséssemos continuar jogando”, reclamou o técnico do LFC.
Situações como essa se repetiram ao longo de toda a temporada do Liverpool. “Decisões como essas ocorreram em todos os jogos contra nós. É um padrão constante ao longo de toda a temporada”, reclamou Slot.
- AFP
Slot critica os jogadores: "Gols ridículos sofridos"
No entanto, o técnico de 47 anos também não isentou sua própria equipe de responsabilidade. “Não levamos o segundo gol por causa da mão, mas porque perdemos a bola em um lugar idiota e, depois disso, não estivemos à altura nos duelos diretos”, disse Slot, que considerou que os Reds vêm levando “gols ridículos” o ano todo, “embora muitas vezes sejamos a melhor equipe”.
Levamos gols com muita facilidade porque “um ou dois jogadores se desconcentram”. “Precisamos trabalhar nisso. Temos mais influência sobre isso, mesmo que seja óbvio que muitas decisões da arbitragem são contra nós”, disse o holandês.
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O Liverpool tem boas chances de chegar à Liga dos Campeões
No clássico contra o Manchester United, o Liverpool foi claramente inferior durante os 90 minutos. Após estar perdendo no intervalo, os gols de Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo garantiram o empate temporário, mas o United teve a última palavra graças a um gol no final da partida marcado por Kobbie Mainoo.
Com a derrota, o Liverpool permanece na quarta posição da tabela. Com seis pontos de vantagem sobre a primeira posição fora da Liga dos Campeões (sexto lugar), a classificação dos Reds para a competição só pode ser perdida, no entanto, em termos teóricos.