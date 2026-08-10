Depois de vários anos de especulação sobre uma transferência de alto nível, o internacional francês Mbappe foi finalmente contratado pelo Real no verão de 2024. Ele chegou sem custos após deixar o Paris Saint-Germain como o maior artilheiro da história do clube.

Esperava-se que a ida para a Espanha colocasse o jogador de 27 anos na disputa por grandes títulos que até aqui têm se mostrado inalcançáveis, como a conquista da Champions League e o prêmio Ballon d’Or. Mbappe ainda aguarda os primeiros sucessos em ambas as frentes.

Ele tem sido uma presença prolífica em Madri, balançando as redes em 86 ocasiões em 103 partidas, mas ainda não conquistou títulos de peso com seu atual clube. Os esforços para corrigir isso ganharam impulso com a notícia de que Vinicius Junior assinou um novo contrato.

Mais reforços são esperados, já que o empolgante adolescente Yan Diomande conclui uma transferência de € 140 milhões (£ 120 mi/US$ 162 mi), enquanto as ligações com o atacante norueguês Haaland aparentemente nunca estão longe de desaparecer.

Ele está vinculado a um contrato de 10 anos com o Manchester City, até 2034, mas viu seu pai deixar uma porta de saída entreaberta no Etihad Stadium. Uma nova aventura em La Liga pode atrair um jogador que soma 162 gols pelo gigante da Premier League.