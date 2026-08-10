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'Um ou outro' - Erling Haaland e Kylian Mbappe veem parceria 'galáctica' no Real Madrid ser descartada por Michael Owen
Mbappé em busca dos cobiçados títulos da Champions League e da Bola de Ouro
Depois de vários anos de especulação sobre uma transferência de alto nível, o internacional francês Mbappe foi finalmente contratado pelo Real no verão de 2024. Ele chegou sem custos após deixar o Paris Saint-Germain como o maior artilheiro da história do clube.
Esperava-se que a ida para a Espanha colocasse o jogador de 27 anos na disputa por grandes títulos que até aqui têm se mostrado inalcançáveis, como a conquista da Champions League e o prêmio Ballon d’Or. Mbappe ainda aguarda os primeiros sucessos em ambas as frentes.
Ele tem sido uma presença prolífica em Madri, balançando as redes em 86 ocasiões em 103 partidas, mas ainda não conquistou títulos de peso com seu atual clube. Os esforços para corrigir isso ganharam impulso com a notícia de que Vinicius Junior assinou um novo contrato.
Mais reforços são esperados, já que o empolgante adolescente Yan Diomande conclui uma transferência de € 140 milhões (£ 120 mi/US$ 162 mi), enquanto as ligações com o atacante norueguês Haaland aparentemente nunca estão longe de desaparecer.
Ele está vinculado a um contrato de 10 anos com o Manchester City, até 2034, mas viu seu pai deixar uma porta de saída entreaberta no Etihad Stadium. Uma nova aventura em La Liga pode atrair um jogador que soma 162 gols pelo gigante da Premier League.
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Mbappé e Haaland poderiam formar um ataque "galáctico"?
O Real receberia com bons olhos a oportunidade de discutir um acordo por Haaland, mas já tem Vini Jr pela esquerda do ataque e Mbappe brilhando mais centralizado. Como o clube encaixaria outro "Galáctico" em seus planos?
Quando essa pergunta foi feita ao vencedor da Bola de Ouro Owen, o ex-atacante do Madrid, falando em associação com Skinradar.gg, disse à GOAL sobre os rumores envolvendo Haaland: "Enquanto eles tiverem Mbappe, não vejo o clube gastando esse dinheiro.
"As pessoas já questionam se Vini Junior e Mbappe podem jogar juntos, porque Mbappe gosta um pouco de atuar pela esquerda, isso já é questionado. Se fossem Mbappe e Haaland, como você encaixaria os dois? Você colocaria Mbappe pela esquerda?
"Acho que é um ou outro, para ser sincero. Não acho que você possa ter dois dos que talvez sejam os melhores centroavantes do mundo, Mbappe e Haaland. Pessoalmente, não acho que seja possível tê-los no mesmo elenco.
"Quero dizer, pelo custo, e depois tentando fazer isso funcionar... Acho que, para isso acontecer, Mbappe teria de sair. Eles já tentaram a coisa dos Galácticos muitos anos atrás, na minha geração. Simplesmente reunir grandes jogadores não é necessariamente a resposta."
Por quanto tempo o artilheiro prolífico Haaland ficará no Manchester City?
O ex-zagueiro do City Joleon Lescott disse recentemente à GOAL, ao ser perguntado sobre as chances de Haaland trocar o noroeste da Inglaterra pela capital espanhola: “Até jogadores de Manchester, jogadores da Inglaterra, se interessam pelo Real Madrid.
“Mas, em relação aos Galácticos, eles contratam esses jogadores, mas nem sempre os compram, então isso precisa ser um fator. Erling Haaland não vai sair barato e, sem dúvida, é um dos jogadores mais importantes do elenco do Manchester City, então isso vai ser levado em consideração se o Manchester City decidir vendê-lo.
“Eles não vão vendê-lo porque ele não faz gols, então ele vai estar no auge da forma, em um dos melhores times do mundo, com outro time tentando comprá-lo, e um rival na Champions League, então essa taxa não vai ser pequena.
“Em relação a Erling Haaland, acho que o clube está em uma ótima posição para que ele permaneça lá no futuro próximo.”
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Contratos de Mbappe e Haaland: quando expiram os acordos lucrativos?
Enquanto Haaland está vinculado a um contrato de longo prazo com o City, o vínculo de Mbappe em Madri vai até 2029. Não houve qualquer indicação de que ele esteja pronto para dar as costas ao Real Madrid e ir em busca da glória europeia em outro lugar.
Ele está seguindo os passos de Cristiano Ronaldo e companhia no Bernabéu e continuará vestindo a camisa 10 do Real em um futuro previsível, o que significa que Haaland talvez tenha de explorar opções alternativas quando sua passagem recordista pela Premier League chegar ao fim.
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