“Um número absurdo de jogos!” - Declan Rice critica o calendário “louco” do futebol, enquanto o astro do Arsenal e da seleção inglesa luta contra dores nos nervos na Copa do Mundo de 2026

Rice revelou que vem lidando com dores nervosas no tendão da coxa desde o período de festas de fim de ano, quando jogava pelo Arsenal. Ele também afirmou que sua substituição foi uma decisão preventiva, especialmente devido às exigências dos momentos finais das partidas.

Ele disse à ITV Sport: “Eu estava sentindo um pouco de dor neural no tendão da coxa, algo com que venho lidando desde depois do Natal, quando jogava pelo Arsenal, há muito tempo. Obviamente, poucas pessoas sabiam disso, era algo que ficava nos bastidores, mas foi uma decisão inteligente.

“No fim das contas, é provavelmente nos últimos 20 minutos que você se desgasta mais, e é aí que se joga uma partida de 70 minutos. Mas é nesses últimos 20 minutos que você realmente sente seu corpo dando tudo de si, e acho que foi uma decisão inteligente porque, nos últimos dias, me senti muito, muito bem.”