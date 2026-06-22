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“Um número absurdo de jogos!” - Declan Rice critica o calendário “louco” do futebol, enquanto o astro do Arsenal e da seleção inglesa luta contra dores nos nervos na Copa do Mundo de 2026
Rice supera receios quanto a uma lesão na vitória sobre a Inglaterra
Rice jogou mesmo sentindo desconforto na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, pelo Grupo L. O jogador de 27 anos deu uma assistência para Kane antes de ser substituído aos 72 minutos. Sua saída gerou preocupações depois que ele foi visto mancando, o que levantou dúvidas sobre sua condição física. Desde então, o astro do Arsenal procurou tranquilizar os torcedores, explicando que o problema vem sendo cuidadosamente tratado desde dezembro.
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Rice fala abertamente sobre um problema oculto no tendão da coxa
Rice revelou que vem lidando com dores nervosas no tendão da coxa desde o período de festas de fim de ano, quando jogava pelo Arsenal. Ele também afirmou que sua substituição foi uma decisão preventiva, especialmente devido às exigências dos momentos finais das partidas.
Ele disse à ITV Sport: “Eu estava sentindo um pouco de dor neural no tendão da coxa, algo com que venho lidando desde depois do Natal, quando jogava pelo Arsenal, há muito tempo. Obviamente, poucas pessoas sabiam disso, era algo que ficava nos bastidores, mas foi uma decisão inteligente.
“No fim das contas, é provavelmente nos últimos 20 minutos que você se desgasta mais, e é aí que se joga uma partida de 70 minutos. Mas é nesses últimos 20 minutos que você realmente sente seu corpo dando tudo de si, e acho que foi uma decisão inteligente porque, nos últimos dias, me senti muito, muito bem.”
A carga de jogos passa a cobrar seu preço
Os comentários do meio-campista vêm após uma temporada exigente, na qual ele disputou 55 partidas pelo Arsenal, ajudando o clube a conquistar o título da Premier League e a chegar à final da Liga dos Campeões. Ao refletir sobre o calendário, Rice não escondeu sua frustração.
“É uma quantidade absurda de jogos, o calendário foi uma loucura, mas o que podemos fazer a respeito? Não dá para ficar parado reclamando”, disse ele. “Temos que simplesmente seguir em frente por momentos como aquele em que conquistei a Premier League.
“Você jogaria o máximo de partidas possível para ter aquela sensação de novo, sabendo que também há uma Copa do Mundo no final disso tudo. Sabe, você se arriscaria para estar sempre pronto para jogar; são muitas partidas, mas teremos nosso descanso no final.”
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A trajetória da Inglaterra até as oitavas de final
A Inglaterra enfrenta Gana em Boston nesta terça-feira; uma vitória garante a classificação para as oitavas de final. Thomas Tuchel pode considerar fazer rodízio no elenco, com Rice entre os jogadores que podem ser poupados antes das fases eliminatórias.