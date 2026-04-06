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Um novo técnico para Jesse Lingard e Memphis Depay! A dupla ex-Manchester United fica sabendo quem substituirá Dorival Júnior, enquanto a sequência sem vitórias deixa o time brasileiro perto da zona de rebaixamento
Diniz surge como o candidato escolhido
De acordo com a ESPN, o Corinthians chegou a um acordo com Diniz após uma reunião que durou mais de duas horas. O técnico de 51 anos, que está sem clube desde que deixou o Vasco da Gama em fevereiro, elogiou o elenco e acredita que os jogadores atuais se encaixam perfeitamente em seu estilo tático baseado na posse de bola. O clube o considera uma opção de primeira linha para substituir o técnico demitido, que foi dispensado após a derrota por 1 a 0 no domingo. Os detalhes contratuais e burocráticos ainda estão sendo finalizados, mas a expectativa é que ele esteja no banco de reservas contra o Platense ainda nesta semana.
- AFP
O fim de uma era e atingir o limite
A decisão de rescindir o contrato foi motivada por uma queda drástica no desempenho. Ao se pronunciar sobre a demissão, o diretor de futebol Marcelo Paz apresentou uma explicação detalhada para a mudança. Ele afirmou: “Reiteramos, por respeito à imprensa e a todos os que acompanham o clube, que Dorival e sua comissão técnica não terão continuidade. Agradecemos o esforço dele e os resultados alcançados com os títulos que ficaram marcados na história do clube; no entanto, entendemos que o trabalho atingiu o limite. Não era mais possível alcançar evolução técnica. Nove jogos sem vitória é muito para o Corinthians.”
Deixar um legado em meio a disputas sobre a formação do elenco
Apesar de sua saída repentina, o ex-técnico deixa um legado significativo, tendo conquistado títulos importantes como a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil durante seu mandato. Em um vídeo de despedida compartilhado nas redes sociais, ele destacou os desafios que enfrentou em relação à profundidade do elenco. “Sabendo que teríamos um ano muito difícil, disputando quatro competições, fui realmente insistente em muitos momentos, porque precisava de um elenco um pouco mais complexo, um elenco um pouco mais equilibrado, um elenco que nos desse opções para poder fazer alterações ao longo da temporada”, explicou.
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Integrar as grandes estrelas e desenvolver os jovens talentos
O clube recorreu ao ex-técnico interino da seleção brasileira principalmente devido ao seu histórico comprovado na gestão de jogadores de renome e na formação de jovens talentos. O elenco conta atualmente com estrelas internacionais como Memphis Depay e Jesse Lingard, além de promissores jogadores formados na base. A diretoria identificou Breno Bidon e André como jogadores-chave que podem se destacar sob o novo comando. Dado seu histórico de sucesso no desenvolvimento de jovens no São Paulo e no Vasco, a diretoria acredita que o novo técnico é o candidato ideal para maximizar o valor técnico e financeiro de seus jovens talentos.