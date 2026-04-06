Um novo técnico para Jesse Lingard e Memphis Depay! A dupla ex-Manchester United fica sabendo quem substituirá Dorival Júnior, enquanto a sequência sem vitórias deixa o time brasileiro perto da zona de rebaixamento

De acordo com a ESPN, o Corinthians chegou a um acordo com Diniz após uma reunião que durou mais de duas horas. O técnico de 51 anos, que está sem clube desde que deixou o Vasco da Gama em fevereiro, elogiou o elenco e acredita que os jogadores atuais se encaixam perfeitamente em seu estilo tático baseado na posse de bola. O clube o considera uma opção de primeira linha para substituir o técnico demitido, que foi dispensado após a derrota por 1 a 0 no domingo. Os detalhes contratuais e burocráticos ainda estão sendo finalizados, mas a expectativa é que ele esteja no banco de reservas contra o Platense ainda nesta semana.